Трагедия в Кемерово: хайп и будущее

Кемеровская трагедия – это в своем роде срез недостатков и застарелых болезней власти и общества в целом. Уже сейчас понятно, в конкретном торговом центре сошлись в одной точке огромное количество ошибок, глупостей и настоящих преступлений.

Свою руку к этой ужасной трагедии приложили наверное десятки людей, начиная от конкретных взрослых, которые закрыли на ключ детей в кинотеатре и заканчивая другими конкретными взрослыми, которые несколько лет назад прописали такие критерии определения что такое малый бизнес, что в эти критерии смогли протащить целый торговый центр, и освободить его от проверок.

А еще стоит обратить внимание на то, что первые приехавшие на место катастрофы спасатели, судя по некоторым свидетельским показаниям не были как следует укомплектованы. Нужно обратить внимание, что кто-то подписал разрешение на функционирование торгового центра в здании, которое по всем показателям не подходит для этого. И таких вопросов – десятки. Тут нельзя отделаться стрелочниками, и тут огромное поле работы для всего общества. Те сто следователей, о которых говорил Путин, – это хорошо, и они будут до конца копать ситуацию по конкретному торговому центру, но если мы хотим решить проблему в целом, то нужно чтобы над ней работало все общество, начиная от Думы и Правительства и заканчивая рядовыми гражданами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все профильные комитеты проведут экспертные консультации, а потом Дума закроет все законодательные дырки, которые могут способствовать таким трагедиям. А рядовые граждане в свою очередь могут и даже должны активно "стучать" на торговые центры и другие места массового скопления людей, которые не соблюдают элементарные меры противопожарной безопасности. И ничего плохого в этом "стуке" нет. Вы или я не можем проверить пожарную сигнализацию, но если Вы видите на двери аварийного выхода замок, то с этим можно и нужно что-то сделать. Практически в любом современном телефоне есть фотоаппарат. Сделайте фото, запишите адрес объекта, сообщите о нарушении письмом в прокуратуру. Поверьте, Прокуратуре будет интересно. Я теперь буду систематически проверять все выходы в тех торговых центрах, кинотеатрах или музеях, где я бываю с семьей, и вам советую делать то же самое. Если нас таких будет много, то это сильно повлияет на ситуацию. Вот увидите.

План эвакуации тц Зимняя вишня, посмотрите и догадайтесь куда бежать в случае пожара. Если мы в спокойной обстановке задумываемся куда бежать по этой схеме, то как разобраться в экстренной ситуации. #кемерово pic.twitter.com/Q5QpQQe7e5 — N A R A N (@naran_official) 27 марта 2018 г.

А теперь пару слов о другой важной вещи, которую просто обязан сделать каждый ответственный гражданин. Давайте поговорим о фейках, панических слухах и вирусных видеороликах о кемеровской трагедии.

Мне было очень неприятно, буквально физически больно, наблюдать за тем, как вроде бы взрослые люди последние два дня носились по интернету и активно распространяли фейки, которые были специально слеплены, чтобы нанести максимальный ущерб нашему обществу. Я давно занимаюсь информационными войнами, и естественные слухи и их распространение, от "боевого вброса", особенно такого, который буквально кричит, что его слепили где-то в СБУ, отличаю, что называется, "с первых нот". Многие сограждане у которых нет профильного опыта, но есть элементарный здравый смысл, а также многие мои читатели, тоже легко отличали эти фейки, но этого мало потому что у нас есть много, вот реально очень много людей (не ботов! не бойцов украинских инфовойск! а реальных людей) которые буквально считают своим долгом распространять эту ложь, эти фейки, нагнетать панику, да еще и обливать грязью и оскорблениями тех, кто пытается их остановить.

А ведь тем, кто осознанно разгоняет слухи про "сотни трупов", реально хочется, что трупов были сотни. Детских желательно. Потому что так они смогут громче кричать. Потому что им так удобнее и проще добиться своих целей. — Голос Мордора (@spacelordrock) 27 марта 2018 г.

Я не хочу валить все на украинского "пранкера" Вольнова, которого кстати по-хорошему нужно называть не пранкером, а сотрудником группы ВСУ по информационной войне с Россией. В современных условиях, к сожалению, наши соседи по глобусу или наши западные партнеры всегда найдут очередного Вольнова, чтобы запустить нужное количество фейков, но они не имели бы такого эффекта, если бы многие россияне, не участвовали в их распространении. И вот тут мы подходим к тем, так называемым лидерам общественного мнения, которые во-первых использовали свои площадки чтобы эти фейки про "сотни трупов" распространять, а во-вторых, они своим примером показывали поклонникам, что такое поведение - правильное и социально-одобряемое.

Давайте вспомним хотя бы некоторых этих трупоедов и хайпожоров поименно:

Видоблогер Николай Соболев, который залил на свой канал видео с фейком про Кемерово и сравнил ситуацию с аварией в Чернобыле. Хорошо хайпанул на теме, хотя и нужно признать, что видео это уже удалил, но миллионы просмотров никуда уже не денешь. С Шурыгиной перешел прямо на монетизацию детских трупов.

Известные видеоблогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин, известные как NEMAGIA. Сами распространяли фейк про "174 трупах в морге на Волгоградской" и собрали 2 миллиона просмотров. Отлично хайпанули, они теперь герои российской несистемной оппозиции.

Известный политический эмигрант, проживающий в Чехии видеоблогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе_Д. У него сразу 400 трупов и хайп на эту тему везде от ВКонтакта до Твиттера.

А еще эти же фейки продвигали известный обзорщик гаджетов Петухов (он же wylsacom), известный стендап комик Данила Поперечный и один самых популярных юмористических пабликов страны MDK.

Список можно продолжить, он будет очень длинным, но суть, я думаю, уже понятна. У нас в стране сформировался новый медиа-класс, класс людей которые влияют на общественное мнение посредством соцсетей, и которые монетизируют трупы, панику и ненависть к стране. А уж если они смогут вывести народ на улицы и прольется настоящая кровь, то их счастью просто не будет предела. Они – своеобразные убийцы. Просто у них на этот раз не получилось раскачать ситуацию. Каждый, кто после этого ходит на концерт такого комика, или лайкает видео такого обзорщика, или подписан на такой паблик, или подписан на такого видеоблогера является фактическим пособником их будущих возможных преступлений, и по большому счету уже сейчас является коллаборантом информационных войску ВСУ.

Я рад что общество в целом реагирует на такие вещи довольно жестко. Некоторые из вышеперечисленных лидеров общественного мнения уже начали удалять ролики, но этого мало. Нужно чтобы каждый, кто распространяет такую гадость в соцсетях, кто ее шэрит и лайкает, получал от своих же друзей и знакомых такую порцию критики, чтобы второй раз им не хотелось этого делать. Запостить фейк про трупы должно быть лютым общественным позором. Я верю, что мы к этому придем.

И последнее. Не надо отчаиваться. Много лет назад случилась трагедия с подлодкой "Курск", но именно от нее можно отсчитывать возрождение российского флота, которым мы сегодня можем гордиться. Будем надеяться, что трагедия в Кемерово тоже станет отправной точкой правильных изменений. На этот раз – изменений по всей России.