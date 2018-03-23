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Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России

Николя Саркози и Муаммар Каддафи. Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Наверняка вы уже знаете, что экс-президент Франции Николя Саркози может оказаться в тюрьме из-за того, что он якобы незаконно брал деньги на избирательную кампанию у Муаммара Каддафи. Я не знаю какие доказательства есть у французских прокуроров, однако уверен, что дело политическое, а Саркози, прямо или через посредников, действительно получал поддержку от ливийского лидера, что было большой ошибкой. И из этой ситуации нужно извлечь уроки и сделать правильные выводы. 
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На самом деле история отношений Каддафи и Саркози – это не история отношений между Францией и Ливией. Это поучительная история про то, как коллективный Запад относится ко всем странам, которые не входят в тот самый коллективный Запад.  

Вот нам часто говорят, что нужно каким-то образом выстроить отношения с Западом, улучшить эти отношения, быть полезными Западу и получать от него инвестиции, технологии и так далее. Все круто, но давайте посмотрим на ситуацию Ливии и на то, чем обернулась для Каддафи попытка пойти по этому пути.

Каддафи, в самом прямом смысле, старался выстраивать политику хороших отношений с Западом и очень активно пытался привлечь на свою сторону влиятельных политиков. Он раздавал важные проекты в Ливии китайским государственным компаниям в надежде на то, что в случае необходимости китайцы будут защищать свои инвестиции. А на деле получилось иначе.

Муаммар Каддафи. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Китайцы не очень громко возмущались по дипломатическим каналам во время войны в Ливии, а потом признали новое "как бы демократическое правительство" и начали вести переговоры о защите своих инвестиций уже с теми, кто убил Каддафи – того человека, который эти самые инвестиции им организовал на очень выгодных условиях. Всем, кто надеется, что в случае необходимости китайские инвестиции можно будет использовать как политическую страховку, стоит очень хорошо помнить об этой истории. Это такой тонкий намек на толстые обстоятельства, связанные с тем, как сильно Лукашенко, Порошенко, да и некоторые другие постсоветские лидеры стараются привлекать китайские деньги. Инвестиции – это хорошо, но надеяться на них в политическом плане может только очень наивный политик. 

Каддафи не только вкладывался, причем в самом прямом смысле, в дружбу с европейскими политиками. У него были инвестиции в политиков самых разных стран – от Саркози во Франции до Тимошенко на Украине. И что? Саркози был как раз одним из тех, кто фактически способствовал военной интервенции против Ливии. Но и это еще не все.

Николя Саркози. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Много раз и лично, и через дипломатов, Каддафи объяснял руководству Евросоюза, что именно его Ливия является барьером между миллионами потенциальных нелегальных мигрантов и Евросоюзом. Он объяснял и ни капли не лукавил, что если с ним что-то случится, то из Ливии в Италию и дальше в самые разные европейские страны направится поток нелегальных мигрантов, а вместе с ним хлынет религиозный терроризм. Всем было понятно, что прав, но кого это остановило? Каддафи был реально полезен Западу, он делал нужную для Европы вещь, он фактически работал, как защитник европейской цивилизации, но это ему никак не помогло.

Да, те миллионы агрессивных беженцев, в рядах которых пользуются большой популярностью самые разные экстремистские идеи, сильно мешают европейцам, влияют на поведение избирателей в Германии, Италии, Франции и так далее. Да, Германия была на грани системного политического кризиса из-за мигрантов, которых впустила Меркель, и которых бы не было, как скорее всего не было бы сирийского кризиса, если бы не западные интервенции в Ираке и Ливии. И что? Да им плевать на последствия, и это относится ко всем, и к американским, и к британским, и к французским, и к немецким политикам. Нельзя рассчитывать на их честность и нельзя надеяться, что они будут себя вести по законам здравого смысла.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Единственный способ заставить Запад хоть как-то уважать чужие границы и не терять берега – это показать набор ракет "Сармат" и какой-нибудь подводный ядерный беспилотник. Показывать Западу открытость, мощную культуру, демократию, развитое гражданское общество и даже высокий уровень жизни и социальных гарантий – бес-по-лез-но. Не работает. Попытки договориться по-хорошему – нет, попытки дать денег политикам – тоже нет. Вот поэтому, к сожалению, обновление России приходится начинать именно с обновления оружия и армии. А если мы этого не сделаем, то Россия кончит еще хуже, чем Ливия – это и есть тот опыт, который мы должны извлечь из жизни и смерти Муаммара Каддафи.

23 марта 2018, 15:27

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