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Зачем отравили Скрипаля

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
До выборов осталась пара дней. Публиковать результаты опросов уже вроде бы запрещено, да и бесполезно – понятно кто победит. Казалось, что сто раз писали об этом, и у нас, и за рубежом. Даже скучно стало. Но ненадолго – здесь со своим приветственным словом выступила Великобритания. А с ней, как известно, не соскучишься. 
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Тут один немолодой джентльмен со своей дочуркой (30+) однажды откушал в городке Солсбери, в ресторанчике с игривым названием "Зиззи". И наверно съел что-то не то – весь побелел, присел на скамеечку и угодил вместе с дочкой в больницу. Казалось бы – ошибка общепита, рядовой случай. Так нет – они уже свистят как соловьи в лесу, тревожат полицию, отвлекают ее от дела. Выяснились многочисленные подробности – оказывается это бывший гражданин РФ, уроженец Киева и экс-сотрудник военной разведки. И вроде бы он изменник Родины, но уже частично отсидел и был обменян на целую пачку засланных за рубежи российских шпионов. И был у него в Солсбери домик тысяч за тристаписят фунтов стерлингов, от английской Королевы, и консультировал он британских рыцарей плаща и кинжала, помогая им в их шпионском деле. То есть у него все было неплохо, если не считать этого несчастного случая в кабаке. А отравили его якобы советским газом "Новичок", чье название сама британский премьер-министр сообщила своему родному парламенту на чистом русском языке.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons  

Палата Общин дрожала от ужаса и глядела так сурово, будто скончались их близкие родственники. Произошедшее было расценено как газовая атака на всю Британию, в ход пошли сильные выражения – "ультиматум", "ответная кибератака", призывы к НАТО вступиться за союзника и прочее. Предвыборный вечер перестал быть томным. От России потребовали объясниться.

Министр иностранных дел Борис Джонсон, самый любимый министр Марии Захаровой, не подал вызванному им в МИД послу Яковенко руки. Мало ли – вдруг там зажата ампула с бинарным "Новичком", или соли таллия. Подозрительные все стали.

И сколько Мария Владимировна не напоминала Терезе Мей, что та премьер ядерной державы, скандальная баба не унималась. Она дала нам сроку до вечера вторника, а дальше раздевала с себя ответственность и начинала кибератаку. То есть, если кто мечтал прийти в воскресенье на участок и проголосовать, скажем, за Ксюшу Собчак – знайте, этого может и не произойти. Россию к тому времени уже могут объявить спонсором терроризма и арестовать все ее зарубежные активы вообще, а также металлургические заводы и баскетбольные клубы олигархов в частности. Прохоров ты или Дерипаска, дружишь ли с Путиным вплоть до совместной рыбалки, или просто скидывался ему на подарок ко Дню рождения – неважно, все твои активы могут конфисковать в связи с утратой доверия. Налоги платишь в казну РФ – значит уже спонсируешь терроризм. Зачем отравил Скрипаля, что он тебе сделал? Отрубить ему голову! Так кажется кричала королева в сказочном Зазеркалье? Ну а Тереза с Борисом решили срочно сделать эту сказку былью.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons

Кстати о срочности. Если бы ультиматум объявили через неделю, тогда еще с выборами можно было бы и не увязывать. Может дипломатов бы выслали – и все. Но тут целая вендетта – мы провозгласили новый курс, контрнаступление, ядерную программу презентовали с суперракетами, перекрыли газ Украине. Ну и конечно англосаксы специально решились на ответный удар – объявить Россию вне закона, государством-изгоем и так далее. Такой вот "strike back". Идите дескать на одну скамейку с Северной Кореей и Ираном и не отсвечивайте. В общем по расписанию у нас, как в кино про Мюнхгаузена, значится война с Англией – а мы не готовы. Ни мундиров приличных, ничего. Одна ракета "Срамота".

Мария Захарова. Кадр youtube.com

Все это конечно удивительно. Как нас будут атаковать и как мы будем защищаться? Вон на китайцев америкосы даже дышать боятся. Трамп заставил Тиллерсона на приеме доесть салат "цезарь", чтоб китайскую сторону не дай бог не обидеть. Ну а нас – как того художника – обидеть может всякая британская крыса в юбке. Ну мы понимаем, Сирия, потери в Восточной Гуте, может она приняла это близко к сердцу. Но зачем же дипотношения ломать? И так от них одни воспоминания остались. Ну аннулируют россиянам визы, ну будут наши добираться в Лондон на попутках, а что дальше? Высылка дипломатов как во времена Чемберлена и Сталина? Война? Страшно подумать. Конечно все эти предатели рано или поздно загнутся, с нашей помощью или без нее, но шуму – ужас.

На этом можно было бы закончить обычным "будем подождать", но в данном случае ожидаем с особым нетерпением. Даже наши ветераны дипломатической службы, дон Кихот и романтик министр иностранных дел, весь в черном, и его верная оруженосица (вся в розовом) и то выглядели взволнованно и комментировали ситуацию весьма нервно. Говорят, что крик сороки в лесу предвещает опасность, и его понимают не только сородичи, но и прочие животные – волки, медведи и так далее. Ультиматум от Великой Британии – не шутка. Вот-вот выкатят на позиции боевых такс. Но все равно – ждать придется. А время как известно всегда проходит.

14 марта 2018, 13:21

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