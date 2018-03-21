Infiniti Q60: бесконечная красота

Признаюсь честно, к марке Infiniti у меня двоякое отношение, так как их кроссоверы мне совсем не нравятся внешне. Но те приемы и детали, которые, на мой взгляд, не смотрятся при создании кроссовера, прекрасно работают, когда речь заходит о машинах поменьше. Именно поэтому Infiniti Q60 – официально самая красивая машина, на которой мне доводилось ездить в этом году.

Стремительные округлости, отлично подчеркнутые острыми углами фар, возвращают нас в то время, когда в автомобили можно было влюбляться с первого взгляда. На фоне агрессивно-спортивного “одноклассника” Lexus RC-F, Q60 смотрится хрупко и утонченно, как морская парусная яхта на фоне боевого эсминца. А еще при взгляде на Q60 возникает стойкое ощущение, что это очень дорогая машина, хотя цена в три миллиона даже слегка удивляет. Возможно, в этом виноват золотой цвет кузова.

Infiniti Q60 Sport Proactive Цена, руб 3 165 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 3 105 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2997/405 Привод полный Разгон 0-100, сек 5,1 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 9,3/13,8 Снаряженная масса, кг 1914 Длина/ширина/высота, мм 4690/1850/1395 Дорожный просвет, мм 125 Объем багажника, л 342

Внутри Infiniti Q60 по-спортивному спартанский. Строгие цвета, строгая угловатая компоновка, которая, кстати, не совсем типична для марки. Q60 ориентирована прежде всего на американский рынок, и это, кстати, прекрасно объясняет некоторое сходство оформления центральной консоли с Chevrolet и Cadillac.

Ну и, как водится, в автомобилях подобного класса, задние сиденья играют номинальную роль, так как места здесь – кот наплакал.

Впереди ситуация ненамного лучше, но так как здесь больше пространства для дизайнерского маневра, место выигрывается за счет того, что машина как бы “окружает” пассажира. Да и смотрится это здорово.

Кресла не очень мягкие, что характерно для спорта, но сидеть в них невероятно удобно. Было ощущение, как будто машину строили специально для меня. Ну и боковые подушки безопасности – стандартная опция. Дрифтуйте боком сколько угодно, дорогие товарищи!

Да и гитара в багажник вошла как влитая, до сантиметра. Я понял. Q60 сделана специально для музыкантов. Успешных, конечно же, с учетом ценника.

Кстати, я долго открывал багажник с брелка, пока не обнаружил на левом фонаре маленькую малозаметную кнопку.

Японский гуманный дизайн зашел так далеко, что в багажнике есть специальный рычажок для открытия крышки изнутри. Ну так, знаете, на всякий случай.

Приборная панель минималистична и логична. Максимальная цифра 280 на спидометре смотрится многообещающе. Эх, пустите меня на автобан!

Сложно найти менее подходящий сезон для теста Infiniti Q60. Как же я скучал по сухому горячему асфальту, потому что тачка оказалась не просто быстрой, а очень-очень злой. Даже несмотря на снежную кашу, столь характерную для февраля в наших широтах, старт с места и резкое ускорение с 60-80 топят тебя в спинке сиденья и вызывают шквал соответствующих моменту эмоций.

Три литра и четыреста пять лошадиных сил на полном приводе – невозможно азартное и опасное (для страховой компании) сочетание. Рулится Infiniti Q60 в комфортном режиме очень легко. Руль можно крутить практически одним пальцем. Но стоит переключить автомобиль в спортивный режим, как картина сразу меняется. Выхлоп начинает звучать резко, подвеска застывает, руль наливается тяжестью, и любая дорога превращается в гоночный трек. А участники движения как будто застывают в вязкой патоке, которую золотой нитью прошивает мой автомобиль. Да, мой. Эмоциональное слияние с Q60 происходит практически моментально, и отдавать обратно в пресс-парк автомобиль совсем не хочется.

Словом, карбоновые вставки в салоне более чем оправданы, ибо такого украшения достойна только быстрая и мощная машина. Как Q60. А еще в карбоне синие вплетения, и это тоже смотрится ярко и красиво.

Здесь целых три экрана. Один находится между циферблатами на спидометре, еще два расположены вертикально, на центральной части торпедо. Интересно, что мешало их объединить в один вертикальный, как в свое время сделали в Volvo?

И вот первый дизайнерский просчет. На руле находятся кнопки, управляющие функциями автомобиля на экранах. И почему же кнопка слева управляет экраном справа, а правая кнопка – экраном на приборной панели, то есть, слева? Прибавим к этой путанице необходимость управлять автомобилем на скорости – и все. Следующим этапом развития ловкости будет жонглирование на велосипеде. Чтобы не зацикливаться на этой мысли, размещу-ка я фотографию красивых красных спортивных саппортов. Не в тему, зато красиво.

И еще, объясните мне разницу между “отклонить” и “отмена”. По поводу “Ок” мне все понятно, а вот японцы почему-то считают, что здесь есть разница на две кнопки.

Еще одно свидетельство ориентира на американский рынок - акустика Bose. Жирный американский звук. Настолько жирный, что почти капает! Отключите по традиции все объемные опции. Это must-do для хай-энд акустики. А настройки можно вообще не трогать. Заводские настройки если не идеальны, то максимально близки к этому.

Подводя итог, Infiniti Q60 – роскошный автомобиль для эгоиста, влюбленному кроме себя самого в красивые вещи. И быстрые, не будем забывать про это, при относительно адекватном расходе топлива (13,8!).

Со мной можно поспорить, но сочетание престижа и скорости Q60 весьма конкуретноспособно при ценнике в три миллиона, который меня очень приятно удивил. Кстати, у меня скоро День рождения, если вы понимаете о чем я!

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru