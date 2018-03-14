Как научиться читать состав косметики

Не могу назвать себя экоголиком, но на просторах косметического рынка всегда отдаю предпочтение натуральным и органическим маркам, но главное эффективным, как и выбору ингредиентов для своей косметики. Дело тут не в том, чтобы отдать дань моде и далеко не в силе убеждения.



Мой выбор связан с тем, что косметика, сделанная из синтетических и технических продуктов, не только не работает и лежит мертвым слоем на поверхности волос и коже, но зачастую нарушает ее естественную работу. Эффективность и натуральность можно оценить по информации на этикетке, вот базовые правила для навигации.

Новичку довольно сложно ориентироваться в многообразие ингредиентов, перечисленных в составе средств, но базовые принципы ориентации все-таки есть:

Если вы выбираете сертифицированную косметику, то можете быть уверены в ее натуральности – сертифицирующий орган проверил все условия выпуска и производства, состав и даже процентное содержание органических ингредиентов. Марки всегда помещают логотип на читаемое место на упаковке и этикетках – это могут быть различные европейские или американские стандарты вроде ECOCERT, ICEA, USDA ORGANICS, BDIH и другие.

Такие сертификаты есть не только у зарубежных, но и у отечественных брендов. Если у косметики нет сертификата, это не значит, что она не натуральная или хуже по составу, вам просто нужно сориентироваться по нижеуказанным базовым критериям, ведь такая косметика гораздо бюджетнее сертифицированных коллег.

Посмотрите список веществ в составе: они всегда располагаются в порядке убывания. Вы сможете оценить какой продукт составляет основную массу вашего средства – ценные масла или синтетические заменители и продукты нефтехимии.

Многие компании косметического рынка отказались от сильных сульфатов, заменив их на мягкие и натуральные. Среди сульфатов наиболее агрессивными являются Sodium Lauryl Sulfate и Sodium Laureth Sulfate. Часто на упаковке производитель указывает: без SLS.

Отсутствие силиконов и парабеновых эмульгаторов в составе говорит в пользу красоты и здоровья, в частности в составе стоит избегать эмульгирующих PEG-веществ и консервантов, содержащих в названии "paraben", например, metylparaben. Силиконы только создают видимость здоровья и гладкости волос и кожи. Безопасность применения парабенов стала обсуждаться после их обнаружения в высокой концентрации в раковой опухоли груди. И хотя никто не проводит прямой аналогии между возникновением болезни и использованием парабенов (вопрос остается дискуссионным), есть ряд научно-обоснованных фактов против его использования. Так, например, исследования показали, что метилпарабен, нанесенный на кожу, взаимодействует с ультрафиолетом, приводя к усилению старения кожи и повреждению ДНК.

Такие ингредиенты как вазелин (petrolatum), техническое масло (mineral oil), солидоловое масло (solyd oil) и парафиновое масло (parafin oil), а также тяжелые ингредиенты животного происхождения препятствуют дыханию кожи, ухудшают обменные процессы и, как следствие, не улучшают, а ухудшают состояние кожи.

В составе натуральных базовых косметических средств вы найдете масла (oil), цветочные воды, воду (water), фруктовые и растительные экстракты ((Flower/Leaf/Stem Extract), витамины и активные компоненты (они добавляются в небольших количествах), эмульгирующие компоненты и мягкие ПАВы (поверхностно-активные вещества, отвечают за очищение), консерванты.

Обратите внимание, на этикетке также всегда есть значок – нарисованная вскрытая баночка с указанием срока годности после вскрытия. Он отличается от общего срока годности упакованного товара, чаще всего это 6м (6 месяцев) или 12м (12 месяцев).

Это совершенно не значит, что эффективность и безопасность натурального масла говорит о преимуществе использования перед кремами. Нужно обращать внимание на косметические продукты и выбирать подходящие, что часто доступно в рамках любого ценового сегмента. Базово понимать состав нужно для того, чтобы не устраивать на коже и в крови смесь из критичных косметических ингредиентов. Если они и разрешены в минимальных допустимых пределах в одном средстве, можете ли вы померить воздействие от 5-10 средств, использованных за день? Брать или не брать – решать только вам, по сути эти правила не ограничат ваш выбор, а просто направят его в определенном направлении.