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Toyota Prado: кому снег не страшен

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Land Cruiser Prado всегда занимал особое место в линейке внедорожников Toyota: гораздо больше и дороже компактного RAV4, но уступающий в роскоши, цене и внедорожных возможностях флагману автоконцерна, Land Cruiser 200. 
прочитано 478 раз

Дело вкуса, конечно, но линейка Prado мне всегда нравилась больше, чем “двухсотый”, хотя бы потому, что смотрится изящнее, за счет скошенной задней “форточки” и удлиненной боковой части фар, при этому ничуть не теряя массивности и представительских качеств на дороге.

Фото: Родион Газманов

По сравнению с предыдущим поколением, Prado стал чуть массивнее и строже, за счет полностью переделанной передней части и лаконичных задних фонарей, но все равно изящности он не потерял, что приятно.

Фото: Родион Газманов

Всего две вещи остаются в мире неизменными: бесконечность вселенной и интерьер внедорожников Toyota.

Фото: Родион Газманов

На приборной панели ничего нового тоже не обнаружено. Кстати, я рад, что тенденция подсвечивать приборную панель синим цветом, как в Camry и RAV4, не коснулась Toyota Prado.

Фото: Родион Газманов

Регулировка сидений прямо таки спартанская, но к самой посадке водителя претензий нет. Здесь высоко и удобно.

Фото: Родион Газманов

А вот пресловутые деревянные вставки мне, если честно, не очень нравятся, но они уже давно стали неотъемлемым элементом интерьера японских внедорожников.

Фото: Родион Газманов

В четырехлитровом двухсотсорокадевятисильном варианте этот автомобиль едет просто прекрасно, для массы почти в две с половиной тонны. Для резких маневров на высокой скорости он, конечно, не предназначен, но полный привод на шипах в снежную погоду дает четырем бензиновым литрам достаточно хорошее сцепление с дорогой, чтобы забросать снежным крошевом всех участников веселого старта со светофора. Мои водительские амбиции в случившиеся на столичных дорогах снегопады этот автомобиль отработал на десять из десяти.

Фото: Родион Газманов

Сидеть здесь, как я уже говорил, комфортно и хорошо. Строгий черный цвет кожи и угловатые створки боковой поддержки сидений выглядят очень уютно и тепло.

Фото: Родион Газманов

Кнопки переключения режимов езды просто огромные, по моим меркам. А вот по регуляторам подогрева сидений так просто пальцем не попадешь. Особенно в теплой перчатке. Хотя, на самом деле, все должно быть наоборот.

Фото: Родион Газманов

Расстояние между задними и передними сиденьями такое огромное, что сидя сзади хочется пристегнуться: в случае резкого торможения лететь придется далеко. Зато люди, получившие от природы длинные ноги, здесь точно ни на что пожаловаться не смогут.

Фото: Родион Газманов

Несмотря на цену ниже, чем у внедорожного флагмана, Toyota Prado может похвастаться всеми внедорожными фишками, что и “двухсотка”. Изменяемый клиренс, режим Crawl, блокировка заднего и центрального дифференциала. Впрочем, старый анекдот про джип и трактор забывать не стоит. Особенно в снежных заносах.

Фото: Родион Газманов

Небольшую ложку дегтя добавил постоянно срабатывающий сигнал то ли превышения скорости, то ли приближения другого автомобиля, несмотря на то, что в настройках я поотключал все, что было возможным. Несмотря на это, в плотном потоке автомобиль время от времени предупреждающе пиликал, причем особенно громко во время телефонного разговора, через систему громкой связи, держа в постоянном напряжении как меня, так и собеседника. Таким образом система безопасного вождения, работала на две машины сразу. Кто еще может этим похвастаться, а?

Фото: Родион Газманов

Акустически автомобиль оформлен прекрасно. Звукоизоляция на высоте, и даже когда музыка не играет, дорожные шумы минимальны. Акустика здесь от JBL, а это значит, что середина и верха резкие и отчетливые. Прибавим чуть-чуть баса, и остальные настройки можно не трогать.

Фото: Родион Газманов

Гитарный тест как всегда оставлен на закуску. В багажнике объемом более 600 литров гитара смотрится одиноко: не хватает басиста и барабанщика. Но ничего, этот вопрос мы постараемся решить в следующих выпусках.

Фото: Родион Газманов

Подытоживая тест-драйв, Toyota Prado в четырехлитровом бензиновом варианте мне очень понравился. Ветер в лицо, полный привод в снежных заносах и очень респектабельный внешний вид. Более гуманная, чем у “двухсотки” цена тоже очевидный аргумент в пользу этого внедорожника.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

28 марта 2018, 10:09

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