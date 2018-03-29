Госдеп сходит с ума

Я сегодня не мог обойти вниманием тему "длинных щупалец России". Просто не мог. Потому что я считаю, что в этом смешном наезде официального представителя Госдепа, как в капле воды отражается отношение Запада к нам и сама деградация наших западных партнеров.



Если вдруг кто-то не знает историю про то, что Госдеп назвал Россию монстром с щупальцами, то вот цитата: "Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что у России "много щупалец". Об этом она сказала в ходе брифинга. По её словам, в Вашингтоне не могут утверждать, что американские выборы будут в безопасности.

"У России длинные руки, у России много щупалец", – сказала Науэрт. В Госдепе считают, что Москва "и в дальнейшем будет проявлять интерес к выборам в США и во многих других странах". "Это чудовище из морских глубин", – добавила она, отвечая на уточняющий вопрос журналистов."

Когда нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в выборы в США или даже в выборы в Папуа Новой Гвинее, то это можно понять и как-то объяснить рационально. Со скрипом, но можно. Такие обвинения выглядят очень смешно, особенно когда официальные лица говорят что Россия с помощью 70 фунтов, заплаченных за рекламу в фейсбуке, повлияла на выход Великобритании из Евросоюза. Но все равно, можно очень постараться и найти какое-то рациональное объяснение.

Когда на нас пытаются повесить отравление российского перебежчика и его дочери, тоже можно понять по крайней мере политическую логику этих обвинений. Да, там нет никакой доказательной базы, а все материалы обвинения сводятся к одной шестистраничной презентации, которая выглядит так, как будто ее набросал пятиклассник на переменке, но все равно какие-то проблески рационального подхода в том что делает Тереза Мэй и ее правительство, все-таки есть, и есть хоть какие-то попытки как-то связать обвинения в адрес России с какими-то реальными событиями.

Госдеп сейчас идет прямо в зону шизофрении и лютого политического фэнтези. Это очень удобно. Зачем вообще что-то придумывать, находить какие-то факты, пытаться к ним притянуть за уши какие-то доказательства? Зачем вот это вот всё? Можно сразу сказать, что Россия – это монстр, а у монстра есть щупальца, а у России не просто щупальца, а длинные щупальца, и вот поэтому влияние и вмешательство России – оно везде. Какие нафиг доказательства? Зачем они вообще нужны, если Россия можно сразу объявить то ли Кракеном то ли Ктулху и вообще забить на логику и какую-то связь с реальностью?

Не забывайте, что целевая аудитория Госдепа выросла на мультиках и фильмах про супергероев, инопланетных монстров и другой нереальной хрени. Пипл схавает.

Мне страшно себе представить как будет выглядеть пресс-конференция Госдепа, на которой журналисты потребуют каких-то доказательств по поводу злодеяний России. В пуле корреспондентов может найтись очередной Мэттью Ченс, который доводил до истерики Дженнифер Псаки, и спросить про длину щупалец, есть ли фотографии этих щупалец, консультировались ли американские лидеры с ихтиологами, чтобы узнать можно ли договориться с этим глубоковондым морским монстром под названием Россия. И тут у представителя Госдепа не будет другого выбора кроме как достать из архива карикатуры на Россию, которые рисовали еще пропагандисты Британкой Империи и Третьего Рейха, показать их корреспондентам и сказать, что еще великий борец за демократию во всем мире, герр Гебельс, описал этого монстра – Россию с щупальцами, которые охватывают весь мир.

Вот я сейчас стебусь, а на самом деле происходит страшная вещь. Госдеп пытается показать своей целевой аудитории, что мы – Россия в целом – это монстры. Что Россия – это один большой монстр. Это не фигура речи, вам любой пропагандист подтвердит, что такие образы врезаются в сознание избирателя лучше, чем любые политические тезисы и что такие образы всегда вбрасываются специально. Из нас, по крайней мере в сознании западного обывателя, делают коллективного монстра с щупальцами. Есть еще риск, что скоро американским обывателям начнут в красках описывать как этот монстр своими щупальцами насилует прекрасную американскую демократию и тогда уход американского политического дискурса в зону тотальной шизофрении станет уже окончательным и бесповоротным.

Это плохо еще и потому, что резко снижает риски для тех западных политиков, которые сейчас занимаются антироссийской пропагандой и санкциями. Посмотрите на ситуацию Терезы Мэй. Правильно говорит Володин в интервью, что если её все-таки припрут к стенке в плане отсутствия каких-либо реальных доказательств, то дело Скрипаля ей может стоить премьерского кресла. Это сейчас кажется, что это невозможно, но в политике всякое бывает, и лейбористы под руководством Корбина, ей могут устроить ближе к выборам парламентское расследование по аналогии с расследованием против британского правительства, которое использовало фейковые доказательства для участия Великобритании в иракской войне.

К сожалению, в условиях когда схема обвинения России в чём-то плохом хоть как-то связанна с реальностью, можно хотя бы обсуждать теоретическую возможность такого развития событий, а если Россия – это большой коллективный Ктулху, то уже нет. В этих условиях, ненависть к России переходит из сферы политики, в сферу религиозного фанатизма. Есть же секты, которые считают что земля плоская несмотря на факты. Вот в американском руководстве есть люди, которые на уровне эмоций считают, что мы – это коллективный морской монстр. Это плохо, потому что с фанатиками невозможно договариваться. А значит выход у нас только один: нам нужно этих фанатиков периодически пугать, и для этого нам нужны прорывные виды вооружений. Другого способа остановить попытки убить морского монстра, то есть нас, уже не существует и нам придется привыкнуть к тому, что это – очень надолго и ежедневно благодарить наших ученых, инженеров и военных за наш ядерный щит.