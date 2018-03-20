5 негативных сторон работы модели

Люди, далекие от реального модельного бизнеса, считают работу моделей райской вечеринкой с огромными доходами и минимальными усилиями. Почти все они уверены, что будни "девушек с обложки" состоят из путешествий, модных показов, знакомств со знаменитостями и богатых поклонников. Однако, как и любая деятельность, эта работа имеет оборотные стороны, о которых не говорят вслух.

Сначала придется существенно потратиться на модельную школу и портфолио

Школа моделей – это классический "старт" для каждой девочки, которая решила попробовать себя в покорении подиумов. Модельные курсы дают много полезных навыков, учат работать перед камерой и ставят походку, однако сначала каждой ученице придется выложить от 6 000 до 20 000 рублей в месяц за то, чтобы получить доступ к этой информации. В некоторых школах составление портфолио входит в стоимость обучения, а после окончания других девушкам приходится делать его самостоятельно.

Модели, которые участвуют в съемках, составляют подборку из съемочных работ. Если же выпускница модельной школы не имеет возможности сниматься, то портфолио приходится заказывать за свой счет. Поскольку именно оно станет ее визитной карточкой на ближайшее время, имеет смысл потратить деньги на профессионала, который сумеет выгодно подчеркнуть достоинства девушки. Но фотографии хорошего качества всегда будут стоить недешево.

Доход моделей очень низкий, к тому же огромный процент забирает агентство

Линда Евангелиста своей знаменитой фразой "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов" заронила надежду на головокружительные гонорары в сердца многих девочек. А вот оправдываются эти надежды далеко не у всех. В модельном бизнесе работает особое правило – чем громче имя дизайнера или название журнала, тем меньше денег получит модель за выход на подиум или съемку. Поэтому, чтобы иметь хороший заработок, нужно участвовать в большом количестве показов, постоянно искать новых клиентов и соглашаться на все проекты, независимо от их срочности и сложности.

Если модель имеет контракт с агентством, она может не переживать о поисках клиентов – этим вместо нее занимаются агенты. Однако контракт сильно влияет на заработок. Как правило, агентство оставляет себе минимум 20 % гонорара модели, но иногда эта цифра может достигать 50 % и больше.

Нужно постоянно ходить на кастинги, и никто не гарантирует, что ты их пройдешь

Фриланс, то есть свободная занятость, более выгодна с точки зрения заработка, однако, чтобы найти работу, нужно посещать очень много кастингов. Каждый проект предъявляет достаточно жесткие требования к моделям: четко задаются такие параметры, как рост, тип внешности, цвет глаз и волос и многое другое. Если ты подходишь по параметрам, можно идти на кастинг, но это не гарантирует, что работу дадут именно тебе.

В этой деятельности очень многое зависит от внешности, и иногда даже профессиональные модели проигрывают начинающим, если у тех необычные черты лица или особый шарм. Самый яркий тому пример – Наталья Водянова, которая шагнула на подиум, не имея ни опыта, ни подготовки. Однако это исключение только подтверждает правило: только единицам удастся покорить модный олимп с первой попытки. Для большинства девушек путь к известности связан в первую очередь с многочисленными изнурительными и зачастую неудачными кастингами.

От профессионального макияжа сильно портится кожа, а от укладок страдают волосы

Уход за собой составляет одну из главных проблем каждой модели, ведь она всегда должны выглядеть безукоризненно. Поэтому приходится тратить очень много времени (и денег!) на то, чтобы поддерживать здоровье волос и красоту кожи. А если учесть, что на них постоянно действует профессиональная косметика и разнообразные средства для укладки, то задача сразу усложняется в несколько раз.

Именно поэтому большинство моделей ведут здоровый образ жизни и придерживаются строжайшего режима сна – они попросту не имеют права рисковать своим внешним видом и должны прикладывать максимум усилий, чтобы не усугублять действие уже имеющихся "факторов риска".

Многие модели подрабатывают в эскорте, так как денег на жизнь не хватает

Большинство девушек идут в модельный бизнес ради больших заработков, а если карьера не складывается, то выбирают путь наименьшего сопротивления. Состоятельные мужчины готовы платить за время в компании моделей, и решение принять или не принять их предложение зависит только от моральных принципов самих девушек. Будет ошибкой сказать, что эскорт-услуги – это обязательная составляющая жизни в этой среде. Но в большинстве случаев к моделям относятся несерьезно, поэтому соответствующие предложения хотя бы раз в жизни получала любая из них.

За каждой улыбкой со страниц глянцевых журналов скрываются долгие годы трудной работы и жестокой конкуренции. Поэтому все девушки, которые решают связать свое будущее с модельным бизнесом, должны быть готовы не только к победам, подаркам и роскоши, но и к изнурительному труду, отказам и провалам. Ведь в мире моды достигают успеха только те, кто умеет защищаться от его опасностей.