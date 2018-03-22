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Блоги

Как победить болезни с помощью диеты

Фото: GLOBAL LOOK press
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности.
К хроническим аутоиммунным заболеваниям относят болезни, возникающие в результате повышенной активности иммунной системы организма относительно собственных клеток. При этом иммунная система перестает идентифицировать здоровые клетки организма и запускает процесс их разрушения. Аутоиммунное заболевание может поражать конкретную систему либо весь организм.
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Факторы, вызывающие болезни данной группы, доподлинно неизвестны. Предположительно, это инфекционные заболевания, стресс, травмы, продолжительные или систематические переохлаждения, генетическая предрасположенность, отсутствие нормального режима сна, употребление психотропных веществ (включая табак и алкоголь).

Еда – тоже стресс

Химические соединения, ГМО, человеческие гормоны, которые в изобилии добавляют в колбасы, растворимый кофе, фастфуд – настоящий стресс для организма, под воздействием которого иммунная система перестает различать "свои" и "чужеродные" белки, включая механизм разрушения.

Усугубляет ситуацию отсутствие режима питания, диеты, недостаток/дисбаланс аминокислот, микро– и макроэлементов, наличие в рационе значительного количества продуктов, раздражающих кишечник и затрудняющих проходимость.

Поэтому лечение аутоиммунных заболеваний начинают с нормализации работы ЖКТ. Из всех существующих ныне методик наибольшую эффективность и безопасность доказал метод палео-подхода.

Оздоровление организма посредством палео-подхода

Палео-подход заметно притормаживает атаку иммунной системы на организм, снимает обострение, способствует устойчивой ремиссии, улучшает состояние и при хронических заболеваниях неаутоиммунной группы.

Придерживаясь указанной системы, можно избежать лечения сильнодействующими препаратами, которые дают тяжелые побочные эффекты, однако полный отказ от медикаментов возможен не всегда.

Фото: pixabay.com

Палео-подход нормализует работу пищеварительного тракта, снимает воспаление, способствует регенерации тканей при синдроме "дырявого" кишечника.

Какие продукты исключают

Методика подразумевает отказ от продуктов, вызывающих воспалительные процессы в кишечнике, синдром "дырявого" кишечника, нарушение естественной микрофлоры, нарушение проходимости. К ним относят:

  • фастфуд;
  • трансгенные жиры;
  • продукты с высоким гликемическим индексом;
  • зерновые, бобовые;
  • молочные продукты;
  • крахмалистые овощи;
  • пасленовые культуры;
  • орехи и семена;
  • острые блюда.

Какие продукты входят в диету

Мясо и птица

Мясо – продукт, богатый витаминами и микроэлементами: витаминами группы В, А, D, E, K, необходимыми аминокислотами, цинком, железом и другими минералами. Употребляют все виды мяса, субпродукты, кожу и соединительные ткани.

Рыба

Незаменимый источник омега-3, йода, селена, кальция, что особенно важно при исключении из рациона молочной продукции.

Корнеплоды

Полезны корнеплоды с низким содержанием крахмала: морковь, свекла, репа, сельдерей и пр. Они содержат необходимые углеводы, витамины, минералы, улучшают проходимость кишечника.

Овощи (кроме пасленовых культур, которые раздражают кишечник)

В овощах присутствует вещество, нейтрализующее вредные соединения, которые могут содержаться в мясе. Овощи способствуют хорошему перевариванию и усвоению мяса.

Зелень

Антиоксидант и источник молодости. Она улучшает работу сердечно-сосудистой системы, содержит кальций, необходимый для усвоения витамина D и прочности опорно-двигательного аппарата.

Фрукты и ягоды

Умеренное количество разнообразных фруктов и ягод – источник природных сахаров, антиоксидантов, витаминов и минералов, клетчатки.

Омега-3, омега-6 и другие жиры

Баланс омега-3 и омега-6, полученных из натуральных продуктов (мяса, рыбы, яйца, оливы, авокадо), препятствуют воспалительным процессам. Все жиры необходимы для усвоения важных жирорастворимых витаминов, синтеза гормонов, построения клеточных мембран.

Домашние соления и квашения

Соленые и квашеные овощи (огурцы, кабачки, морковь, капуста) – источник пробиотиков, восстанавливающих нормальную микрофлору ЖКТ.

Вода

Чистая питьевая вода – лучший напиток. В ограниченных количествах допустим слабый чай без сахара. Можно готовить свежевыжатые соки и морсы из сладких ягод и фруктов без сахара.

Фото: pixabay.com

Образ жизни

 Необходимое дополнение к палео-диете – здоровый образ жизни, включающий:

  • 8 часов сна в темной, тихой комнате с доступом свежего воздуха;
  • исключение стрессовых ситуаций;
  • оптимальный режим труда, отдыха, физической активности;
  • ежедневные занятия физкультурой;
  • 3-разовое питание без промежуточных перекусов.

Когда здоровье восстановится

Аутоиммунные болезни на сегодняшний день не подлежат полному исцелению, но после стабилизации здоровья можно в небольших количествах 1–2 раза в неделю употреблять молочные продукты, пасленовые, особенно после термообработки, крупы.

22 марта 2018, 17:50

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