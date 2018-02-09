МОК дискредитировал Олимпиаду в Пхенчхане

В Пхенчхане стартовали XXIII зимние Олимпийские игры. Подготовка к играм шла в условиях беспрецедентного политического давления на Россию в целом и российских спортсменов в частности.



Я не сомневался в надуманности претензий МОК к российским спортсменам. И решение САS (спортивный арбитражный суд) это подтверждает – несколько десятков спортсменов в суде доказали свою невиновность в принятии допинга. А значит они должны были быть допущены на эту Олимпиаду. Однако МОК сделал все, чтобы этого не произошло и даже не пытается найти хоть какое-то оправдание своим действиям. Часть из оправданных судом россиян все равно не попали на Олимпиаду.

Президент России Владимир Путин не случайно на встрече с олимпийцами акцентировал внимание на решении МОК отстранять спортсменов не только за допинг, но и "по совокупности обстоятельств". К спорту это не имеет никакого отношения, это политика и желание западных партнеров недопустить новых побед России на спортивной арене. Ни о какой объективности речи не идет и эксперты уже открыто заявляют о необходимости реформирования всех структур олимпийского движения. Думаю, что этот вопрос будет еще раз поднят как российской стороной, так и представителями других стран сразу после Олимпиады. Многие понимают, что принципы Олимпийского движения нужно отстаивать, потому что сегодня они попираются из чисто политических соображений.

Об отсутствии объективности говорит и тот факт, что россиянам запретили не только символику на спортивной арене, но и на трибунах. Это факт беспрецедентного политического давления на Россию, который к спорту не имеет никакого отношения. К сожалению, Олимпийское движение подобными действиями руководства Международного олимпийского комитета, напрочь дискредитируется. Несмотря на усеченный состав сборной я буду болеть за наших спортсменов и желаю успехов тем, кто все же решился поехать на эти соревнования. Каждый из них сделает все возможное и невозможное, чтобы отстоять честь страны.

Я считаю, что Россию не допустили в полном объеме к Олимпиаде лишь потому, что нет более знаковой страны для зимних игр, чем Россия. Ни в спорте, ни в политике просто недопустимы двойные стандарты и правила должны быть едины для представителей любой страны. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, ни в одной мировой системе права не предусмотрено коллективной ответственности за какие-то правонарушения, а значит именно к нам как раз и были применены двойные стандарты.