Доллар и рубль страдают от политики

Американские площадки снизились по итогам торгов среды, в минусе с утра оказались с азиатские площадки, но к настоящему моменту демонстрируют некоторый прирост. В небольшом плюсе открылись фьючерсы на американские S&P500. Экономические индикаторы из США, Японии и Китая говорят о впечатляющем здоровье мировой экономики.



Главная угроза этому благополучию лежит в политической плоскости. Один за другим появляются торговые барьеры. Пока это лишь точечные и малозначимые меры. Однако сильны опасения, что маховик пришел в движение, и будет набирать обороты.

Также разгораются шпионские скандалы времен холодной войны: Великобритания высылает Российских дипломатов и объявляет о возможной заморозке активов России.



Эти факторы снижают спрос на риски. В результате, американский доллар ползет вниз с прошлой пятницы на глобальном форекс. Правда, за это время он снизился лишь к уровням 8 марта. На российском рынке доллару, тем не менее, удается набирать очки за счет негативного новостного фона. USD/RUB закрылась вчера приростом на 10 копеек до 57.12, а EUR/RUB – поднялась до 70.68. Всё это область максимумов с середины февраля на контрасте с боковой динамикой нефти.



Нельзя исключать, что выборы окажут позитивное влияние на российскую валюту, как это было в предыдущие разы как в России, так и в других странах: знание о том, кто будет лидером страны активизирует инвесторов.

