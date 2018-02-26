Российский рынок обновляет максимумы

Прошлая неделя завершилась на позитивной ноте, которую подхватили азиатские площадки на торгах сегодня утром. Американские площадки сумели вырасти в пятницу на 1.4-1.5%, и Азия переняла эстафету роста, прибавляя 0.6-0.7% с утра, что позволило восстановить 2/3 от провала начала месяца.



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