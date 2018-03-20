"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало

Один из духовных лидеров российских любителей всего западного и ненавистников всего российского, певец Андрей Макаревич очень доходчиво сформулировал свою позицию о том, чем россияне отличаются от американцев. Сформулировал он эти предполагаемые различия так удачно, что соцсети и СМИ уже несколько дней комментируют данное высказывание.

Целевая аудитория господина Макаревича просто захлебывается от восторга. Действительно, он сумел выразить ее мнение очень ярким и запоминающимся образом.

Находящийся под впечатлением от поездки по США и общения с американцами артист заявил, что граждане этой страны "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми "происходит что-то ужасное". А после этого Макаревич решил закрепить успех и рассказал про достижения российской науки в области политической пропаганды: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", сообщил певец.

Это очень удобная позиция. Надо заметить, некоторые наши сограждане, а также многие соседи по глобусу, уже давно используют этот прием, дабы объяснить то, что они не понимают в окружающем мире. Путин набрал 76% голосов? Это результат оболваниваниющей пропаганды. Собчак набрала меньше статистической погрешности? Это тоже пропаганда виновата. На митинги Навального больше не ходят даже школьники? Все понятно, путинские излучатели пропагандистских волн и 25-х кадров нацелили на молодежь и школьников, и вот они уже не восторгаются от видео Леши.

Удивительно, почему все, кто верит в такие объяснения, а таких людей довольно много, до сих пор не носят шапочки из фольги. Ну, чтобы от пропаганды защищаться. Еще можно наладить хороший бизнес – продавать желающим очки, которые их будут защищать от 25 кадра путинской пропаганды и будут транслировать в мозг прямую трансляцию с CNN или Дождя. Реально крутой стартап будет. Ну а шапочки из фольги вообще можно продавать вот прямо сейчас. Судя по комментариям согласных с Макаревичем, большой спрос обеспечен.

Я рискну выступить в роли капитана Очевидность, но хочу отметить, что некоторое количество злобных дебилов есть в любой стране и этнической группе. И если Макаревичу в России встречаются в основном злобные дебилы, то скорее всего у него просто проблемы с подбором круга общения. А еще иногда случается так, что подобное тянется к подобному. Так что может господину певцу стоит начать свою борьбу за улучшение нравов и повышение IQ с внимательного разглядывания себя в ближайшем зеркале.

Я, кстати, довольно скептически отношусь к попыткам критиковать Макаревича, взывая к его здравому смыслу. Мол, зачем отталкивать от себя публику, и тем более зачем отталкивать от себя ту публику, которая является наиболее многочисленной в России? А Макаревичу все равно. На его концерты ходят или те, кто с ним согласен или те, кто готов заплатить деньги за билет, чтобы вспомнить свою советскую молодость. Так что, чисто с точки зрения бизнеса, у Макаревича все логично. И даже можно сказать, что его целевая аудитория, та самая статистическая погрешность, которая коллективно мечтает об "абрамсах" на Красной площади. И именно эта целевая аудитория и получила от его слов огромное моральное удовлетворение. Поэтому, Макаревич точно не будет извиняться. Наоборот, будет наслаждаться поднятым хайпом, вот увидите.

Я скептически отношусь к призывам игнорировать таких как он. Только на первый взгляд кажется, что игнорировать такое – это хорошая идея. На самом деле нет. Убиваться по поводу высказывания Макаревича, конечно, не стоит, но вот четко и ясно обозначить свое отношение к таким высказываниям – это очень правильный подход. На такие выпады нужно отвечать громко. Чтобы все, кто не согласен с позицией Макаревича, знали: их много и что они – в большинстве, а не в меньшинстве. Это важно, потому что в противном случае мы получим такую же проблему, как в 90-х, когда при взгляде на инфополе казалось, будто в стране одни макаревичи и ахеджаковы живут. А вот фиг им. А еще нужно чтобы та молодежь, которая приходит во взрослое инфополе сейчас, видело не одну, а две точки зрения. То есть они должны видеть, что есть Макаревич и такие же как он, которые присутствуют, в том числе, среди молодежных лидеров мнений, но есть еще и те, которые считают Россию своей прекрасной Родиной, а сограждан – хорошими людьми, которые в большинстве своем – добрые, неглупые и отзывчивые люди.

Поверьте, если этого не делать, то это закончится очень плохо и очень быстро. Нельзя отдавать инфополе на откуп таким, как Макаревич. Социальные и нравственные нормы нужно защищать. Нужно четко проговаривать, что называть сограждан злобными дебилами нельзя, даже если ты не согласен с их политической позицией. Делать обобщающие суждения на основании расовых или этнических признаков – нельзя. В случае Макаревича наблюдается элементарная русофобия. И вообще, почему-то у наших так называемых либералов очень тоталитарное сознание. Это плохо.

В который раз повторю – нам нужна здоровая оппозиция, то есть оппозиция, которая хочет сделать жизнь народа лучше, а не плевать ему в лицо. Такие как Макаревич для этого явно не подходят и уже никогда не подойдут.