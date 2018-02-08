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Кто ответит за публичную порку министра экономики

Максим Орешкин. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
7 февраля произошло знаменательное событие: в Думе публичной порке подвергся ни много ни мало министр экономики России. Как и все хорошие истории, скандал в Думе начался с женщины, а конкретно с аудитора Счетной палаты Веры Чистовой.
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Вот у нас любят говорить, что Дума – это бешеный принтер правительство и все такое. Вы когда-нибудь видели, чтобы принтер устраивал кому-нибудь публичную выволочку, да еще с угрозами накатать заявление в полицию и прокуратуру? И я не видел. Значит Дума, уже не принтер и наконец-то выполняет свои надзорные функции в отношении исполнительной власти.

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С учетом того что сейчас за такую смелость депутатов и спикера 100% начнут поливать грязью, я считаю нужным, во-первых, рассказать что произошло на правительственном часе в Думе, а во-вторых объяснить почему то, что произошло – это правильно и справедливо, и что вообще почаще так нужно делать. Итак, вот вам рассказ о публичной порке министра Орешкина.

Как и все хорошие истории, скандал в Думе начался с женщины, а конкретно с аудитора Счетной палаты Веры Чистовой, которая провела расследование расходования государственных, то есть бюджетных средств, на программы по поддержке малого бизнеса и инновационного бизнеса. Ну у нас же идет развитие цифровой экономики и государство постоянно говорит о том, что нужно развивать малый бизнес и помогать предпринимателям. Кто за это отвечает и кто пишет программы по инновационной экономики и поддержке малого бизнеса? Правильно, Министерство экономического развития.

Написаны ли эти программы? Да, написаны. Выделены ли на них деньги? Да, Дума исправно голосует за бюджет, в госбюджете на поддержку инновационной экономики и малого предпринимательства выделяются в разных формах миллиарды рублей? А работает ли реально поддержка инновационной экономики и поддержки малого предпринимательства, так как это было задумано?

Вот я еще не встречал предпринимателя из сферы высоких технологий, который бы сказал мне "ты знаешь, мне очень помогла программа Минэкономразвития". У государства есть другие организации и фонды, которые помогают высокотехнологичным компаниям, в том числе маленьким, но вот про результаты работы именно Минэкономразвития что-то не слышно. И это неудивительно, потому что по результатам аудита Счетной палаты выяснялось, что "госпрограмма экономического развития и инновационной экономики охватила в 2016 году лишь 1% малых предприятий." И это еще не все. Слово аудитору Вере Чистовой: "К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки".

И тут нужно сделать важное отступление. До выступления Чистовой, которая рассказала об этом на заседании Госдумы, перед депутатами выступал сам министр экономического развития Орешкин, который в своем докладе, конечно же, ничего такого не говорил, и вообще по его версии у министерства дела идут нормально.

Однако дело в том, что Орешкин знал о претензиях Счетной палаты, знал про проведенный аудит, знал что есть подозрения на мягко говоря коррупционные схемы в программах, которыми управляет его министерство. Знал, но ничего депутатам не сказал. А скрывать правду – это очень нехорошо. Делать вид, что нецелевое расходование средств – это житейское дело, тоже нехорошо. И вообще, молодому технократу нужно реагировать на такие обращения контролирующих органов, а не надеяться, что все само рассосется. Не рассосется, мы не в те времена живем.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Самое интересное в этой истории это то, что у Счетной палаты есть даже конкретные примеры предприятий, которые скорее всего создавались исключительно для того, чтобы получить государственные деньги, выделенные на помощь предпринимателям. Вот как так получается? Только 1% от малого бизнеса охвачен программами поддержки, и вот в этом 1% почему-то вдруг оказываются фирмы-однодневки с одними и теми же владельцами, которые систематически получают государственное бабло? Господа в правительстве, а вы уверенны что это программа по поддержке предпринимательства, а не создание ОПГ для воровства государственных средств?

Кстати, в 2016 году поддержку получил 1% предприятий малого бизнеса, а в 2015 – 4%, то есть тренд не просто негативный, а катастрофический. При этом замечу, что деньги на информирование о государственных программах поддержки малого бизнеса, тоже выделяются и осваиваются, но вот как осваиваются – это уже другой вопрос.

И вот после такого яркого выступления аудитора Счетной палаты в адрес министра Орешкина прозвучала та самая фраза Вячеслава Володина, которая потом облетела все СМИ: "Прозвучавшая информация, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того в четырех из них один учредитель – хотелось бы, чтобы также было с вашей стороны разъяснено почему такое происходит. Мы оставляем за собой право, и такие полномочия есть у профильного комитета, направить озвученную информацию в правоохранительные органы", – сказал Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Орешкин потом будет рассказывать, что знает о проблеме, и что какая-то проверка уже проведена, и что в Министерстве экономики есть много скелетов в шкафах, которые невозможно быстро разгрести. В телеграм-каналах уже пишут гневные посты в защиту Орешкина от Думы и кое-кто даже пытается доказать, что министра обидели ни за что. Хочу обратиться к коллегам по журналистскому цеху – ребята, ну имейте совесть, совершенно же ясно за что министр подвергся критике. Тут нет второго дна, депутаты просто нашли косяк правительства и публично предъявили его министру.

Кстати, очень бы хотелось, чтобы через несколько месяцев депутаты снова пообщались с господином Орешкиным, вдруг он документы о проверках принесет и сможет рассказать о том, что сделало министерство чтобы государственную поддержку получал каждый честный и компетентный малый предприниматель, а не узкий круг решал, которые не меняются год от года. Я еще думаю, что рано или поздно Дума организует публичные слушания, на которых министр экономики и малый бизнес смогут поговорить лицом к лицу. Вот это будет увлекательное и полезное зрелище! Может быть после всего этого министерство действительно начнет эффективно работать.

8 февраля 2018, 15:53

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