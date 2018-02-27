5 упражнений для повышения самооценки

Разве можно ощущать себя спокойно и уверенно, когда есть кто–то стройнее, богаче, сильнее, выше, моднее, чем ты? Разве можно рассчитывать на успех и признание с таким, например, толстым носом? Интересно, если бы Жерар Депардье рассуждал подобным образом, как сложилась бы его карьера?

Люди с низкой самооценкой слишком боятся реакции общества, чтобы начать действовать для исполнения собственных мечтаний, и, предвосхищая собственный провал, настраивают себя на фиаско. Давно известно, что мысли материализуются. Мы сами формируем в своей голове установки на то или иное течение событий. Поэтому, когда вы сами осознаете, что ваши представления о себе мешают вам развиваться и достигать желаемого, могу вас поздравить, вы на верном пути, и действуете не по привычной схеме "я вновь потерпел неудачу – ничего удивительного – разве я заслуживаю большего?", а готовы к работе над собой, меняться и менять своюреальность в лучшую сторону.

Как же это осуществить? Есть несколько простых упражнений, выполняя которые, вы достигнете заметных результатов уже через несколько месяцев.

Вы же лишены иллюзии о волшебной пилюле и кардинальных изменениях за одну минуту? Тогда смело принимайте как руководство к действию:

Ведите хронологию своих достижений. Записывайте подробно, что хорошего вы сделали и достигли. Желательно выделять время на подобные записи хотя бы раз в три дня. Пунктов должно быть как минимум десять. Затем перечитайте ваши подвиги и похвалите себя. Чем искренней, тем лучше.

В описании себя, представлении другим людям, привыкайте выделять в себе сильные стороны. Когда вас хвалят, говорят комплименты или благодарят, заменяйте чувства вины и желание оправдаться и объяснить, почему вы поступили хорошо или прекрасно выглядите, на гордость за собственный поступок или личные свойства. Согласно кивайте и мысленно говорите себе: "О да! Это я!"

Напишите список своих талантов и способностей – того, с чем вы прекрасно справляетесь, и повесьте на видном месте. Просматривайте каждый день.

Когда вам в голову придет заняться самокопанием, сравнивайте себя только с самим собой. Вы наверняка со временем становитесь опытней во многих областях, все лучше справляетесь со многими задачами. Вы все лучше водите машину? Освоили новые рецепты праздничного салата? Научились укладывать волосы в сногсшибательную прическу? Вас похвалили на работе или повысили? Наверняка, вам есть, за что себя похвалить.

Радуйтесь достоинствам и достижениям других людей. Предательское чувство зависти добавляет неуверенности и отравляет душу. Поймали момент, когда оно проникает вам в душу, и тут же меняйте реакцию! Восхититесь усилиями объекта зависти и их результатами, возьмите себе на заметку его способы действия в том случае, когда они могут помочь вам достичь желаемого, и идите своим путем – вперед к счастливой и полноценной жизни.

А теперь похвалите себя за первое достижение: вы прочли эту статью полностью. Желаю вам еще множество поводов для торжества, когда вы будете выполнять простые рекомендации, представленные в ней и получать важные и нужные результаты.