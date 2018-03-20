Главный рецепт для красивой кожи

Я часто спрашиваю у женщин, как
они очищают лицо, сколько времени тратят на это, какие средства используют…
Знаете, что я узнала? Многие не умеют правильно умываться!
Например, в Японии к очищению
подходят очень скрупулезно. Возможно именно поэтому женщин Страны восходящего
солнца отличает фарфоровая кожа.
Умывание всегда должно проходить
в несколько этапов:
- Снимаем макияж специальным
гидрофильным маслом, оно способно без труда растворять даже самую стойкую
косметику: водостойкую тушь, BB-крем, помаду. Это масло – последний тренд среди
азиатских модниц. Представляет собой смесь растительных и минеральных масел.
Наносится круговыми массажными движениями на сухую кожу, затем следует
ополоснуть руки теплой водой и влажными подушечками пальцев продолжить
массировать кожу. При соприкосновении с водой, масло превратится в белую
эмульсию. Массировать следует до тех пор, пока масло полностью не исчезнет.
Брызгать на лицо водой не следует.
- Любое пенящееся
средство+спонж/мочалка/сетка-авадама. Из очищающего средства получаем много
густой пены и очищаем ею лицо. Старайтесь при этом не касаться пальцами кожи.
- Пилинг/скраб – обязательно 1-2
раза в неделю. Легкий скраб можно использовать и ежедневно.
- Тоник для восстановления pH кожи.
Тоники и лосьоны обеспечивают дополнительное очищение, удаляют остатки
очищающих средств, корректируют излишнюю жирность кожи, увлажняют, успокаивают
и дезинфицируют.
- Только после всех этапов на лицо
наносят сыворотку+увлажняющий крем.
Еще одно ноу-хау современной косметологии,
альтернатива кремам и сывороткам – сквалановое масло. Сквалан -
многофункциональное средство для увлажнения и питания кожи, это вытяжка из
печени глубоководных акул, что почти идентично секрету сальных желез человека.
На 100 % совместимо с кожей. Прекрасно впитывается, увлажняет и питает кожу, не
оставляя привычных масляных следов. Сквалановое масло восстанавливает роговой
слой кожи.
Важно: между очищением и
кремом/сывороткой/сквалановым маслом – не должно проходить более 30 секунд.