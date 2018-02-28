Зачем нужен закон о биткоинах

Мне иногда на глаза попадаются восторженные юноши или даже не совсем юноши, для которых увлечение новостями о высоких технологиях стало чем-то вроде сектантства и оправдания политической позиции, зачастую очень антироссийской позиции. Хорошим маркером такого сектантства являются фразы вот такого типа: "в то время, как в Америке Илон Маск запускает в космос электрокар Тесла, а рядовые американские студенты становятся миллионерами покупая биткоины, в этой стране, полной мракобесов и путинистов падают ракеты и вводят налог на добычу битков".



Узнали стиль? Ключевые слова – "Илон Маск", "эта страна" и жалобы в стиле "не дают заработать на майнинге биткоинов".

Мне кажется, что сейчас почти у каждого россиянина или есть такой знакомый, или они видели таких людей в соцсетях. На некоторых сайтах около-айтишной направленности они вообще кучкуются и вербально стимулируют друг друга в комментах до полного эмоционального удовлетворения. Это было бы смешно, но почему-то получается, что у многих рядовых россиян цифровая экономика ассоциируется именно с вот такими вечно недовольными любителями Илона Маска, смузи и майнинга, а не с реальными учеными, инженерами и предпринимателями, которые действительно двигают вперед российскую науку и бизнес.

К сожалению, некоторые наши дорогие СМИ по духу и психологии, а также по уровню интеллектуального развития, ближе как раз к секте любителей Илона Маска и копателей биткоинов, и смотрят на мир примерно так же. И поэтому, когда, например, в Думу вносится закон о регулировании криптовалют на территории России, то они устраивают по этому поводу истерику, а аудитории втирают в мозг тезис, что у нас государство – это один большой коллективный мракобес и враг прогресса.

А на самом деле регулирование новой технологии – это не только нормальное, но еще и нужное дело. Те, кто принимают правила дорожного движения – это не враги автомобильной промышленности и научного прогресса, и от того что правил не будет автопроизводители в стране не расцветут. Это логичная, но не модная позиция. Нам опять говорят про какое-то "российское мракобесие" и про то, что нельзя ставить законодательных препятствий между хипстером и его желанием купить на все деньги, а лучше еще и на кредитные деньги, биткоин, эфир и каких-нибудь токенов на ICO.

Я все понимаю, но даже один из ключевых людей в мировом крипто-коммьюнити, Виталик Бутерин, сказал недавно, что не надо инвестировать свои сбережения в криптовалюты, и что вкладывать можно только те деньги, которые ты можешь себе позволить потерять. Бутерин – тоже получается мракобес и ретроград?

Вот его слова: "Напоминание: криптовалюты всё еще являются новым и гиперволатильным типом активов и они в любой момент могут упасть в цене почти до нуля. Не вкладывайте в них больше денег, чем вы можете позволить себе потерять. Если вы пытаетесь понять в чем хранить ваши сбережения традиционные активы все еще являются наиболее безопасным вариантом".

Я себе представляю какая реакция была бы в том случае, если это сказал бы кто-то из депутатов, которые работают над законом о регулировании криптовалют в России. Его бы просто закидали грязью в соцсетях, хотя это абсолютно нормально – сделать так, чтобы доступ к такому волатильному финансовому инструменту был слегка ограничен.

У нас ведь как получается: сначала кричат, чтобы государство отошло в сторону и не мешало рубить бабло на МММ, экономить на процентах с помощью валютной ипотеки или покупать якобы дешевые квартиры с помощью долевого строительства, а потом "бац!" и начинаются митинги с требованием к государству спасать любителей халявы и наживы, а также просто доверчивых граждан из денег государственного бюджета. У нас вон, проблема дольщиков до сих пор не решена, и её предстоит решать еще долго. Хорошо что после слушаний в Госдуме и вмешательства Вячеслава Володина в конкретные ситуации в регионах она сдвинулась с мертвой точки. Но может всё-таки стоит до этого не доводить?

И еще один важный момент: с очень большой вероятностью закон о регулировании криптовалют, который пройдет через Думу (а сейчас там обсуждаются два варианта) будет предусматривать, что легальное обращение криптовалют в России будет через биржи и будет предусматривать декларирование криптовалюты, как имущества, и уплату налогов при перепродаже. По сути на регуляторном уровне будет немного ограничена с одной стороны децентрализация криптовалют, а с другой стороны анонимность. Да, можно будет пытаться это обойти, но это уже вопрос правоприменительной практики и вопрос к правоохранителям. С желающими обойти закон будут разбираться, тем более что есть соответствующий опыт американских налоговиков, которые сейчас трясут десятки тысяч любителей спекульнуть криптовалютами без подачи налоговых деклараций.

Может возникнуть вопрос – зачем вводить такие ограничения и есть ли в этом какой-то смысл, кроме удовлетворения жадности государства? Зачем ломать децентрализацию и анонимность? Ну, вот зачем. Цитата: "Прямо сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая стала причиной смертей в достаточно прямом смысле."

Как вы думаете, кто это сказал? Депутат от ЕР? Российский следователь? Нет, это сказал Билл Гейтс, которого вряд ли можно объявить тупым мракобесом, который ничего не понимает в новых технологиях. Он-то в них разбирается как раз очень неплохо.

Так что регулировать криптовалюты в России нужно. Душить и запрещать не надо, но регулировать и контролировать – однозначно нужно. Российская цифровая экономика от этого только выиграет.