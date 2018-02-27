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Как стройнеть и не терять лицо

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Ирина Кая

Ирина Кая блогер

 Beauty-эксперт, автор марки натуральной косметики, lifestyle-блогер, сертифицированный beauty-тренер.
Приближающаяся весна – повод для прекрасной половины человечества начать считать сантиметры и килограммы, рассматривая коллекции купальников и модных платьев. Если вам довелось хоть раз в жизни сидеть на диетах, то, скорее всего, вы уже поняли, что "похудейки" весьма неэффективный метод для поддержания стройности 
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С годами все осложняется тем, что скачки в весе непременно отражаются на лице, а агрессивные и резкие способы сбросить вес добавляют 5-10 лет. Можно ли стройнеть и не терять лицо? Можно, обращаясь к простым принципам. Напомню главные из них.

Подходите к процессу системно

Это моя любимая мантра, касающаяся бережного отношения к организму: не требуйте от себя  резких изменений. Наше тело – очень умная система, главная задача которой – сохранение жизнеспособности. В хорошие времена организм с удовольствием накапливает и откладывает запасы "на всякий случай". Когда мы резко начинаем ограничивать себя в питании, изнурять нагрузками и ждем мгновенного эффекта – организм сигнализирует о стрессе и будет ждать момента, чтобы выжать из поступающей пищи максимум, чтобы в очередной раз запасти как можно больше. Не голодайте, не устраивайте себе марафоны в спортзале. Лучше потратьте время на то, чтобы сформировать сбалансированный рацион и программу тренировок, если действительно нацелены на результат.

Решайте задачи поэтапно

Чтобы сохранить лицо, нужно определить режим, при котором вес уходит постепенно. Почему это важно? Возрастной дефицит объема на лице связан именно с резкими изменениями в весе, в первую очередь жир сжигается на лице, а проблемные зоны не спешат уменьшаться. К изменению черт лица из-за потери объемов приводят именно резкие колебания веса (также гормональные сбои и вредные привычки). Когда вы налаживаете обменные процессы, в первую очередь могут уйти серьезные объемы за счет того, что уходит вода и отечность, но дальше ваша задача при корректировке веса следить за количеством потребляемых правильных жиров и сбалансированностью меню.

Фото: GLOBAL LOOK press

И главное – даже если вы потеряли значительный объем быстро и это  заметно на лице, не спешите подтягивать кожу или "закалывать" ее – кожа возвращает себе тонус, при условии, что вы готовы помочь ей. Правильный уход, самомассаж, упражнения – все это поможет восстановить тонус.  

Пейте воду и насыщайте организм кислородом

Если вы не выпиваете суточную норму воды (рассчитать ее можно индивидуально, но в среднем это 2-2,5 литра), то организм склонен путать голод и жажду, особенно в зимнее время. Кроме того, достаточное количество питьевой воды работает на благо обменным процессам и выводу ненужных веществ из организма. Принцип предыдущего пункта – поэтапность, здесь также актуален. Начните отслеживать количество выпитой воды и постепенно увеличивайте его до нормы. Обычно за 2-3 недели организм привыкает к новому питьевому режиму и будет сам напоминать о необходимости попить чувством жажды. Техника глубокого дыхания или вакуум для живота (натощак) также помогают в вопросах поддержания стройности. После вакуумного дыхания и стакана воды вам не только хочется меньше есть, это очень "отрезвляет" мозг, у вас есть возможность в течение следующих 30 минут обдумать, что действительно вам хочется съесть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jodi & Jake

Обратите внимание на активность и питание

Занудный пункт, согласна, но без него нет результата. 80% эффекта вам принесет пересмотр вашего питания и 20% шлифовка результата с помощью физической активности. При этом важно помнить, что на благо красоте лица работают все занятия, связанные с расслаблением и растяжением мышц, вроде пилатеса, йоги, стрейчинга, занятия для здоровья спины и позвоночника. Аккуратнее с силовыми тренировками – следите за забитостью и спазмированием мышц, все это отражается на лице. Сегодня с помощью устройств и приложений можно легко отслеживать активность – это особенно удобно для тех, кто предпочитает залу ходьбу и прогулки.

Ваш настрой играет важную роль

Настройте себя на то, что вы не "худеете", от слова "худо", а стройнеете. Не ругайте себя. Что бы ни происходило в вашем стремлении к идеалу, не ругайте себя. Ничего не может быть хуже для бедного мозга и тела, чем ситуации, когда вы едите и ругаете себя за съеденный кусок. Вспомните о том, что такое "принятие пищи". Насладитесь обедом, получите удовольствие, насыщая организм в тишине или под приятную музыку, делая это размеренно, а не на бегу. Чтобы не было срывов, в помощь вам первые четыре пункта, а усилить их нужно позитивным настроем и любовью к своему организму. Глобально я представляю это как выстраивание полноценных взаимоотношений, но только с собой: научитесь с собой договариваться, даже на пути к стройности у вас есть возможности побаловать себя и есть возможности открыть для себя самые новые вкусы и сочетания. Наслаждайтесь этим экспериментом и процессом. Не исключено, что это затянет вас настолько, что вы пересмотрите пищевые привычки и именно это и есть большой шаг к той самой системности. 

27 февраля 2018, 11:26

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