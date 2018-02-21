В России решили создать Силиконовую долину

Вчера в Думе прошло важное событие, которое, как это часто бывает, оказалось практически незамеченным нашими замечательными СМИ. Из многочасовых и наполненных важными дискуссиями парламентских слушаний по вопросу цифровой экономики, СМИ, по большому счету, запомнили и показали читателям и зрителям только одну новость: выступающий предложил создать специальное министерство по развитию новых технологий, которое сразу же окрестили "министерством виртуальной реальности" и высмеяли от души.

На самом деле, главный интерес в том, что у нас наконец начался предметный диалог между властью и высокотехнологичными российскими компаниями. Есть шанс, что государство будет реально помогать развитию цифровой экономики в России.

У нас во всех отраслях, кого ни спросишь, одна из главных проблем – "власть нас не слышит" или "до власти невозможно достучаться". Вот парламентские слушания как раз организуются для того, чтобы власть, причем не только депутаты, а еще и топовые правительственные чиновники услышали то, что нужно конкретным компаниям важнейшего сектора российской экономики.

В прошлый раз по такой схеме решали проблемы дольщиков с правительством и застройщиками. В этот раз высокотехнологичные компании в прямом диалоге говорили о том, что им нужно от власти, от правительства и от парламентариев. Их точно услышали, и есть неплохие шансы, что многое из озвученного они получат. Уже сейчас ясно, что это был не последний разговор на эту тему, тем более что при спикере Госдумы Вячеславе Володине есть специальный совет по законодательному обеспечению цифровой экономики, в который входят представители многих российских компаний от Mail.ru Group до Infowatch Натальи Касперской.

Готовя этот материал, я поговорил с Советником президента России по вопросам развития интернета Германом Клименко, участвовавшим в слушаниях и оценившим их и как бывший предприниматель в сфере IT, и как чиновник. Он мне сказал, что еще несколько лет назад и представить себе не мог, что высокотехнологичные российские компании будут выступать в Думе. В плане диалога власти и IT-сообщества у нас однозначно наметился прогресс, который нужно развивать. На несколько часов Дума превратилась в Кибердуму, потому что такой концентрации специалистов по IT в стенах российского парламента не было никогда.

Все выступления пересказать невозможно, но я хочу остановиться на одном важном моменте, который буквально красной нитью прошел через эти слушания. Это вопрос создания специальных "песочниц" для развития высокотехнологичных бизнесов в условиях максимально легкого законодательного регулирования.

Представитель Яндекса Елена Бунина сказала, что российским высокотехнологичным компаниям, являющимся флагманами рынков, не нужны от государства деньги, а нужна возможность тестировать новые технологии, услуги и бизнес-модели без законодательных ограничений и бесконечных согласований с чиновниками. "Для развития технологий нужны механизмы, которые можно быстро тестировать в полевых условиях. Можно было бы попробовать в каком-то районе сделать тестовую площадку, полуискусственный полигон", – заявила Бунина.

Это серьезная проблема на самом деле. Если для каждого запуска дрона нужна лицензия, если для каждого условного робота-курьера нужно согласование в 15 инстанциях, если для обучения детей бионжинерии нужно открывать и лицензировать чуть ли не настоящий ВУЗ, то мы так точно далеко не уедем. И тут есть две проблемы. Сначала нужно дать российским предпринимателям, изобретателям, ученым, молодым стартаперам площадку, чтобы они могли что-то создать и на этом зарабатывать. А потом не дать чиновникам все зарегулировать и задушить.

Кстати, уже упомянутый советник президента Герман Клименко, в разговоре со мной высказал мнение, что если бы у нас в прошлом онлайн-службы такси жестко регулировались, то не было бы сейчас ни Яндекс.Такси, ни других онлайн-агрегаторов перевозок. И можно привести еще кучу аналогичных примеров, когда чиновники регуляторикой душат экономику.

К счастью, желающих организовать у себя такие "песочницы" для новых технологий оказалось достаточно. Есть Сколково и есть Удмуртия. Глава Удмуртии лично предложил желающим высокотехнологичным компаниям работать в республике, которая может стать первым "пилотным регионом" для высокотехнологичного бизнеса. Я искренне желаю удачи Ижевску и надеюсь, что там может получиться российский аналог "Кремниевой долины". А те компании, технологии и услуги, которые там появятся, можно будет распространить сначала по России, а потом и по всему миру.

После слушаний стало ясно, что перед Думой и Правительством стоит очень непростая задача. Нужно, с одной стороны, сделать так, чтобы в стране развивалась цифровизация, дабы мы не выпали из мирового технологического прогресса, и чтобы в России появлялись компании, способные обеспечить экономический рост, высокотехнологичные рабочие места и кибер-суверенитет в ключевых секторах экономики. Об этом, кстати, было очень яркое выступление Натальи Касперской.

С другой стороны, нужно сделать так, чтобы цифровая Россия была комфортной для всех, чтобы граждане могли взаимодействовать с органами власти, как в цифровой форме, так и через бумажные носители. Главное, чтобы цифровая экономика стала окном возможностей, а не главной причиной массовой безработицы и социальной катастрофы.

По оценке главы думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Правительство внесло в Думу более 50 законов, необходимые для развития российской цифровой экономики. Есть надежда, что после этих слушаний все 50 законов будут откалиброваны так, чтобы рядовые избиратели получили пользу от развития цифровой экономики, а компании, которые занимаются развитием цифровой экономики в России, чувствовали не удавку на шее, а поддержку со стороны государства. По крайней мере, цифровой бизнес и государственная власть научились вести диалог на Думской площадке, и теперь можно рассчитывать на то, что они обязательно договорятся

