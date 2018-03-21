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Путь от одиночества к счастью общения

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Одиночество – это состояние души, которое характеризуется тем, что люди, которые страдают данным недугом, зачастую сами не хотят вырваться из этого состояния. Одиночество бывает очень удобно для людей, которые выстраивают свой быт, ориентируясь исключительно на себя. 
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Такие люди могут дома ходить в старом халате, проводить вечера, лежа на диване, смотря телевизор. Во время редких откровенных бесед с друзьями они могут сказать, что одиноки и очень от этого страдают, но очень часто делают это только для получения особого отношения к себе.

Одинокий человек, который решил изменить свой жизненный статус, должен быть готов к тому, что ему пора разрушить замкнутый круг и впустить в свою жизнь других людей. Если человек долго был один, то у него может возникнуть сильная жажда общения, которую он будет готов разделить и с близкими людьми, и с незнакомыми. Находясь долгое время в одиночестве, он может не замечать разницы между приятным общением и навязанным, а последнее может вызвать у окружающих желание отгородиться и ограничить общение с одиноким человеком. Со стороны одиночки такое отношение к себе может быть расценено как абсолютное нежелание общаться, после чего он снова замкнется и, словно улитка, спрячется в свою ракушку.

Такое поведение обусловлено тем, что одиночка, заводя такую дружбу, является пользователем, он хочет только получать. Он считает, что все время его друга должно быть полностью посвящено ему. Важным шагом для преодоления одиночества является искренний интерес к личности другого человека. В этом случае, одинокий человек будет хотеть не только получать что–то для себя, но и отдавать взамен.

Пошаговая инструкция для тех, кто решился побороть одиночество, выглядит так: быть готовым впустить в свою жизнь новых людей, научиться слушать и интересоваться жизнью "другого", быть активным, не бояться говорить о своих желаниях, говорить "Нет" и быть готовым принимать отказы других.

Фото: GLOBAL LOOK press

Если вы твердо решили, что больше не хотите быть одиноким и несчастным, вы решили стать счастливым человеком, у которого есть любимый человек и много хороших друзей, то надо найти способ и место для интересного знакомства.

  • Спортивная секция, кружок по интересам. Смело идите туда, где собираются люди, которые разделяют ваши интересы. Например, запишитесь в спортзал, там вы сможете найти друзей, единомышленников, которые всегда вас поддержат.
  • Интернет, компьютерные игры. Многие люди находят поддержку и друзей в интернете, хоть это и не заменит настоящие общение, но может помочь в познании азов общения.
  • Терапевтическая группа. Плюсом такого подхода является то, что такая группа может быть посвящена как раз теме одиночества. Многие одинокие люди собираются в одном месте с психологом, рассказывают о себе, учатся делиться переживаниями и слушать других, а опытный специалист всегда сможет их направить.

Одиночество – это страшный душевный недуг, который в наше время поражает все больше людей, но в наших силах победить его и стать счастливым.  Когда вам будет казаться, что вы одиноки и ничего нельзя с этим сделать, вспомните слова Альбера Камю: "Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето".

21 марта 2018, 14:08

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