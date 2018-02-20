Простой способ отрастить брови и ресницы
Мужчины молча наблюдали за метаморфозами бровей своих возлюбленных и не выдержали, стали придумывать всевозможные шуточки, например: "Ты должен ее любить хотя бы за то, что у нее брови свои – настоящие!" Смешно? Так вот, чтобы не стать героиней подобных острот, обратимся к советам восточных женщин.
Волшебный природный краситель – сок усьмы. Восточные девочки с ранних лет натирали им брови. Во-первых, после этой нехитрой процедуры брови темнели и подчеркивали красоту глаз, начинали гуще и быстрее расти. Два в одном: краситель и ускоритель роста.
В современном мире существует аналог – масло усьмы. Оно активно используется для укрепления и роста ресниц и бровей. А главное, оно не имеет красящего пигмента и подходит даже девушкам со светлыми волосами. Достаточно каждый вечер перед сном наносить масло на брови и ресницы, чтобы получить желаемый результат. Многие используют для этих целей касторовое, миндальное или репейное масла. Они более популярны в России.
Но мы советуем попробовать и восточный эликсир. Это натуральное средство без красителей и химических добавок, оно безопасно и эффективно. Рецепт: смешайте масло усьмы и репейное масло в равных пропорциях и добавьте пару капель витамина А. Результатом останетесь довольны!
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