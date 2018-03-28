Все охранники должны стать спасателями

Кемеровский пожар – не первый в российской истории случай, когда от огня в российском торговом центре погибли люди. Трагические события происходят с завидной регулярностью.

Похожий печальный пример: 11 марта 2015 года, Казань, торговый центр "Адмирал". На кровле идут ремонтные работы, от огня вспыхивает гидроизоляция, далее загорается утеплитель. За короткое время огонь распространяется на площади 4 тысячи квадратных метров. Да, горючие материалы в отделке, многочисленные нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены, но не устранены, хаотичная эвакуация. Кемерово, Казань - тут не только первые буквы этих городов совпадают, две трагедии почти что под копирку. Но важно не это.

Знаете, как в Казани повела себя охрана? Она подумала, что сейчас под шумок люди начнут воровать товары из магазинов и закрыла двери. В результате посетители, даже добравшиеся до выходов, не смогли выбраться из здания и погибли.

В "Зимней вишне" охранник, если помните, тоже отключил систему оповещения. Могу только предполагать, но, наверное, испугался того, что ему влетит от начальства. Потому что в самый доходный выходной день сигнализация распугает всех посетителей.

Философия охранника – вообще странная вещь. Их задача – смотреть, чтобы ничего не украли, не испортили, не возникло какого-нибудь дебоша. По сути – философия сторожа. И если что-то загорится, они будут в первую очередь думать как спасти сейф с выручкой, а не людей. Вроде бы логично – охранники получают деньги у своего работодателя и должны беречь его имущество. Но в Казани и Кемерове мы видели, к чему это привело. Никакого имущества сберечь не удалось, а люди погибли. Поэтому у сотрудников ЧОПов эту психологию сторожей надо менять. Она опасна для общества.

Первое. Лицензировать эту деятельность должно не только МВД, но и МЧС. И там сотрудникам служб безопасности должно разъясняться очень четко, что их задача в случае чрезвычайной ситуации – это спасение людей, а не денег. Деньги спасать бессмысленно. Это должно быть заложено в их интеллект, зашито намертво в их мозг. При этом, охранники должны не только знать, как вести себя при пожаре, но и как оказывать первую помощь, накладывать жгут, уметь делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Торговый центр – это опасное место, в котором сосредоточены тысячи автомобилей, десятки тысяч людей, среди которых много детей. Обстановка может измениться моментально. И люди, которые всегда находятся рядом с эпицентром какой-то нестандартной ситуации, должны уметь оказывать помощь до приезда пожарных, врачей и других экстренных служб.

Второе. Торговые центры должны проводить учения по пожарной тревоге. Причем, не всегда со статистами. Все действия должны быть отработаны до автоматизма. Чтобы каждый охранник, продавец, уборщица знали, что и как делать при пожаре, куда эвакуировать людей. Разумеется, в самих ТЦ должны быть везде крупные указатели, куда бежать при задымлении. Люди не должны в состоянии стресса и паники соображать, где они находятся и как выбраться на улицу.

Сделали же желтые круги на дверях. Вот осталось добавить к желтым кругам красные стрелки "при пожаре бежать туда". Но главное – учения. Потому что от инструктажей эффекта ноль – человек почитает инструкции, распишется в журнале и забудет все через час. А в ходе первых же тренировок выяснится – там закрыт выход, там захламлена пожарная лестница, тут у гидранта украли шланг, а там нет огнетушителя.

Третье. Пропаганда. Люди не знают, как правильно действовать в той или иной ситуации. Пример из жизни. Как-то видел, как в метро у женщины начался приступ эпилепсии. К ней сразу бросились на помощь люди, которые пытались разжать ее зубы. А так делать нельзя – человек в приступе может перекусить язык и начнется кровотечение. Поэтому и на ТВ, и в интернете, в соцсетях должна быть понятная социальная реклама – что делать при пожаре, как помочь пострадавшим в ДТП, провалившемуся под лед, как спасти тонущего и так далее.

Пример социальной рекламы с участием известного британского актера Винни Джонса

В советское время с этим прекрасно справлялась наглядная агитация. И все прекрасно знали, что партия – наш рулевой, но стоять под краном и стрелой нельзя. Сейчас надо доносить правила поведения в ЧС через смартфоны.



И последнее. Дорогие владельцы бизнеса, не подкармливайте проверяющих. Коррупция, это дорога с двусторонним движением, когда один дает взятку, а второй ее берет. Виноваты оба.