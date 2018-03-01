Претенденты на престол

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Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Аномальные морозы сковали города и села нашей необъятной родины. Снегом все завалило. Зажигают только на ТВ. Голубые экраны радуют нас различными фокусами, которые выкидывают кандидаты в президенты. Но тут важно вовремя увести детей от этих самых экранов, потому что на них "аты-баты, шли дебаты, мы пойдем на выборы".
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А дебаты по-русски – зрелище очень откровенное. Сначала, для затравки, зрителя поливают политической рекламой. Там ему например объясняют что Игорь Цаплин (вар. - Павел Грудинин) – это терминатор, почти Ленин, могущий вернуть нам социализм с человеческим лицом, ну а остальные претенденты на корону – люди нетрадиционной политической ориентации. Другие кандидаты не отстают, напускают таинственности, вопрошают "А что Титов?" и всячески веселят публику.

Ну а потом начиналось самое интересное — собственно дебаты. В России дебаты могут быть и утренними, причем ведущий утверждает что это и есть прайм-тайм (ну если глаза продрал – уже прайм-тайм), и даже  без дебатов, а только выступления и ответы на вопросы того же ведущего. Ну что делать – семь участников, каждый считает себя самым главным. Собчак думает что она Белоснежка, а остальные – гномы, на что намекает в своем инстаграме. Жириновский думает, что Собчак – девушка с пониженной социальной и политической ответственностью, о чем ей откровенно и заявляет. Та в ответ метко поливает его водой. Муж Ксении, актер Виторган, потенциальная первая леди страны, в ответ называет Владимира Вольфовича сами-знаете-кем, в общем скучно не бывает.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press

И тут, пожалуй, становится ясно, почему восьмой кандидат, действующий президент, отказался от участия в дебатах, и даже Пескова заместо себя не прислал, подобно г-ну Титову, предпринимателю, приславшему за себя сладкоголосого профессора Соловья. Ну не царское это дело – участвовать в балагане. То есть у нас цари, как известно, много чего выкидывали, и дирижировали с песнями оркестром, и на "мерсах" лично гоняли, но всему есть предел. Кроме того, как помнится, Путин однажды резко подискутировал с одним парламентарием-коммунистом, и дело дошло до повышенных тонов, хотя спорили всего лишь о том, была ли говядина в СССР в достаточных количествах. Причем оба защищали одну и ту же точку зрения, но с разных сторон – президент говорил, что мяса было недостаточно, имея в виду доступ населения, а старый большевик считал, что говядины было дофига – имея ввиду статистику. Как сказал Путин в другом споре губернатору: "Не получится у нас дискуссии".

Если же вернуться к предметам дискуссий будущих носителей короны Российской империи, то тут мы видим много лозунгов и мало конкретики. Вот хоть и внешняя политика – все кандидаты как лебедь, рак и щука из сказки тянут в разные стороны. Собчак с Явлинским как яркие представители буржуазии уверяют, что у нас нет врагов, кругом одни друзья и мы должны радостно влиться в европейскую семью народов. Грудинин, Сурайкин, Бабурин, как левые и патриотические силы, конечно с ними не согласны, и уверены, что на Западе враги. Жириновский – старый либеральный солдат хотя коммунистов не любит, но и к Европе тоже не знает слов любви. Он в исторической теме уже полвека и никому не отдаст богатства России, нажитые непосильным трудом. А уж эти профурсетки, которые тут вокруг него скачут – тьфу на них еще раз.

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press

Но в целом видно, что с ростом патриотизма в области внешней политики сформировался и некий общественный запрос (прости Господи) на левую, социалистическую тематику в политике внутренней, а Грудинин и сотоварищи этим пользуются, а власти стараются притормозить процесс. У власти в РФ вообще монополия на социальные блага, материнский капитал и прочие поблажки трудящимся и эту монополию она охраняет круче чем ФАС. И Грудинин со своим ленинским совхозом выглядит сейчас в СМИ как скрытый олигарх, волк в овечьей шкуре, который только декларирует заботу о трудовом человеке, а на деле и снега в Рождество у него не выпросишь, не то что обещанной от совхоза квартиры за выслугу лет. Хотя сама идея конечно неплохая, справедливая.

Отвращение же старшего поколения к Ксении Собчак объясняется разве что родимыми пятнами социализма. Ну то, что ее ненавидят "пролетарии" еще понятно – буржуйка, хамка, ужас в юбке. Но нелюбовь либералов прямо скажем труднообъяснима. Да, бортанула она Навального – а кто бы не воспользовался ситуацией? Путина не любит, Запад обожает, в Америку ездила, на дебатах очень активна в любой позиции, просто мечта. Зря Грудинин ушел из студии "Первого канала", там еще столько могло быть интересного. Ему видите ли не нравится это "шоу", этот "базар" и "крики с места". Откуда у коммуниста это барство, это чистоплюйство? "Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа". Так мы пожалуй не построим светлого будущего, разве только в одном отдельно взятом совхозе.

Словом выяснилось, что в стране почти полностью и заново сформировалась новая политическая картинка. Так сказать ландшафт. Есть тут и новые левые фигуры, и новые правые, и политическая "молодежь", и дама – словом, есть где разгуляться. Может все сразу они президентами и не станут, но по крайней мере иллюзия богатого выбора налицо. А если есть иллюзия – то будет и реальность, ведь как поется в песне "мы рождены чтоб сказку сделать былью". В общем, все на выборы!

1 марта 2018, 14:13

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