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Наши чиновники снова унизили российских спортсменов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Я понимаю и разделяю эмоции наших спортсменов и болельщиков, которые злятся из-за решения спортивного арбитража о недопуске российских спортсменов на олимпиаду. Криками и комментариями, что арбитраж прогнули, американцы все купили, что нужно было выйти из олимпийского движения и не подвергать себя позору, уже заполнены все СМИ и соцсети, и думаю дальше будет больше. 
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Решение суда действительно выглядит нелогичным, ведь тот же суд до этого единогласным решением вернул медали олимпиады в Сочи российским спортсменам и снял с них все наказания, связанные с обвинениями в употреблении допинга. И теперь возникает вопрос: а как же так получилось, что этот же суд не пустил этих спортсменов на Олимпиаду? Самый простой ответ – решение политическое, судьи козлы, а решение арбитража писал лично Маккейн, и вообще не забудем, не простим. Ну-ну.

Это как раз тот самый случай, когда патриотизм используется конкретными российскими чиновниками для прикрытия своей задницы, извините за грубость. Ведь если суд оправдал наших спортсменов, то и чиновников мы ругаем зря, правда же? И это как раз тот случай, когда вопиюще безграмотные, тупые и не заинтересованные ни в чем кроме лайков и просмотров журналисты им помогают прикрыть задницу под предлогом защиты патриотических чувств. Вот хоть один из тех, кто сейчас пишет гневные статьи и комментарии, вот хоть один читал само решение арбитража? Думаю, нет. А если и читал, то, наверное, нифига не понял.

А я вот прочитал, и понимаю, что арбитраж поступил не по справедливости, конечно, но в строгом соответствии с правилами Олимпийского движения, с которыми наш Олимпийский комитет безоговорочно согласился. Но самое главное то, что суд реально можно было выиграть, если бы наши чиновники (чиновники, а не спортсмены!) сделали то, что они должны были сделать. Этот юридический матч можно было выиграть. Мы проиграли его не из-за судей, а из-за олимпийского комитета России, Жукова и Мутко. И сейчас я вам расскажу почему.

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius

Фишка в том, что спортивный арбитраж судит не по справедливости, а по закону, а точнее по правилам МОК, которые сам МОК и писал. А теперь смотрим, что произошло и на чем основывается решение арбитража о недопуске спортсменов на Олимпийские игры. По правилам МОК, если Олимпийский комитет конкретной страны лишен всех прав в наказание за какие-то проступки, то МОК, в соответствии со статьей 59 пункт 1.4 Олимпийской хартии, может сам решать, что делать со спортсменами, привязанными к национальному (в данном случае к российскому) Олимпийскому комитету.

То есть МОК может вообще всех забанить. Даже тех, кто ни в чем вообще не виноват. И, к сожалению, с юридической точки зрения будет прав. В Олимпийской хартии вообще не предусмотрено каких-то прав для спортсменов забаненного национального Олимпийского комитета, все решает только МОК исключительно по своей воле и по своим, каким угодно, неважно насколько несправедливым, критериям. То есть, когда МОК лишил всех прав Олимпийский комитет России, то в принципе вообще никаких российских спортсменов на Играх не должно было быть, неважно с флагом или без флага.

Именно поэтому западные СМИ и юристы, отпраздновавшие полное устранение российских олимпийцев, были в шоке от решения Томаса Баха создать специальную процедуру, которой вообще не было ни в каких правилах, чтобы в обход этого запрета, фактически контрабандой притащить на игры хоть каких-то россиян. И спортивный арбитражный суд фактически указал, что в этих условиях, когда сам Олимпийский комитет страны находится под наказанием за допинг и лишен всех прав в наказание, у МОК есть право вписывать в процедуру допуска отдельных спортсменов вообще любые условия. То есть с юридической точки зрения, МОК просто сделал жест доброй воли пустив хоть кого-то на Олимпиаду, и раз уж он пустил по этой новой процедуре несколько десятков российских спортсменов, то и дискриминацию доказать невозможно. Скорее всего потому и пустили специально, чтобы в юридическом порядке невозможно было доказать дискриминацию по национальному признаку. И даже если бы мы объявили бойкот и не поехали на Олимпиаду, это не помогло бы в юридическом плане – чистых спортсменов из России ведь пригласили, а значит никакой дискриминации нет.

Александр Жуков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Именно поэтому с нескольких десятков российских спортсменов судом были сняты все обвинения и все наказания за допинг, им вернули все медали. Ведь в судебном процессе с юридической точки зрения невозможно было учитывать бред Родченкова, но в виду того, что Олимпийский комитет России находится "в бане" и не восстановлен в правах, то МОК, по правилам самого МОК, имеет полное право не пускать никого. И, с процедурной точки зрения, они просто не пригласили тех спортсменов, кого не хотели приглашать (вообще не важно по каким причинам), в это, к сожалению, юридически абсолютно законно.

В данном случае я не верю, что судьи были как-то особенно предвзяты. Нет смысла снимать с россиян обвинение в допинге и потом специально не пускать их на Олимпиаду, потому что в этом случае россияне выглядят невинными жертвами бюрократической машины. Если бы на решение суда был серьезный политический заказ, то арбитраж просто сказал бы, что все россияне на допинге, отобрал бы все медали Сочи и окончательно бы убил репутацию всех российских спортсменов. Суд по допуску россиян в Пхенчхан, можно было выиграть, но только при одном условии: если бы Олимпийский комитет России подал свой иск против МОК о восстановлении в правах и выиграл бы его одновременно с иском российских спортсменов, которые оспаривали свои личные наказания за допинг. А по сути сегодня мы имеем такое решение спортивного арбитража: индивидуально – спортсмены не виноваты, но раз ОКР наказан, то тут ничего не поделаешь.

Кстати, если бы Олимпийский комитет России выиграл иск против МОК, можно было бы еще и за флаг с гимном успешно побороться. Не говоря уже том, что тогда у МОК не было бы никаких юридических механизмов заблокировать участие чистых российских спортсменов на Олимпиаде.

Российские спортсмены свои иски подали и выиграли у МОК. Они – молодцы. А российские чиновники и Олимпийский комитет России ничего не подали (по крайней мере в СМИ об этом за последний месяц я ничего не видел) и, соответственно, ничего не выиграли. А вот это уже глупость, граничащая с предательством. Ты не можешь победить в боксерском поединке, если ты даже не надел перчатки и не явился на ринг. Вот и вся история о том, как чиновники подставили российских спортсменов и российских болельщиков.

Больше всего мне сейчас хочется, чтобы были сделаны не эмоциональные, а организационные выводы. Патриоты, жалующиеся на плохих американцев и МОК, не должны защищать тех, кто провалил все, и своей некомпетентностью опозорил страну и подставил российских любителей спорта.

9 февраля 2018, 15:02

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