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Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/axym Marusenko
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Вот честно, мне казалось, что "тепловозный скандал" на Украине – это до такой степени вопиющий случай экономического колониализма и политического взяточничества, что обсуждать его детально нет смысла, потому что и так всем все понятно. Признаю, я был не прав.
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Я заметил, что даже некоторые россияне ведутся на пропагандистскую обертку, в которую наши соседи по глобусу упаковали эту "мегасделку" и значит стоит поговорить о Порошенко, тепловозах, технологическом прогрессе и, конечно же, о Путине, потому что рано или поздно любой разговор о России и Украине упирается в обсуждение личности российского президента. Начну, пожалуй, с самого смешного украинского аргумента из тех, с которыми я сталкивался за последнее время.

Этот аргумент заключается в том, что россияне просто завидуют украинским успехам в сотрудничестве с американцами и поэтому поливают грязью тепловозную сделку века, которая выведет Украину на новый технологический и экономический уровень, а также укрепит экономические связи с США. Я искренне не понимаю, чему тут завидовать и, насколько я могу судить, россияне над сделкой смеются.

Смеются, а не завидуют. Вот когда российская аудитория смотрит на китайские скоростные поезда китайского производства – вот там да, нотки такой легкой белой зависти чувствуются и это абсолютно нормально. Но над американскими тепловозами за миллиард долларов россияне просто смеются. Точно. И не надо делать вид, что Украине достался какой-то высокотехнологичный эксклюзив.

Фото: wikipedia.org

Такие электровозы производятся американцами в Казахстане и уже сейчас бороздят просторы монгольских степей. Не надо делать вид, что возможность купить эту модель – признак какого-то особого благорасположения США к Киеву. Это просто не соответствует действительности, так как тепловозы General Electric – это никакой не эксклюзив.

Отдельно хочу остановиться на том, с каким удовольствием наши соседи по глобусу постят фоточки, которые якобы показывают упадок российских железных дорог, старые вагоны и локомотивы, намекая на то, что в России все плохо, а вот на Украину наконец-то приходят блестящие, новые и высокотехнологичные американские тепловозы. Целых 200 штук до 2034 года. Так вот, для сравнения: в 2016 году РЖД купил 507 новых локомотивов на 69,5 млрд рублей, то есть в год Россия покупала в два с половиной раза больше локомотивов, чем Украина по "контракту века", и это при том, что тратится на это сумма примерна равная тому самому миллиарду долларов.

А как так получается? А так получается, потому что Россия не колония и может себе позволить не платить взятку Трампу с помощью завышенной вдвое цены. Кстати, 2016 год – это не какое-то исключение. В 2018 году инвестпрограмма РЖД предполагает покупку до 600 локомотивов на общую сумму 79,5 млрд рублей.

Так что Mайдан и развал страны совершенно не нужны для того, чтобы покупать и производить локомотивы. Я вам даже больше скажу – Mайдан и развал страны – это очень вредная штука, которая сильно мешает покупать и производить локомотивы, и не только локомотивы.

Отдельно нужно остановиться на заявлениях, что американцы от большой любви к Украине скоро локализуют производство тех самых локомотивов General Electric на украинских заводах. Правда это "скоро" будет только в 2034 году, но зато заявления о предстоящей (в 2034 году!) крупноузловой сборке на Украине и локализации производства аж на 40% позволяют делать вид, что пока у москалей всё только плохое, ржавое и старое, то благодаря усилиям Порошенко Украина стремительно приобщается к американским высоким технологиям, которые москалям недоступны, потому что они под санкциями и вообще у москалей Mайдана не было, а как известно именно Mайдан объявлен ключом к западным зарплатам, пенсиям и высоким технологиям.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya

С зарплатами и пенсиями не случилось, ну вот и пытаются пропихнуть в общественное сознание технологическую перемогу. Не хочу расстраивать наших соседей по глобусу, но даже ежику понятно, что технологической перемоги не будет. Украинские заводы, на которых планируется локализовывать производство, к тому времени просто умрут, потому что заказы им нужны сегодня, а вместо того, чтобы дать заказ им, Порошенко заплатил бабло американцам. Вообще-то не только украинские заводы не доживут до этого момента, а самой Украины в ее нынешнем виде не будет.

А теперь немного о доступе к высоким западным технологиям через Майдан. В желании заняться технологическим импортом нет ничего плохого. Китай тоже так делает и так учится, но вот не надо говорить, что для этого нужно было разносить страну в щепки. Это тоже неправда. Показываю на примере России. Например, 2ЭС10 "Гранит" – российский грузовой двухсекционный восьмиосьный электровоз, который был создан российской компанией "Группа Синара" при участии немецкого концерна Siemens. Уже в 2015 году уровень локализации их производства составлял 80%, и именно такой уровень локализации предусмотрен другими российскими контрактами на аналогичные совместные проекты.

Россия – под санкциями, Россию на Западе не любят, Россия – страна, чью экономику якобы порвал в клочья лично Барак Обама, и все равно Россия получает такие условия сотрудничества с западными компаниями, которые Украине никогда и ни при каких обстоятельствах не достанутся. Украина никогда не получит таких условий несмотря на то, что ради одобрения Запада украинские политики, при поддержке значительной части украинских граждан, устроили Mайдан, государственный переворот и гражданскую войну с элементами этнических чисток. Так и хочется спросить наших соседей по глобусу: оно этого точно стоило? Я считаю, что нет.

27 февраля 2018, 17:16

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