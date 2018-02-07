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Чем полезны путешествия в одиночестве

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Любому взрослому человеку, вне зависимости от рода его занятий, необходим отдых. Старайтесь положенный вам по закону отпуск делить на две части, чтобы была возможность дважды в год поехать куда-нибудь, запастись энергией и силами. Отдых за пределами городской среды позволит вам избежать эмоционального выгорания – одной из главных проблем современного человека. 
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Начнем с того, что в самостоятельных путешествиях нет ничего пугающе страшного. Конечно, такого рода поездки подходят далеко не всем: если вам сложно находиться в одиночестве, вы не знаете, чем заняться, вам нужны собеседники, совместно проведенный с кем-то досуг, тогда этот вариант отдыха вам явно не подойдет. А если вам с собой не скучно, тогда вперед – к новым свершениям.

При необходимости вопросы общения во время путешествия в одиночестве решаются довольно просто. Например, можно посоветовать найти в социальных сетях русскоязычную группу – в любой стране есть люди, которые живут здесь постоянно и рады общению с соотечественниками. Таким образом, у вас появляется новый круг знакомств, с которым кстати можно поддерживать дружеские отношения и по возвращении домой. При этом на отдыхе вы сохраняете независимость и наслаждаетесь одиночеством.

В чем преимущество поездок в одиночестве

Отправляясь в поездку с кем-то, вы вынуждены все время подстраиваться под своего компаньона, и не важно кем он (или она) вам не приходится – родственником, партером, другом или просто знакомым. Если вы живете с кем-то в одном номере, можно столкнуться с трудностями. У людей элементарно может быть разный график: кто-то по натуре сова, а кто-то, наоборот, жаворонок.

Интересы у людей тоже совпадают не всегда: одному хочется ходить от зари до зари по музеям и проникаться высокохудожественным смыслом произведений, другому достаточно прогулок на свежем воздухе, посиделок в кафе или возлежания на морском берегу. Как говорится, на вкус и цвет – представления об отдыхе у всех людей разные.

Фото: GLOBAL LOOK press

Поэтому, когда ты один – ты сам себе хозяин. Составляешь индивидуальный маршрут путешествия, делаешь только то, что хочешь, ни от кого не зависишь.

Безусловно, на пути самостоятельного путешественника могут возникнуть сложности, например, куда ехать, как общаться. Поэтому начинайте свое путешествие с самого главного – получения информации. Тем более, что в наше время это сделать достаточно просто. Например, к услугам путешественников блоги, в которых можно найти огромное количество полезных советов. Также вы можете заранее спланировать маршрут и проложить его на карте.

Если цель вашего путешествия самопознание, медитация, посещение мест силы, то без проводника вам не обойтись. Проводник – это одновременно и духовный наставник, и человек, который хорошо знает местность. Он может посоветовать, куда отправиться, что посмотреть, где находятся необходимые вам энергетические потоки. На роль проводника подходят местные жители или люди, которые давно и плодотворно самостоятельно путешествуют по местам силы.

Для меня путешествия в одиночестве – это своеобразный способ набраться энергии, восстановиться. Весной, летом –  преимущественно еду в Крым. Это одно из самых прекрасных и необычных мест на территории нашей страны: сакральные места, водопады, пасеки, реликтовые леса, цветущие яблоневые сады, миндаль, лавандовые поля, благоприятная энергетика, хороший климат. Такие места сейчас принято называть экомиром. Зимой для сохранения и приумножения энергетических сил я езжу на Гоа.

Фото: GLOBAL LOOK press/Mike McQueen

Вообще, по Индии я путешествовал много и делал это, как правило, в одиночестве или под руководством опытного проводника, чтобы была возможность спокойно медитировать, заниматься самопознанием и наблюдением за окружающим миром. Огромное впечатление на меня произвел Харидвар – город, который называют "Вратами в царство Господа". Он считается одним из священных городов Индии. Во время посещения Харидвара можно наполниться святой энергией, которой нам всем не недостает в ритме жизни мегаполиса.

Во время своих путешествий по Индии я неоднократно посещал штат Орриса, который также можно отнести к священным местам Индии, где находится более 7000 храмов. В качестве проводника у меня был местный житель, который досконально знал этот район, поэтому мог показать такие места, о которых сложно найти информацию даже в интернете.

В штате Орриса находится Храм Солнца, который относится к чудесам Индии. Его таинственность и загадочность кроется в том, что ночью храм, а точнее, камень из которого он возведен, начинает переливаться разными оттенками. Это поистине прекрасное зрелище, которое нельзя пропустить.

Еще одна достопримечательность штата Орриса – Храм Джаганнат, с которым связана одна интересная легенда. Существует такое выражение "Колесница Джаганнатха", когда по праздникам на главную улицу выезжает колесница с изображением этого Бога, и люди, имеющие неизлечимую болезнь, бросаются под колеса этого транспорта.  По поверьям, такая смерть считается самой счастливой и не несет никакого греха.

Храм Джаганнат считается особенным местом, куда не пускают многих людей. Почти все дни в году он закрыт для людей, которые стоят под стенами храма, дабы подсмотреть, что же там происходит. Священники могут пустить в храм только тех, чья душа чиста, а значит, вы не должны употреблять алкоголь и наркотики, курить или совершать дурных  поступков. Если вы такой, то двери откроются для вас. Конечно, есть и другой способ заглянуть в эту обитель – забраться на горы, которыми окружен храм с одной стороны и полюбоваться красотой э храма через бинокль.

Индия – это страна-загадка, которую пытаются разгадать уже очень долгое время. Пожалуй, самым любимым местом для меня все-таки остается штат Гоа. Он считается самым маленьким по площади и населению. С ним связано множество легенд. Например, о том, что когда-то это место посещал сам Иисус Христос. Еще в юности, Иисус путешествовал по Индии и надолго задержался в Гоа. Возможно, из-за этого штат и исповедует христианство и не собирается от него отказываться в сторону индуизма.

Одно из самых популярных мест на Гоа – Палолем. Когда-то здесь жили Битлз, отдыхали американские президенты. Здесь все пропитано духом свободы. И можно жить в шалаше на берегу моря. Многие состоятельные люди, бросив свой бизнес, уезжают жить именно сюда. Я знаю множество наших соотечественников, которые сдают квартиры в Москве, и убегают из шумного мегаполиса на Гоа. Потому что тут совершенно другая жизнь, свободная от стереотипов, постоянной гонки за "золотым тельцом". Сюда приезжают, чтобы добровольно отказаться от "благ цивилизации" и снова стать частью природы.

Фото: GLOBAL LOOK press 

На мой взгляд, путешествия в одиночестве – это всегда путь к себе, к познанию и к пониманию законов вселенной. Именно поэтому мой опыт самостоятельных путешествий привел в конечном итоге к тому, что я стал проводником для тех, кто также как я когда-то, ищет ответы на вопросы. Вот уже много лет я собираю группы и везу людей в Крым, на Кавказ, в Индию для того, чтобы показать им другой мир, где нет шума за окнами, суеты на улицах, где чистый воздух, море, цветут сады и благоухают цветы. Мы завариваем пуэр на молоке, чтобы пить его в горах и любоваться живописными пейзажами, чтобы встретить рассвет или своими глазами увидеть закат, вдохнуть прозрачно-чистый горный воздух, пропитанный запахами цветущих растений, отдохнуть, зарядиться энергией природы и научиться получать удовольствие от увиденного. 

7 февраля 2018, 18:29

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