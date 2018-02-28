Toyota Hilux: когда обычного багажника мало

Если у вас есть дача в пригороде и свободные 2,4 миллиона, то Toyota Hilux – автомобиль из категории "Боже, почему я не подумал об этом раньше..." Способный тащить за собой трехтонный прицеп и еще почти тонну груза на себе, этот пикап – находка для тех, кому регулярно приходится что-то перевозить.

Итак, перед нами самый настоящий пикап, гроза бездорожья и просто машина веселого оранжевого цвета – Toyota Hilux.

Toyota Hilux Цена, руб. 2 568 582 Цена в минимальной конфигурации, руб. 2 391 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2755/177 Привод полный/задний Разгон 0-100, сек. 11,6 Смешанный расход (на сайте/тест-драйв), л/100 км 8,5 / 13,8 Снаряженная масса, кг 2150-2230 Длина/ширина/высота, мм 5530/1855/1815 Дорожный просвет, мм 227 Объем багажника, л. 2933

Занятно, но я не знал: первое поколение этого автомобиля сказало "коничи-ва" окружающему миру аж в 1968 году. Автодизайн за это время успел не только далеко шагнуть, но и сделать несколько витков по спирали истории. 50 лет на рынке – это вам не шутки.

Выбор двигателей тогда варьировался от полуторалитрового до двухлитрового с максимальной мощностью 109 лошадиных сил, но не в "лошадях" дело – мы с вами должны это понимать. Не в "лошадях", когда речь идет о грузоподъемности и разгоне с места. Здесь на арену выходит его величество крутящий момент. Современный Hilux может похвастаться 450 Н/м при 2500 оборотах в минуту и еще тем, что он очень здорово смотрится на фоне снежных пейзажей. Мне кажется, 50 лет не прошли для японских автоинженеров даром, как вы считаете?

Несмотря на то что пикап имеет непривычную для глаз форму, дизайнерам удалось сбалансировать экстерьер, сделав его гармоничным и целостным.

На громадной пятиметровой машине мелкие фишки смотрятся на удивление интересно.

Из-за большого багажника салон кажется тесным. Возможно, виновата гитара, которую пришлось положить на заднее сиденье, чтобы не морозить. Зато тепло одетый коллектив прекрасно себя чувствует в открытом багажнике. Если не ехать быстро.

Торпедо и приборная панель выглядят современно по форме, но консервативно по содержанию. Крупные пластиковые кнопки, никакого климат-контроля, только регулировка работы печки (климат-контроль здесь – опция).



А вот текстура сиденья мне очень понравилась, как на вид, так и тактильно. Слегка шершавая обивка немного напоминает кору дерева, но на деле она гораздо мягче, конечно.

Два циферблата и экран посередине. Вместе с синим ободком и такой же подсветкой это классика для Toyota.

Что мне не нравится здесь, да и в принципе в современных интерфейсах (за исключением нескольких марок, решивших эту проблему) – разделение функций между экраном на приборной панели и экраном на торпедо. Эта традиция тянется еще с тех времен, когда большой дисплей был опцией за дополнительные деньги. Кстати, занятный момент: как и в нынешнем поколении Mercedes, экран здесь имеет чуть закругленную форму и металлический ободок, но если в "мерсах" этот экран смотрится на торпедо абсолютно чужеродно (не путать с двухэкранной компоновкой, когда дисплей от приборки продолжается аж до середины торпедо!), то здесь все красиво и органично. А все потому, что он грамотно и красиво вписан в интерьер.

А что это у нас аудио выключено? Давайте включим! Для пятиметровой машины у Hilux очень небольшой салон почти прямоугольной формы, озвучка которого – задача тривиальная, поэтому акустика звучит хорошо. Рок-н-ролльные хиты и задорные старички AC/DC, которыми я проверяю каждую автоакустику, звучат хорошо. Кантри, кстати, звучит вообще прекрасно, а ведь это первый выбор тех, для кого эта машина была рассчитана в принципе. А вот оркестровая классика чуть "мылится". Все-таки это не hi-end.

В любом случае для JBL характерен читаемый верх и выраженная середина. Если хотите, прибавьте чуть-чуть низы. Это подхватит нижнюю середину и сделает звук богаче и теплее.

Как едет? Мощно. Конечно, о разгоне до 100 в официальной документации скромно умолчали, поэтому информацию пришлось искать в интернете. 11,5 – весьма неплохой показатель, с учетом того, о каком автомобиле мы говорим. Это пикап. С ним никто гоняться все равно не будет.

Я бы хотел назвать подвеску мягкой, но не могу – мягкости и плавности здесь не хватает. Ходовая часть рассчитана на нагрузку, поэтому комфортом пришлось немного поступиться. Не окончательно, но ощутимо. Зато почти тонна груза в багажнике, не забывайте. Сюда можно складывать всех, кто не уступил вам дорогу. Впрочем, с учетом высоты и размеров автомобиля таких найдется немного. Я уверен.

Сзади вообще есть где разгуляться. А еще здесь нет парктроника, но есть фаркоп. О символизме и последствиях этого сочетания думайте сами.

Переходим к выводам. Hilux оказался удобным и неприхотливым для своих размеров и класса. Отличный движок позволяет без труда возить с собой все, что вам когда-нибудь понадобится – от гитары, авоськи с капустой и синхрофазотрона до статуи Церетели. Однако если у вас нет дачи, рассады, картошки в мешках и необходимости все это возить, то, как говорится в анекдоте про верблюдов, к чему весь этот тюнинг в зоопарке?

Несмотря ни на что, расставаться с рыжим здоровяком было немного грустно. Оказавшись недавно в офисе Toyota и заметив на парковке знакомые очертания Hilux, я улыбнулся и помахал ему как старому приятелю, с которым нас связывало отличное приключение.

Обзор подготовлен для портала Dni.Ru