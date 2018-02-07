Как работает гипноз

О гипнозе ходит множество самых разных слухов – от восторженных до откровенно негативных. Какие из них являются правдивыми на самом деле? Действительно ли гипнотерапия способна помочь и в каких случаях имеет смысл прибегать к ней?

В каких случаях без гипноза не обойтись

Гипноз – это состояние глубокой концентрации пациента на собственных воспоминаниях и эмоциональных переживаниях. Он относится к психотерапии и базируется на научной основе и глубинном знании психологии человека. Это не фокусы и не обман, а грамотная и тонкая работа. Существует сертификация специалистов, на которую необходимо обращать внимание при выборе специалиста.

Гипнотерапия показана при навязчивых фобиях, страхах, неврозах, истерии, психозах, постоянной тревожности. Она помогает справиться с заболеваниями психосоматического характера: сердечно-сосудистой системы (стенокардия, гипертония, инфаркт миокарда), органов дыхания (астматические состояния), желудочно-кишечного тракта (язва двенадцатиперстной кишки). Хорошо зарекомендовала себя данная методика при борьбе с избыточным весом: гипноз успешно помогает нормализовать обмен веществ и снизить аппетит.

Как проходит сеанс терапии

Классический вариант психотерапии – это поиск очень ранних детских переживаний, которые сильно повлияли на клиента. В большинстве случаев, самостоятельно вспомнить подобное он не в состоянии. Поэтому и требуется так называемая "гипнотическая регрессия", когда человека погружают в воспоминания, находят "застрявшую" эмоцию и прорабатывают ее тем или иным способом. После чего выводят из состояния гипноза.

Опасен ли гипноз

Нет. Во-первых, психотерапевт обеспечивает управление и контроль над механизмом регрессии. Во-вторых, человек сам принимает решение обратиться за помощью к специалисту, и даже во время сеанса он лично и осознанно выбирает – следовать ему предложенным инструкциям или нет. А без них погрузиться в гипноз не получится.

Вообще, гипнотерапия относится к поверхностному уровню воздействия, для нее достаточно банального контакта с эмоциями – это можно сравнить с ситуацией, когда при воспоминании о каком-то памятном событии сами собой наворачиваются слезы. Если у вас такое было, то гипнотерапия сможет вам помочь.

Конечно, у гипноза, как и у любой другой медицинской практики, имеются противопоказания. Не рекомендуется его использовать при работе с шизофрениками или людьми, склонными к суициду.

Может ли проблема вернуться после терапии

Вопрос в качестве сеансов – многое зависит от опыта и от профессионализма терапевта. К тому же, психика многослойна, и для устойчивого результата требуется, как правило, несколько сеансов. Результаты между ними контролируются.

Эмоции – это импульсы на коре головного мозга, которые постоянно создают чувство страха, вины или стыда. Задача гипнотерапии – "выключить" эти иррациональные ощущения, добиться, чтобы пациент жил в объективной, а не придуманной реальности, мог справляться с поставленными задачами, добиваться целей и жить полноценной жизнью.