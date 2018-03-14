Как перестать тратить деньги впустую
Ведь сложно не хотеть красивой и счастливой жизни. "Ведь ты этого достойна!", "Вам будут завидовать!", "Могу себе позволить", "Озари ночь, почувствуй себя царицей", "Вдохновись. Будь частью этого", "Да, ты можешь", "Энергия звезд на ваших губах!". Бренды продают не продукцию, не товар, они продают мечту.
Сначала покупки просто доставляют удовольствие. Затем желание приобрести новую вещь перерастает в навязчивую идею, которая сопровождается глубоким удовлетворением. Чувство вины и глубокого раскаяния наступают уже после.
Думаю, фразы "эти сапоги мне были нужнее, чем еда", "это не просто шарф – это палитра от абрикоса до янтаря", " белье как у "ангелов" – базовая человеческая потребность", "кто рано встает–тот успеет объехать больше магазинов" знакомы многим.
Как понять, что обычное желание покупать красивые вещи переросло в шопоголизм?
Так же, как и заедание, шопоголизм часто является компенсаторным механизмом для подавления чувства голода или одиночества. Интересно, что иногда он усиливается на фоне диеты.
Внимание и любовь получить намного сложнее, чем поесть или купить очередную вещь. Наше подсознание обучается. Испытали дискомфортное чувство, совершили покупку, дискомфорт отступил; повторили несколько раз – возник условный рефлекс.
Как понять, вдруг вы просто транжира? Что делать, если желание покупать овладевает слишком часто?
Печально, если при попытках ограничить свои траты вы испытываете злость, агрессию, подавленность, неудовлетворенность. Возможно, даже попытка задать себе вопрос "что со мной на самом деле" вызывает у вас раздражение. Это важные сигналы. Пора признать, что в вашей жизни есть объективные проблемы, которые нельзя просто заглушать. Это дорого, вредно и портит ваши нервы. Быть может, надо посмотреть на них ясным взглядом и принять решения, о которых вы и так знаете.
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