У России появилось неуязвимое оружие

В России разработан новый тип крылатых ракет, оснащенных новейшими сверхмощными ядерными энергоустановками. О создании принципиально новых ракет с практически неограниченной дальностью полета заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.



"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", – заявил глава государства. При этом он подчеркнул особые заслуги российских ученых и конструкторов.

Одна из новинок -малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка. Она размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования.

Сама ракета Х-101 была разработана в городе Дубна конструкторским бюро "Радуга" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") в 2013 году. Эта ракета выполнена исключительно из российских комплектующих. В ней использованы новейшие материалы и сплавы, она оснащена рядом интеллектуальных систем, а дальность ее действия достигает 5500 км.

При установке на эту ракету малогабаритной ядерной энергоустановки дальность ее полета становится практически неограниченной. Сама ракета с ее непредсказуемой траекторией полета и возможностью уклонения от средства перехвата становится попросту неуязвимой для всех имеющихся и перспективных систем ПРО НАТО.

Недавние испытания, проведенные в конце 2017 года, позволяют Минобороны России перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – "стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой". Интересно, что с 2009 по 2018 год в России велась разработка так называемой "ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса (ЯЭДУ)". Это устройство разрабатывали целый ряд предприятий, входящих в состав "Роскосмоса" и "Росатома".

Особенность новой установки – в использовании гелий-ксеноновой смеси, используемой в работе высокотемпературного газоохлаждаемого реактора на быстрых нейтронах, молибденовых труб, а также урана более высокого обогащения и температурой в реакторе до 1500 К. Очевидно, что целями этой разработки российских ученых была не только космическая отрасль, но и оборонная сфера. Во всяком случае, именно такими энергоустановками, по словам президента России, будут оснащаться новейшие российские ракеты.