Как победить болезни с помощью диеты

К хроническим аутоиммунным заболеваниям относят болезни, возникающие в результате повышенной активности иммунной системы организма относительно собственных клеток. При этом иммунная система перестает идентифицировать здоровые клетки организма и запускает процесс их разрушения. Аутоиммунное заболевание может поражать конкретную систему либо весь организм.

Факторы, вызывающие болезни данной группы, доподлинно неизвестны. Предположительно, это инфекционные заболевания, стресс, травмы, продолжительные или систематические переохлаждения, генетическая предрасположенность, отсутствие нормального режима сна, употребление психотропных веществ (включая табак и алкоголь).

Еда – тоже стресс

Химические соединения, ГМО, человеческие гормоны, которые в изобилии добавляют в колбасы, растворимый кофе, фастфуд – настоящий стресс для организма, под воздействием которого иммунная система перестает различать "свои" и "чужеродные" белки, включая механизм разрушения.

Усугубляет ситуацию отсутствие режима питания, диеты, недостаток/дисбаланс аминокислот, микро– и макроэлементов, наличие в рационе значительного количества продуктов, раздражающих кишечник и затрудняющих проходимость.

Поэтому лечение аутоиммунных заболеваний начинают с нормализации работы ЖКТ. Из всех существующих ныне методик наибольшую эффективность и безопасность доказал метод палео-подхода.

Оздоровление организма посредством палео-подхода

Палео-подход заметно притормаживает атаку иммунной системы на организм, снимает обострение, способствует устойчивой ремиссии, улучшает состояние и при хронических заболеваниях неаутоиммунной группы.

Придерживаясь указанной системы, можно избежать лечения сильнодействующими препаратами, которые дают тяжелые побочные эффекты, однако полный отказ от медикаментов возможен не всегда.

Палео-подход нормализует работу пищеварительного тракта, снимает воспаление, способствует регенерации тканей при синдроме "дырявого" кишечника.

Какие продукты исключают

Методика подразумевает отказ от продуктов, вызывающих воспалительные процессы в кишечнике, синдром "дырявого" кишечника, нарушение естественной микрофлоры, нарушение проходимости. К ним относят:

фастфуд;

трансгенные жиры;

продукты с высоким гликемическим индексом;

зерновые, бобовые;

молочные продукты;

крахмалистые овощи;

пасленовые культуры;

орехи и семена;

острые блюда.

Какие продукты входят в диету

Мясо и птица

Мясо – продукт, богатый витаминами и микроэлементами: витаминами группы В, А, D, E, K, необходимыми аминокислотами, цинком, железом и другими минералами. Употребляют все виды мяса, субпродукты, кожу и соединительные ткани.

Рыба

Незаменимый источник омега-3, йода, селена, кальция, что особенно важно при исключении из рациона молочной продукции.

Корнеплоды

Полезны корнеплоды с низким содержанием крахмала: морковь, свекла, репа, сельдерей и пр. Они содержат необходимые углеводы, витамины, минералы, улучшают проходимость кишечника.

Овощи (кроме пасленовых культур, которые раздражают кишечник)

В овощах присутствует вещество, нейтрализующее вредные соединения, которые могут содержаться в мясе. Овощи способствуют хорошему перевариванию и усвоению мяса.

Зелень

Антиоксидант и источник молодости. Она улучшает работу сердечно-сосудистой системы, содержит кальций, необходимый для усвоения витамина D и прочности опорно-двигательного аппарата.

Фрукты и ягоды

Умеренное количество разнообразных фруктов и ягод – источник природных сахаров, антиоксидантов, витаминов и минералов, клетчатки.

Омега-3, омега-6 и другие жиры

Баланс омега-3 и омега-6, полученных из натуральных продуктов (мяса, рыбы, яйца, оливы, авокадо), препятствуют воспалительным процессам. Все жиры необходимы для усвоения важных жирорастворимых витаминов, синтеза гормонов, построения клеточных мембран.

Домашние соления и квашения

Соленые и квашеные овощи (огурцы, кабачки, морковь, капуста) – источник пробиотиков, восстанавливающих нормальную микрофлору ЖКТ.

Вода

Чистая питьевая вода – лучший напиток. В ограниченных количествах допустим слабый чай без сахара. Можно готовить свежевыжатые соки и морсы из сладких ягод и фруктов без сахара.

Образ жизни

Необходимое дополнение к палео-диете – здоровый образ жизни, включающий:

8 часов сна в темной, тихой комнате с доступом свежего воздуха;

исключение стрессовых ситуаций;

оптимальный режим труда, отдыха, физической активности;

ежедневные занятия физкультурой;

3-разовое питание без промежуточных перекусов.

Когда здоровье восстановится

Аутоиммунные болезни на сегодняшний день не подлежат полному исцелению, но после стабилизации здоровья можно в небольших количествах 1–2 раза в неделю употреблять молочные продукты, пасленовые, особенно после термообработки, крупы.