Как работает гипноз

Все авторы

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Среда 7 февраля
Лента новостей
16:56
Задолжавший сибиряк прикинулся картофлем
16:52
Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу
15:56
Секс-кукол научили мыть посуду
15:41
Москвичка-инвалид требует с McDonald's 500 тысяч за сломанную руку
15:38
Как Москва справляется с уборкой снега
15:22
Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде
14:54
Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
14:54
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
14:52
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
14:42
Названа причина неизбежного повышения пенсионного возраста
14:40
Безработица и взлет цен: россиян ждет повторение кризиса 2008-го
14:36
Под Москвой после шумной вечеринки погибли два человека
14:32
Володин совершит визит в Азербайджан
14:26
В московском метро произошел крупный сбой
14:15
В центре Берлина загорелась сауна
14:04
Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
14:02
Жена Малахова страдает от рака мозга
14:00
Госдума дает владельцам капиталов второй шанс
13:52
Какой российский шоколад самый вкусный
13:52
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
13:41
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
13:31
В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего
13:31
Автобус с пассажирами вылетел с дороги под Москвой
13:19
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
13:16
Уникальное средство от ВИЧ доказало эффективность
13:13
Итальянский пенсионер умер от орального секса
12:56
Эрнст перестал прятать молодую супругу
12:51
Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму
12:47
Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж
12:45
Капли от насморка назвали скрытым наркотиком
12:32
Американка живет в корсете ради тонкой талии
12:30
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
12:17
Москва улучшила позиции в рейтинге загруженности дорог
12:03
Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
12:01
Госдума ускоряет повышение уровня МРОТ
11:45
Сестра Ким Чен Ына собралась в Южную Корею
11:40
Покалеченного младенца нашли рядом с трупами родителей в Подмосковье
11:38
Елена Летучая собирается стать матерью
11:34
На пустыре в Петербурге обнаружили убитого ребенка
11:25
Террористы передрались из-за тела пилота Су-25
11:11
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни в Европе
10:55
С какой скоростью Крым мчится к материковой России
10:50
Под Москвой телевизор убил двухлетнюю девочку
10:44
Самолет с пассажирами вернулся во Внуково из-за поломки
10:40
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
10:33
Недавно ставших родителями супругов нашли убитыми в закрытой квартире
10:30
81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой
10:28
Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян
10:18
Названо дешевое лекарство от импотенции
10:13
В Ставрополе от огнестрельного ранения погиб полпред губернатора
09:50
Как избежать преждевременной смерти
09:48
Жительница Тюмени нашла свою посылку на улице
09:44
Японию возмутили российские военные на Курилах
09:42
Племянника главы Ингушетии нашли мертвым
09:36
После слухов о банкротстве мужа Глюк'оZа покинула страну
09:18
Чехова поглумилась над полными и малоимущими россиянками
09:07
Скандальная выходка Илона Маска довела народ до исступления
09:07
"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК
08:47
Билан с обгоревшим лицом показал "интим" с собакой
08:36
"Голос у него не дрогнул": пилот второго Су-25 рассказал о гибели командира
08:25
Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
08:15
Любимый россиянами Джим Керри оказался русофобом
07:55
Москвичей предупредили о сильном ветре
22:01
Известный политик сгорел в машине на Украине
21:54
Раскрыты доходы Путина за шесть лет
21:36
Убийцу группы с перевала Дятлова нашли на фото
21:27
Агутин показал очаровательную дочку (видео)
21:07
Самолет с 16 генералами и адмиралами разбился в Ленобласти
20:43
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
20:35
Отель с отдыхающими обвалился в Тайване
20:16
В Баку прогремел мощный взрыв
20:02
Бузову подозревают в употреблении наркотиков
20:00
Турчак предупредил о недопустимости использования административного ресурса
19:50
Роботу стерли личность после конфликта с турецким министром
19:32
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
19:26
К чему снится гроб
19:00
В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса
18:48
Собянин поручил активизировать уборку во дворах
18:29
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
18:16
Пенсионерка объявила о пропаже мужа спустя 42 года
18:08
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
18:02
Подробности нового коррупционного дела
17:55
"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве
17:52
Evanescence возвращается в Россию
17:17
Обезумевшая дочь вырвала клок волос у Борисовой
17:11
Соловьев поставил на место зарвавшегося украинца
17:02
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор
16:52
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России
16:46
Народ в восторге от молоденькой Волочковой
16:44
Где прячутся российские маньяки
16:36
В Ульяновске ветер едва не опрокинул пассажирский самолет
16:31
Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления
16:29
За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
16:12
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
16:10
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
16:08
Житель Петербурга надругался над школьницей в метро
16:02
Невестка сдала Порошенко после гулянки на Мальдивах
15:58
В московской школе произошел пожар
15:57
Вкладчики протестуют против действий ЦБ и АСВ по всей России
15:53
В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Блоги

Как работает гипноз

Кадр youtube.com
Евгений Идзиковский

Евгений Идзиковский блогер

 Психолог. Специализируется на острых эмоциональных состояниях. Компетенции в вопросах отношений, личной эффективности, устранении страхов и последствий психотравм личности.
О гипнозе ходит множество самых разных слухов – от восторженных до откровенно негативных. Какие из них являются правдивыми на самом деле? Действительно ли гипнотерапия способна помочь и в каких случаях имеет смысл прибегать к ней? 
прочитано 612 раз

В каких случаях без гипноза не обойтись

Гипноз – это состояние глубокой концентрации пациента на собственных воспоминаниях и эмоциональных переживаниях. Он относится к психотерапии и базируется на научной основе и глубинном знании психологии человека. Это не фокусы и не обман, а грамотная и тонкая работа. Существует сертификация специалистов, на которую необходимо обращать внимание при выборе специалиста.

Гипнотерапия показана при навязчивых фобиях, страхах, неврозах, истерии, психозах, постоянной тревожности. Она помогает справиться с заболеваниями психосоматического характера: сердечно-сосудистой системы (стенокардия, гипертония, инфаркт миокарда), органов дыхания (астматические состояния), желудочно-кишечного тракта (язва двенадцатиперстной кишки). Хорошо зарекомендовала себя данная методика при борьбе с избыточным весом: гипноз успешно помогает нормализовать обмен веществ и снизить аппетит.

Как проходит сеанс терапии

Классический вариант психотерапии – это поиск очень ранних детских переживаний, которые сильно повлияли на клиента. В большинстве случаев, самостоятельно вспомнить подобное он не в состоянии. Поэтому и требуется так называемая "гипнотическая регрессия", когда человека погружают в воспоминания, находят "застрявшую" эмоцию и прорабатывают ее тем или иным способом. После чего выводят из состояния гипноза.

Кадр youtube.com

Опасен ли гипноз

Нет. Во-первых, психотерапевт обеспечивает управление и контроль над механизмом регрессии. Во-вторых, человек сам принимает решение обратиться за помощью к специалисту, и даже во время сеанса он лично и осознанно выбирает – следовать ему предложенным инструкциям или нет. А без них погрузиться в гипноз не получится.

Вообще, гипнотерапия относится к поверхностному уровню воздействия, для нее достаточно банального контакта с эмоциями – это можно сравнить с ситуацией, когда при воспоминании о каком-то памятном событии сами собой наворачиваются слезы. Если у вас такое было, то гипнотерапия сможет вам помочь.

Конечно, у гипноза, как и у любой другой медицинской практики, имеются противопоказания. Не рекомендуется его использовать при работе с шизофрениками или людьми, склонными к суициду.

Фото: GLOBAL LOOK press/Markus Brunner

Может ли проблема вернуться после терапии

Вопрос в качестве сеансов – многое зависит от опыта и от профессионализма терапевта. К тому же, психика многослойна, и для устойчивого результата требуется, как правило, несколько сеансов. Результаты между ними контролируются.

Эмоции – это импульсы на коре головного мозга, которые постоянно создают чувство страха, вины или стыда. Задача гипнотерапии – "выключить" эти иррациональные ощущения, добиться, чтобы пациент жил в объективной, а не придуманной реальности, мог справляться с поставленными задачами, добиваться целей и жить полноценной жизнью. 

7 февраля 2018, 12:37

комментарии

Политика

Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму
Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
Японию возмутили российские военные на Курилах

Шоу-бизнес

Знойное видео Заворотнюк и ее мужа на Мальдивах
Оскандалившийся Корчевников дал сдачи Кудрявцевой
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
Жена Малахова страдает от рака мозга

Проишествия

Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
Итальянский пенсионер умер от орального секса
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Шоу-бизнес

Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор

19-летний парень стал настоящим красавчиком
Шоу-бизнес

81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой

Певица обнародовала фото с родственницей
Шоу-бизнес

Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину

Грязное белье украинской пианистки оценили в миллион
Шоу-бизнес

Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу

Девушка намерена устроить пышное торжество

Гороскоп

Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные

Фоторепортажи

Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

Спорт

Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян
"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор

Регионы

Шокирующая версия убийства молодых родителей под Москвой
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
С какой скоростью Крым мчится к материковой России
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru