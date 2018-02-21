Как секс и гормоны влияют на молодость

Все процессы, протекающие в нашем организме – детальки общего пазла, в этом смысле красота зависит от исправности внутренних механизмов. Физиологические процессы зачастую стимулируются внешними событиями. Цепочки эмоциональных реакций запускают соответствующую гормональную деятельность и наоборот – все это слаженная, сложная и восхитительная работа мозга, психики, тела.



С утверждением о том, что красота требует жертв можно поспорить хотя бы потому, что самые простые "инструменты", работающие на восстановление организма, неизменно запускают положительные реакции и связаны с удовольствием. Прикосновения, поглаживания, массажи, объятия, поцелуи и секс – самые доступные спутники молодости и счастья.

Радость, которую мы воспринимаем кожей

Когда с клиентами в вопросах ухода мы касаемся красоты и самочувствия, я неизменно заостряю внимание на том, какие эмоции и мысли мы вкладываем в прикосновения во время ухода – при прикосновениях в гипофизе выбрасывается окситоцин. Этот гормон отвечает за множество эмоциональных реакций, все они связаны с нежностью и привязанностью. Окситоцин также работает как антидепрессант, делает человека счастливым и раскрепощенным. К сожалению, обратная сторона развития коммуникационных технологий сегодня – дефицит прикосновений. Их отсутствие ведет к стрессу, страху и разладу межличностных взаимоотношений.

Зеркало души

Наша кожа – оболочка, раскрывающая внутренние тайны. Проводя серьезные манипуляции над кожей, мы часто изменяем то, что она хочет и может рассказать внешнему миру. Коррекции в духе пластики, татуировок, пирсинга и уколов неизменно ведут к ряду внутренних последствий, причем часто сложно проследить тонкости связанных с этим психических и неврологических процессов. Прекрасные эмоции тоже отразятся на вашем облике – влюбленность не только вызывает румянец, но и приводит в действие гормоны, стимулирующие улучшение состояния кожи и блеск волос, замедление образования морщин, чистоту и ровность кожи. Поцелуи лучше всего помогают сохранить объем и свежесть губ, а приятные эмоции, которые они вызывают, несомненно внесут свой вклад в облик и самочувствие.

Разжигаем страсть

Вопросы сексуальности подсознательно связаны у нас с вопросами молодости, и это не случайно. Если говорить не об образах, а об ощущениях, то полноценные (эмоционально и духовно) любовные отношения повышают шанс укрепить здоровье, избежать депрессии и проблем с памятью. Сами по себе отношения служат стимулом заботы о своей внешности и поддержания себя в форме. Нормальная сексуальная жизнь способствует здоровью мозга и красоте лица и тела, ну а один из самых полезных бонусов занятий любовью – аэробная нагрузка.

Дэвид Викс – клинический нейропсихолог Королевской Эдинбургской больницы проводил исследование, которое показало, что три занятия любовью в неделю при свободных от стресса отношениях могут помочь выглядеть на 10 лет моложе.

Доктор Викс, изучив более 3500 мужчин и женщин от 18 и 102 лет, пришел к заключению, что наш внешний вид зависит от генетики только на 25 %, а остальное определяется образом жизни. В исследовании эксперты должны были установить возраст людей, наблюдая за ними через одностороннее зеркало. Возраст мужчин и женщин, которых называли "супермолодыми" был недооценен на 7-12 лет. Самым сильным корреллирующим фактором образа их жизни была активная сексуальная жизнь. Они сообщили, что занимаются сексом, по крайней мере, трижды в неделю (испытуемые контрольной группы – в среднем два раза в неделю).

Результаты интерпретированы следующим образом: половая активность у женщин способствует производству гормона соматотропина, который помогает поддерживать молодой облик. Кроме того, секс улучшает обмен веществ.