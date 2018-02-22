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Саакашвили записали в агенты Путина на Майдане

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
В Киеве сейчас проходит очень интересный судебный процесс, в рамках которого выясняется много интересных подробностей о том, что произошло на Украине во время Майдана. Вы, наверное, знаете о скандале, связанном с показаниями грузинских снайперов и о том, что Михаил Саакашвили вроде бы должен был выступить в киевском суде по этому поводу, но его очень вовремя депортировали. 
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Я понимаю, что всем нам очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала и, конечно, приятно потыкать показаниями грузинских снайперов в лицо нашим соседям по глобусу. Но я, честно говоря не верю, что на Украине действительно можно добиться какого-то справедливого результата и наказания реальных виновных.

Более того, у меня иногда возникает опасение, что такой процесс нужен украинским властям по большей степени для того, чтобы найти стрелочников, решить свои проблемы и, так сказать, вынести за скобки обсуждение вопросов о том, в чьих интересах произошел расстрел на Майдане. А ведь это самый важный вопрос.

Да, конечно, важно знать кто стрелял и кто отдал приказ о стрельбе, но это же только техническая часть преступления, а ведь авторы и заказчики – совсем другие люди и даже организации. Я не ожидаю от украинских политиков ничего хорошего и мне представляются вполне вероятным вариант, в котором суд просто проигнорирует все неудобные для руководства Украины показания.

А с другой стороны, есть еще более интересный вариант, в котором суд объявит, что во всем был виноват лично Саакашвили и лично Парубий, а Порошенко, Аваков, Левочкин, Яценюк и все остальные выгодоприобретатели Майдана даже рядом не стояли, ни о чем не знали, не подозревали, руки у них чистые и вообще они – хорошие. Думаете так не может быть? Что это фарс? Я рискну сильно обидеть жителей Украины, но скажу, что нет на свете такого фарса, который не может стать украинской реальностью!

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

У нас тут некоторые радуются, что после озвучивания показаний грузинских снайперов в суде, если это вообще произойдет и если суд захочет их учитывать, то по крайней мере нас не будут больше обвинять в том, что это мы, в смысле Россия, убила так называемую "небесную сотню" на Майдане. Это очень наивный взгляд на вещи. Очень.

Во-первых, он предполагает, что у наших соседей по глобусу все в порядке с логическим мышлением. Здоровые индивидуумы там еще бесспорно есть, но вот ожидать от украинского общества логичности – это явно перебор.

У меня давно есть мечта – я бы очень хотел, чтобы российские психологи, то есть серьезные ученые, которые занимаются психологией масс, сделали большое и качественное исследование того, что произошло с украинским обществом. То, что оно не здорово с психологической точки зрения – 100%. И если даже будет ну очень убедительно доказано, что расстрел на Майдане – это дело рук грузинских снайперов, которые действовали по приказу Парубия или Саакашвили, или даже ЦРУ, то это ничего не изменит. Вообще ничего. Эта информация вполне спокойно будет уживаться в головах многих жителей Украины с мыслью о том, что во всем все равно виноваты Россия, Путин и Янукович. Так и будет.

Есть еще один важный элемент во всей этой истории. Порошенко для окончательной ликвидации части политических оппонентов будет очень выгодно, хотя и довольно рискованно, вбросить версию, что Саакашвили – это агент Путина, который устроил бойню на Майдане именно в интересах России и по приказу Путина. Это нам кажется, что это бред, а СМИ и пропагандисты украинского президента могут выстроить очень красивую, эмоциональную и для многих убедительную версию того, что произошло на Майдане.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev 

Смотрите, тезис первый: Путин устроил Майдан для того, чтобы угнать Крым. Есть люди, которые легко в это поверят. Тезис второй: Саакашвили – агент Путина, потому что Саакашвили уже устроил одну кровавую провокацию, после которой Грузия лишилась Южной Осетии и Абхазии. Тезис третий: Путину так понравилось, что он направил своего агента Саакашвили на Украину, чтобы отобрать у Украины после Крыма еще и Донбасс. Видите как складно получается бредовая конспирология? Я, кстати, почти уверен, что где-то что-то такое я уже в украинских СМИ или соцсетях читал, то есть идея буквально витает в воздухе.

Если в эту идею зарядить большие медийные ресурсы, то в этот бред будут верить, причем не только на Украине. Если наши западные оппоненты проявят немного смекалки и сообразительности и согласятся пожертвовать Саакашвили ради того, чтобы насолить нам, то им такая конспирология тоже очень может пригодиться. Ну просто представьте себе как круто для них будет сделать из Саакашвили такого политического Родченкова, который во всем покаялся. Вот Родченков утверждает, что Путин чуть ли не лично баночки с мочой российских спортсменов менял, а чем Саакашвили хуже? Он если надо скажет, что ему Путин лично приказал устроить бойню на Майдане. Будет со слезами каяться на CNN, а потом вся западная дипломатия будет требовать покаяния от России и от Путина лично, как раз до выборов могут успеть.

К счастью, я надеюсь, что у них не хватит смелости и гибкости ума для такой атаки на Россию. Но на всякий случай нашему МИД уже сейчас стоит подготовить ответную реакцию.

22 февраля 2018, 13:57

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