У России появилось неуязвимое оружие
"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", – заявил глава государства. При этом он подчеркнул особые заслуги российских ученых и конструкторов.
Одна из новинок -малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка. Она размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования.
Сама ракета Х-101 была разработана в городе Дубна конструкторским бюро "Радуга" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") в 2013 году. Эта ракета выполнена исключительно из российских комплектующих. В ней использованы новейшие материалы и сплавы, она оснащена рядом интеллектуальных систем, а дальность ее действия достигает 5500 км.
При установке на эту ракету малогабаритной ядерной энергоустановки дальность ее полета становится практически неограниченной. Сама ракета с ее непредсказуемой траекторией полета и возможностью уклонения от средства перехвата становится попросту неуязвимой для всех имеющихся и перспективных систем ПРО НАТО.
Недавние испытания, проведенные в конце 2017 года, позволяют Минобороны России перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – "стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой". Интересно, что с 2009 по 2018 год в России велась разработка так называемой "ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса (ЯЭДУ)". Это устройство разрабатывали целый ряд предприятий, входящих в состав "Роскосмоса" и "Росатома".
Особенность новой установки – в использовании гелий-ксеноновой смеси, используемой в работе высокотемпературного газоохлаждаемого реактора на быстрых нейтронах, молибденовых труб, а также урана более высокого обогащения и температурой в реакторе до 1500 К. Очевидно, что целями этой разработки российских ученых была не только космическая отрасль, но и оборонная сфера. Во всяком случае, именно такими энергоустановками, по словам президента России, будут оснащаться новейшие российские ракеты.
Артистка прокомментировала слухи
Певица выразила слова поддержки
Актер объявил печальную новость
Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело