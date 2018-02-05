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Mercedes-AMG G63: машина-праздник

Фото: Дарья Булавина, @bulavina.
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Gelandewagen. G-klasse. Или, как принято его называть у нас, “Гелик”. Любой немец, услышав последнее слово, скажет “Was?”. Не отвечайте. Пусть учит язык.
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Изначально военного назначения, на гражданском рынке автомобиль появился в 1979 году, и производится по сей день, являясь одним из самых долгоживущих в производстве автомобилей Mercedes (рекорд этот побил только Unimog, но в моих обзорах он появится еще нескоро).

Угловатый, напористый и брутальный, G-klasse производит угрожающее впечатление на дороге. А его аэродинамические характеристики (точнее, их отсутствие) приводит в ужас. Влюбленный во все округлое и плавное, я не испытывал любви с “геликам”, и не понимал что в них находят поклонники марки. Изменил ли я свое мнение? Скоро узнаем.

Фото: Родион Газманов.

В самой простой комплектации G-Wagen стоит чуть меньше семи миллионов рублей. Доставшийся мне экземпляр – почти все пятнадцать. Во многом благодаря трем буквам, редко встречающихся на внедорожниках. И не то, что вы, дорогие гусары, подумали. Это AMG.

Фото: Родион Газманов.

Внешне AMG отличается от более простого собрата не так заметно. Укрупненные воздухозаборники, еще более угловатый бампер (мы еще говорили об аэродинамике?), молдинги и выведенные по бокам автомобиля выхлопные трубы (к ним мы еще с негодованием вернемся). Но что бы ни навесили на Гелендваген, три раздельно блокируемых дифференциала, высокая посадка и очень широкий ход подвески – то, чего так не хватает среди всего этого снега, который как всегда убирают медленно, с расстановкой и стилем.

Фото: Родион Газманов.

“Тебя что, по частям собирали?”, спросил как-то Денни Де Вито у Арнольда Шварцнеггера в фильме “Близнецы”, имея в виду, конечно, мускулатуру последнего. Эту машину точно собирали по частям. Причем части были исключительно квадратные. Но когда уляжется первый шок от знакомства с этим воплощением кубизма, ты вдруг начнешь понимать, что автомобиль нравится. Хотя бы тем, что он совсем не похож на остальные.

Фото: Родион Газманов.

И даже простая, как будто пришедшая из восьмидесятых, оптика, все равно неожиданно уместна и приятна глазу, да и омывателями фар в прошлом тысячелетии не каждая машина могла похвастаться. Хотя под внешне архаичным видом скрывается абсолютно современный биксенон и светодиоды.

Фото: Родион Газманов.

Кстати, я уже говорил, что в автообзорах я съел собаку? Теперь знайте! Примечание: в ходе фотосъемки ни одна собака не пострадала.

Фото: Дарья Булавина, @bulavina.

Посмотрим, что у “Гелика” внутри.

Фото: Родион Газманов.

Квадратность экстерьера отразилась и на внутреннем дизайне, как видите. Все крупное, слегка небрежное, но, на мой взгляд, это проецирует надежность. И это первый мерседес, где “прилепленный” на торпедо дисплей не вызвал у меня отвращения: в G-классе такой дизайнерский прием укладывается в общую картину. Справа, напротив пассажира, расположен поручень, в который можно крепко вцепиться обеими руками и визжать как девчонка. Зачем это делать – расскажу в разделе о ходовых качествах автомобиля.

Фото: Родион Газманов.

Углепластиковые вставки – еще одна “фишка” серии AMG, указывающая на то, что автомобиль может быстро ехать. Вообще изначальное предназначение “карбона” – снизить массу автомобиля, и вы представляете какое огромное значение имеет маленькая деталь весом в несколько грамм, при общем весе всей конструкции в две с половиной тонны! Если что – это сарказм.

Фото: Родион Газманов.

Сидеть удобно. Необходимость ставить ногу на подножку и подтягиваться, чтобы забрать в салон компенсируется тем, что сзади здесь диван. Самый настоящий. За счет низко расположенных окон и высокой посадки пассажира, “высоко сижу, далеко гляжу” – это как раз про гелендваген. 

Фото: Родион Газманов.

Привыкнув к здоровенному экрану в S и E-классах, приборную панель в G я посчитал скромной, хотя оформлена она стильно. И карбон, карбон, мои дорогие! 

Фото: Родион Газманов.

Парковаться здесь помогает камера заднего вида, но… кожух запаски закрывает чуть ли не четверть обзора, и под ним может спрятаться все что угодно, от парковочного столбика или машины Ока до взвода аргентинской пехоты (простите, ребята).

Фото: Родион Газманов.

Акустика Harman-Kardon звучит так же жестко, как выглядит сама машина. Середина и верх настолько четкие и острые, что можно порезаться, и даже басы звучат как-то квадратно. Вот что значит выдержанная стилистика, да? На самом деле, задача озвучить салон автомобиля – всегда вызов для инженера, ведь нужно, чтобы все пассажиры одинаково хорошо воспринимали весь звуковой спектр, и расположение динамиков становится сложной дизайнерской и геометрической задачей. Здесь с этим справились, и практически любая композиция воспринималась на “ура”. А вот расположение передних динамиков почти на уровне пола в зимний и осенний период обрекает их на вечное грязное состояние, поэтому ухом припадать к ним я бы не рекомендовал.

Фото: Родион Газманов.

Ну и что, теперь самое вкусное: ходовые характеристики. Хотя здесь их вполне можно назвать гоночными. Ну что вы хотите-то? Поставить на пятилитровый двигатель две турбины и медленно ехать было бы странно. Пятьсот семьдесят одна лошадиная сила – не шутка и уж точно не игрушка. 

Фото: Родион Газманов.

Табун ошалелых "непарнокопытных" срывает тяжеленный внедорожник с места и выводит на околоземную орбиту на скорости сто километров в час за пять с половиной секунд. С учетом того, что аэродинамика “гелика” немногим превосходит оную кирпича (или Элтона Джона, что в плане аэродинамики одно и то же), ТТХ автомобиля выглядят как жестокая насмешка над законами физики, аэродинамики и здравого смысла. Такая возможность ускоряться рвет шаблон не только водителю с пассажиром (который вот тут-то и вцепляется в поручень обеими руками и визжит как девчонка), но и окружающим людям. Мне кажется, что во время особенно интенсивных разгонов за кормой оставался такой турбулентный след, что можно было перевернуть небольшой автомобиль эконом класса.

Фото: Родион Газманов.

Чтобы остановить этот разгоряченный сплав массы и скорости, нужны не простые тормоза, а вентилируемые дисковые. И ребята из Штутгарта не преминули выделить их красным цветом.

Любишь кататься – люби и за бензин платить. Когда я впервые увидел расход на непрогретой машине, мне, честно говоря, поплохело. Я даже почти пожалел, что Gelandewagen достался мне на все новогодние праздники, в середине которых я, судя по всему, должен был подать на банкротство. Почти тридцать литров девяносто восьмого бензина! Аааааа!

На деле, ситуация оказалась гораздо лучше. Не заявленный в каталоге показатель, конечно, но честные 18-19 литров “гелик” съедал. Но кто первым заявит, что он их не заслужил, в того я первым брошу камень. Как и в того, кто придумал вывести выхлопные трубы на боковые стороны автомобиля.

Фото: Родион Газманов.

Когда глушитель находится сзади, при заезде в домашний гараж весь выхлоп идет на улицу. А вот в ситуации с G-классом, как ни заезжай в гараж, выхлоп в гараже и останется. А в силу того, что движок необычайно мощный, гараж загазовывается в момент.

Спасибо, хоть гитара поместилась. Хотя в этом багажнике можно перевезти не только гитару, но и весь сценический коллектив. И даже не один, я думаю.

Фото: Родион Газманов.

И еще один любопытный эффект: катаясь на этой машине, я забыл о двух вещах: что такое лежачие полицейские и как уступать дорогу. Думаю, это самый пока авторитетный автомобиль, из всех, на которых мне пока доводилось кататься. Маневр, который предпринимали остальные участники движения при появлении в фарватере гелендвагена можно описать лишь словом “врассыпную”. И их можно понять. С человеком, покрасившим “гелик” в нежно синий цвет, лучше не связываться.

О поворотниках я забыл на второй час езды. Гелик этим опасен, да.

Фото: Родион Газманов.

А вот на фотографиях Mercedes G-klasse совсем не страшный, а праздничный, белый и почти пушистый. Хотя определенную роль тут сыграли и сто метров гирлянды, использованные при съемке и мой белый свитер.

Фото: Дарья Булавина, @bulavina.

Итоги я подводить не буду. Зачем? После этого теста клуб поклонников G-klasse пополнился на одного человека. И пусть в жизни есть много других вещей, на которые можно потратить пятнадцать миллионов рублей, когда у тебя эти деньги уже есть, остается стремиться к новым впечатлениям. А чего чего, впечатлений этот автомобиль приносит море. Причем как водителю, так и окружающим (особенно пассажиру, который до сих пор держится за поручень обеими руками и – что? Правильно. И визжит как девчонка).

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

5 февраля 2018, 11:59

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