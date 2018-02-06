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7 признаков королевы секса

Фото: GLOBAL LOOK press
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Не все женщины одинаково полезны в постели. Хватит тратить время на бревна, лучше узнать, как отличить в толпе настоящую королеву секса.   
прочитано 1572 раза

Признак первый. Свободная, не сковывающая движений одежда

Одна из очень важных составляющих сексуальных взаимоотношений – это внутренняя свобода. Только девушка, которая не обременена комплексами, может быть по-настоящему потрясающей любовницей. Если же женщина намерено загоняет себя неудобное одеяние, от которого страдает каждая ее клеточка – каблуки, утягивающее белье, корсет – это значит, что тараканов в ее голове съели другие, более суровые звери. Девочка в простом и не стесняющем движений платье или джинсах будет куда активнее во время любовных утех.

Признак второй. Забота о своем теле

Спортзал не до умопомрачения, прогулки, бассейн, лыжи... Любая физическая активность, которая не выматывает, а приносит удовольствие, говорит о хорошем тонусе тонусе твоей избранницы. Выбирай здоровую, но не изможденную диетами девушку. У них и либидо высокое, и внешний вид приятный.

Фото: GLOBAL LOOK press

Признак третий. Хороший аппетит

Я уже сказала, что постоянное сидение на диетах – это не очень хороший признак. Во-первых, девушка все время думает о еде, а не о сексе. А, во–вторых, она блокирует возможность чувственных наслаждений – ведь еда и есть один из примеров таких удовольствий. Выбирай ту девушку, которая ест со здоровым аппетитом – не путать с обжорками.

Признак четвертый. С ней есть, о чем поговорить

Сначала тебе может показаться, что интеллектуальный уровень – это совершенно не важно. Особенно если у девушки есть две упругих груди 4 размера и накачанная задница. На деле же в любовных делах красивое тело приедается на 2-3 раз его использования. А вот с умной девочкой как раз и наступит самая жара – ее фантазия не будет знать границ.

Признак пятый. Она "при деле"

Я утверждала и буду утверждать, что не может быть хорошей любовницей женщина, которая болтается по жизни как банный лист в проруби. Она будет занята совсем другими вопросами – как "обженить" мужчину, как отжать у него ресурсы. И только женщина, которая может и сама себя полностью обеспечить, наслаждается сексом как чистым искусством. А ведь именно этого нам и надо.

Фото: GLOBAL LOOK press/M. Baumann

Признак шестой. Сочувствие, доброта и эмпатия

Казалось бы, причем тут это, спросите вы меня. Какая разница, гладит ли эта девушка котят, и переводит ли она через дорогу бабушек?! Разница как раз есть. Хорошая любовница – это та, которая может понять чувства и желания партнера. И никак иначе.

Признак седьмой. И самый главный

Ну и, наконец, хорошая любовница эта та, которая от вас без ума. Не та, которую, словно дорогой приз, надо завоевывать ухаживаниями и подарками. А та, которая сама делает шаги навстречу. Без этого все остальные признаки теряют смысл.

6 февраля 2018, 17:09

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