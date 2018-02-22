Лучшие диеты моделей
Работа в модельном бизнесе требует постоянного внимания к своей фигуре и внешности, поэтому для многих девушек она превращается в нескончаемую "битву за вес". Самый распространенный способ удерживаться в рамках предписанных показателей – это диеты. К ним прибегает каждая модель, причем регулярно, и поначалу никто не задумывается о том, к каким последствиям может привести скудный и несбалансированный рацион.
Когда я начинала свой модельный путь, то особо не вникала в нюансы правильного питания, а просто голодала по 2-3 дня перед съемкой. В итоге, на профилактическом осмотре у врача УЗИ показало опущенную почку – под ней просто растаял жир. Этот момент стал отправной точкой для переосмысления ситуации и перехода на совершенно другой подход.
К чему может привести неправильно подобранная диета
При нехватке витаминов, минералов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот во внешности происходят следующие изменения:
Неправильная диета может нанести серьезный вред организму. Чаще всего девушки страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом, снижения иммунитета, перегрузок печени и почек, скачков холестерина, особенно вредных для сосудов и сердца, головных болей и бессонницы, депрессии, снижения работоспособности, а также гормональных сбоев, которые могут стать причиной набора веса.
На фоне этих проблем нередко развиваются более серьезные заболевания. И в результате восстановить свое здоровье моделям, питающимся неправильно, становится очень сложно.
Однако диеты не обязательно должны быть вредными. Ниже – подборка вариантов, которые топ-модели уже попробовали на себе.
Классическая "модельная" диета
Эта диета – единая для всех девушек, решивших связать свою жизнь с модельным бизнесом. Выглядит она так:
Утром: яйцо, сваренное всмятку, чашка чая без добавления сахара;
Через 3 часа после первого приема пищи – обед: 175 граммов творога 0% жирности;
Еще спустя 3 часа: повторить обеденное блюдо и добавить к нему несладкий зеленый чай.
Важно: модельную диету обычно соблюдают не более трех дней, иначе потом возможны срывы и проблемы со здоровьем.
Диета Клаудии Шиффер
Отличается от предыдущей тем, что является более питательной и полезной. Примерное меню выглядит следующим образом:
Завтрак: 100 граммов проращенных зерен злаков (или обычных хлопьев без добавок), измельченные фрукты или ягоды (за исключением банана и винограда), заправленные 100 граммами натурального нежирного йогурта;
Второй завтрак: коктейль из фруктового фреша и натурального йогурта, взятых в равных частях (по 100 мл);
Обед: овощное рагу из цветной капусты, сладкого перца, моркови, горошка, лука, сельдерея и петрушки. Его заправляют оливковым маслом или лимонным соком;
Полдник: ломтик отрубного хлебца и 100 граммов грудки курицы;
Ужин: рис (около 50 граммов) с ягодами и фруктами.
Диета Хайди Клум
Своей стройностью модель обязана правильному питанию и постоянному движению, которое обеспечивает большой объем работы и регулярные съемки. Хайди исключает из рациона углеводы, особенно быстрые: сахар в виде различных кондитерских изделий и десертов, а также богатые крахмалом продукты – макароны, картофель, рис и хлеб. Она не употребляет алкоголя, жирной пищи и слишком сладких фруктов – бананов и винограда. В основе питания Клум – зелень, овощи и нежирное мясо, дополненные большим количеством жидкости. Кроме того, она не ест после 7 вечера.
Диета Миранды Керр
Миранда придерживается питания по группе крови. Ее базовое меню включает рыбу, ягоды, овощи и фрукты.
Данную диету открыл американский врач, который заметил связь питания со здоровьем и разным метаболизмом у людей в зависимости от их группы крови. Противопоказаний у такой системы питания нет. И что особенно ценно – она действительно работает, если следовать всем рекомендациям (а не как моя знакомая – сделать тест на группу крови, получить раскладку по продуктам, но продолжать есть на ночь картошку, запивая ее пивом).
В какой-то момент я поняла, что можно быть моделью и при этом не убивать свое здоровье. Для этого достаточно изменить подход к питанию в целом и правильно сформировать свой рацион.
Многие считают, что топ-моделям просто повезло с генетикой, и они худые от природы. Это далеко не так. Модели, как и спортсмены, – люди с очень развитой силой воли, и их опыт показывает, что любая девушка может получить такую фигуру, какую захочет. Итак, набираемся терпения и сил и следуем проверенным методам знаменитых красоток.
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