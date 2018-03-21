Infiniti Q60: бесконечная красота
Стремительные округлости, отлично подчеркнутые острыми углами фар, возвращают нас в то время, когда в автомобили можно было влюбляться с первого взгляда. На фоне агрессивно-спортивного “одноклассника” Lexus RC-F, Q60 смотрится хрупко и утонченно, как морская парусная яхта на фоне боевого эсминца. А еще при взгляде на Q60 возникает стойкое ощущение, что это очень дорогая машина, хотя цена в три миллиона даже слегка удивляет. Возможно, в этом виноват золотой цвет кузова.
|Infiniti Q60 Sport Proactive
|Цена, руб
|3 165 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|3 105 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|2997/405
|Привод
|полный
|Разгон 0-100, сек
|5,1
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|9,3/13,8
|Снаряженная масса, кг
|1914
|Длина/ширина/высота, мм
|4690/1850/1395
|Дорожный просвет, мм
|125
|Объем багажника, л
|342
Внутри Infiniti Q60 по-спортивному спартанский. Строгие цвета, строгая угловатая компоновка, которая, кстати, не совсем типична для марки. Q60 ориентирована прежде всего на американский рынок, и это, кстати, прекрасно объясняет некоторое сходство оформления центральной консоли с Chevrolet и Cadillac.
Ну и, как водится, в автомобилях подобного класса, задние сиденья играют номинальную роль, так как места здесь – кот наплакал.
Впереди ситуация ненамного лучше, но так как здесь больше пространства для дизайнерского маневра, место выигрывается за счет того, что машина как бы “окружает” пассажира. Да и смотрится это здорово.
Кресла не очень мягкие, что характерно для спорта, но сидеть в них невероятно удобно. Было ощущение, как будто машину строили специально для меня. Ну и боковые подушки безопасности – стандартная опция. Дрифтуйте боком сколько угодно, дорогие товарищи!
Да и гитара в багажник вошла как влитая, до сантиметра. Я понял. Q60 сделана специально для музыкантов. Успешных, конечно же, с учетом ценника.
Кстати, я долго открывал багажник с брелка, пока не обнаружил на левом фонаре маленькую малозаметную кнопку.
Японский гуманный дизайн зашел так далеко, что в багажнике есть специальный рычажок для открытия крышки изнутри. Ну так, знаете, на всякий случай.
Приборная панель минималистична и логична. Максимальная цифра 280 на спидометре смотрится многообещающе. Эх, пустите меня на автобан!
Сложно найти менее подходящий сезон для теста Infiniti Q60. Как же я скучал по сухому горячему асфальту, потому что тачка оказалась не просто быстрой, а очень-очень злой. Даже несмотря на снежную кашу, столь характерную для февраля в наших широтах, старт с места и резкое ускорение с 60-80 топят тебя в спинке сиденья и вызывают шквал соответствующих моменту эмоций.
Три литра и четыреста пять лошадиных сил на полном приводе – невозможно азартное и опасное (для страховой компании) сочетание. Рулится Infiniti Q60 в комфортном режиме очень легко. Руль можно крутить практически одним пальцем. Но стоит переключить автомобиль в спортивный режим, как картина сразу меняется. Выхлоп начинает звучать резко, подвеска застывает, руль наливается тяжестью, и любая дорога превращается в гоночный трек. А участники движения как будто застывают в вязкой патоке, которую золотой нитью прошивает мой автомобиль. Да, мой. Эмоциональное слияние с Q60 происходит практически моментально, и отдавать обратно в пресс-парк автомобиль совсем не хочется.
Словом, карбоновые вставки в салоне более чем оправданы, ибо такого украшения достойна только быстрая и мощная машина. Как Q60. А еще в карбоне синие вплетения, и это тоже смотрится ярко и красиво.
Здесь целых три экрана. Один находится между циферблатами на спидометре, еще два расположены вертикально, на центральной части торпедо. Интересно, что мешало их объединить в один вертикальный, как в свое время сделали в Volvo?
И вот первый дизайнерский просчет. На руле находятся кнопки, управляющие функциями автомобиля на экранах. И почему же кнопка слева управляет экраном справа, а правая кнопка – экраном на приборной панели, то есть, слева? Прибавим к этой путанице необходимость управлять автомобилем на скорости – и все. Следующим этапом развития ловкости будет жонглирование на велосипеде. Чтобы не зацикливаться на этой мысли, размещу-ка я фотографию красивых красных спортивных саппортов. Не в тему, зато красиво.
И еще, объясните мне разницу между “отклонить” и “отмена”. По поводу “Ок” мне все понятно, а вот японцы почему-то считают, что здесь есть разница на две кнопки.
Еще одно свидетельство ориентира на американский рынок - акустика Bose. Жирный американский звук. Настолько жирный, что почти капает! Отключите по традиции все объемные опции. Это must-do для хай-энд акустики. А настройки можно вообще не трогать. Заводские настройки если не идеальны, то максимально близки к этому.
Подводя итог, Infiniti Q60 – роскошный автомобиль для эгоиста, влюбленному кроме себя самого в красивые вещи. И быстрые, не будем забывать про это, при относительно адекватном расходе топлива (13,8!).
Со мной можно поспорить, но сочетание престижа и скорости Q60 весьма конкуретноспособно при ценнике в три миллиона, который меня очень приятно удивил. Кстати, у меня скоро День рождения, если вы понимаете о чем я!
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru
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