В России решили создать Силиконовую долину

Все авторы

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 21 февраля
Лента новостей
18:32
Как "заказать" вещий сон
18:29
В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину
18:17
АСВ признало незаконность своих действий
18:15
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:08
В Москве открылся ресторан авторской японской кухни
18:03
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
17:44
На Урале избили помощника депутата
17:35
Госдума вводит умный контроль для бизнеса
17:13
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
17:04
Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы
16:57
Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
16:56
Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
16:43
Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев
16:21
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
16:15
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
16:12
Найдена новая опасность алкоголя
16:11
В Петербурге нашли труп известного бизнесмена
16:00
Смонтированы балки пролетных строений эстакады на пересечении Ленинградского шоссе и ЦКАД
15:59
Старейшему футболисту России приписали убийство
15:52
Кремль назвал единственный способ спасти Крушельницкого
15:40
91-летняя Елизавета II изменила себе
15:35
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
15:23
В Подмосковье фальшивые работодатели дерзко ограбили мужчину
15:15
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
15:12
Дакота врезала Муцениеце из-за дочери
15:10
Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России
15:10
Госдума помогает малому бизнесу
14:58
Опять Порошенко: блондинок заставили раздеться из-за президента Украины
14:55
72-летний Добрынин сильно постарел
14:53
В Москве объявлена оранжевая угроза
14:37
Госдума завершает разбор законодательных завалов
14:28
Разведенная Макеева рассказала об интимной жизни
14:28
Реновация в Москве: от идеи до реализации
14:22
Муж изменил подарившей ему сына Маликовой
14:13
Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
14:08
Каких женщин проще склонить к сексу
14:05
Актрису Марию Берсеневу невозможно узнать
13:56
Матвиенко откровенно об алкоголизме Яковлева и наркомании Сорина
13:55
Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали для России 13-ю медаль
13:49
Известный российский писатель умер от рака
13:40
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
13:29
Сколько стоит ночь любви с распутницей Борисовой
13:11
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
13:09
Галкин высказался об обмане Пугачевой
13:01
У берегов Франции затонула "Черная жемчужина"
12:57
"Красная машина" под орех разделала викингов
12:48
Госдума продлевает "дачную амнистию" на два года
12:47
Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
12:46
Кормухина публично опозорила Аллегрову
12:45
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
12:35
Названа дата начала войны с роботами
12:14
Бузова возмутила народ грязной оргией в столичном театре
12:07
Подкаблучник Буйнов воюет со строптивой женой
12:04
Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия
11:58
Пощечина Медведевой от Загитовой обернулась истерикой
11:49
Развративший пять школьниц помор снял свои похождения на видео
11:32
В тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием
11:31
Специалист о конфликте Марьянова и взаимозависимости с женой
11:24
Мужчина ослеп от интима с женой босса
11:10
Что заставляет раковую опухоль уничтожать саму себя
11:08
В Подмосковье у безработной угнали внедорожник за 2 млн
10:46
В Сети появилось порно с Настей Рыбкой
10:39
Загитова после рекорда на Играх: Тутберидзе меня выгнала
10:37
"Я не девочка": россиянин заплакал из-за олимпийской медали
10:15
Интимные места конькобежек из США возмутили Сеть
10:11
Странная ситуация вокруг наследства Задорнова
10:09
В Подмосковье телевизор убил ребенка
10:03
В семье Ким Чен Ына ожидается пополнение
09:57
Школу в США спасли от массового расстрела
09:52
Свиньи жестоко растерзали украинца
09:39
В ДТП с фурой в Башкирии погибли четыре человека
09:39
Королева переезжает: Елизавета II вложилась в землю в центре Киева
09:26
Пожарные потушили огонь в здании Следственного управления Подмосковья
09:23
Мольба травмированного Осина доводит до слез
09:05
Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
09:04
Россиянин завоевал медаль в ски-кроссе
08:59
На фарфоровом заводе под Москвой произошел пожар
08:37
Загитова отправила Медведеву в "нокдаун" на Олимпиаде
08:37
Андреева жестко отреагировала на решение Первого канала
08:31
"Мы удовлетворены": США нанесли подлый удар России
08:06
"Русские не могут слезть с иглы": Вассерман объяснил скандал с Крушельницким
07:52
Российского актера обокрал знакомый
22:00
Как распознать рак поджелудочной железы
21:57
Голый мужчина смутил жителей Клина (видео)
21:51
В Петербурге коммунальщики пришибли ребенка льдиной
21:45
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
21:42
За кого болеть на Олимпиаде 21 февраля
21:36
Опозоренному Крушельницкому предъявили новые обвинения
21:30
Володин призвал IT-компании воспользоваться создаваемыми Госдумой законами
21:16
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
21:05
Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски
20:57
В московском метро эскалатор убил 8 пассажиров
20:46
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
20:13
Пьяный Осин получил жуткую травму в ДТП
20:09
В России создадут карту недостроенных домов
20:02
Названа неожиданная версия крушения Ан-148
19:40
Вкуснее с мельдонием: изящный способ подставить наивного Крушельницкого
19:24
Названы лучшие имена для секс-охоты в Сети
18:59
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
18:55
Как будет развиваться цифровая экономика в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Любовник снял сальную Волочкову без волос
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
В Москве гей жестоко расправился с известным певцом
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
Блоги

В России решили создать Силиконовую долину

Фото: pixabay.com
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Вчера в Думе прошло важное событие, которое, как это часто бывает, оказалось практически незамеченным нашими замечательными СМИ. Из многочасовых и наполненных важными дискуссиями парламентских слушаний по вопросу цифровой экономики, СМИ, по большому счету, запомнили и показали читателям и зрителям только одну новость: выступающий предложил создать специальное министерство по развитию новых технологий, которое сразу же окрестили "министерством виртуальной реальности" и высмеяли от души. 
прочитано 328 раз

На самом деле, главный интерес в том, что у нас наконец начался предметный диалог между властью и высокотехнологичными российскими компаниями. Есть шанс, что государство будет реально помогать развитию цифровой экономики в России.

У нас во всех отраслях, кого ни спросишь, одна из главных проблем – "власть нас не слышит" или "до власти невозможно достучаться". Вот парламентские слушания как раз организуются для того, чтобы власть, причем не только депутаты, а еще и топовые правительственные чиновники услышали то, что нужно конкретным компаниям важнейшего сектора российской экономики.

В прошлый раз по такой схеме решали проблемы дольщиков с правительством и застройщиками. В этот раз высокотехнологичные компании в прямом диалоге говорили о том, что им нужно от власти, от правительства и от парламентариев. Их точно услышали, и есть неплохие шансы, что многое из озвученного они получат. Уже сейчас ясно, что это был не последний разговор на эту тему, тем более что при спикере Госдумы Вячеславе Володине есть специальный совет по законодательному обеспечению цифровой экономики, в который входят представители многих российских компаний от Mail.ru Group до Infowatch Натальи Касперской.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru 

Готовя этот материал, я поговорил с Советником президента России по вопросам развития интернета Германом Клименко, участвовавшим в слушаниях и оценившим их и как бывший предприниматель в сфере IT, и как чиновник. Он мне сказал, что еще несколько лет назад и представить себе не мог, что высокотехнологичные российские компании будут выступать в Думе. В плане диалога власти и IT-сообщества у нас однозначно наметился прогресс, который нужно развивать. На несколько часов Дума превратилась в Кибердуму, потому что такой концентрации специалистов по IT в стенах российского парламента не было никогда.

Все выступления пересказать невозможно, но я хочу остановиться на одном важном моменте, который буквально красной нитью прошел через эти слушания. Это вопрос создания специальных "песочниц" для развития высокотехнологичных бизнесов в условиях максимально легкого законодательного регулирования.

Представитель Яндекса Елена Бунина сказала, что российским высокотехнологичным компаниям, являющимся флагманами рынков, не нужны от государства деньги, а нужна возможность тестировать новые технологии, услуги и бизнес-модели без законодательных ограничений и бесконечных согласований с чиновниками. "Для развития технологий нужны механизмы, которые можно быстро тестировать в полевых условиях. Можно было бы попробовать в каком-то районе сделать тестовую площадку, полуискусственный полигон", – заявила Бунина.

Это серьезная проблема на самом деле. Если для каждого запуска дрона нужна лицензия, если для каждого условного робота-курьера нужно согласование в 15 инстанциях, если для обучения детей бионжинерии нужно открывать и лицензировать чуть ли не настоящий ВУЗ, то мы так точно далеко не уедем. И тут есть две проблемы. Сначала нужно дать российским предпринимателям, изобретателям, ученым, молодым стартаперам площадку, чтобы они могли что-то создать и на этом зарабатывать. А потом не дать чиновникам все зарегулировать и задушить.

Фото: pixabay.com 

Кстати, уже упомянутый советник президента Герман Клименко, в разговоре со мной высказал мнение, что если бы у нас в прошлом онлайн-службы такси жестко регулировались, то не было бы сейчас ни Яндекс.Такси, ни других онлайн-агрегаторов перевозок. И можно привести еще кучу аналогичных примеров, когда чиновники регуляторикой душат экономику.

К счастью, желающих организовать у себя такие "песочницы" для новых технологий оказалось достаточно. Есть Сколково и есть Удмуртия. Глава Удмуртии лично предложил желающим высокотехнологичным компаниям работать в республике, которая может стать первым "пилотным регионом" для высокотехнологичного бизнеса. Я искренне желаю удачи Ижевску и надеюсь, что там может получиться российский аналог "Кремниевой долины". А те компании, технологии и услуги, которые там появятся, можно будет распространить сначала по России, а потом и по всему миру.

После слушаний стало ясно, что перед Думой и Правительством стоит очень непростая задача. Нужно, с одной стороны, сделать так, чтобы в стране развивалась цифровизация, дабы мы не выпали из мирового технологического прогресса, и чтобы в России появлялись компании, способные обеспечить экономический рост, высокотехнологичные рабочие места и кибер-суверенитет в ключевых секторах экономики. Об этом, кстати, было очень яркое выступление Натальи Касперской.

С другой стороны, нужно сделать так, чтобы цифровая Россия была комфортной для всех, чтобы граждане могли взаимодействовать с органами власти, как в цифровой форме, так и через бумажные носители. Главное, чтобы цифровая экономика стала окном возможностей, а не главной причиной массовой безработицы и социальной катастрофы.

По оценке главы думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Правительство внесло в Думу более 50 законов, необходимые для развития российской цифровой экономики. Есть надежда, что после этих слушаний все 50 законов будут откалиброваны так, чтобы рядовые избиратели получили пользу от развития цифровой экономики, а компании, которые занимаются развитием цифровой экономики в России, чувствовали не удавку на шее, а поддержку со стороны государства. По крайней мере, цифровой бизнес и государственная власть научились вести диалог на Думской площадке, и теперь можно рассчитывать на то, что они обязательно договорятся 

21 февраля 2018, 18:11

комментарии

Политика

Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
На Мирошниченко после похорон дочери остались двое сирот
Дакота врезала Муцениеце из-за дочери

Проишествия

Мужчина ослеп от интима с женой босса
Названа неожиданная версия крушения Ан-148
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
Шокирующие подробности убийства певца Петра Гары в Москве

Lifestyle

Шахназаров пристыдил Серебрякова за хамское заявление о России
В центре Москвы повара готовили ужин из людей
Муж Нетребко в стрессе из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Регионы

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя

История ужасов в челябинском интернате
Шоу-бизнес

Сколько стоит ночь любви с распутницей Борисовой

В Сеть попала интимная переписка телеведущей с джигитами
Спорт

Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России

Лыжница заявила, что не отдаст его
Шоу-бизнес

Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон

Голливудская дива прокомментировала разрыв артистов

Гороскоп

Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов

Фоторепортажи

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
Гармаш неожиданно спутался с Ходченковой

Спорт

Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
"Красная машина" под орех разделала викингов
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
Голый мужчина смутил жителей Клина (видео)
Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru