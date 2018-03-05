Почему советы друзей мешают строить отношения
Они того же поколения, что и мы, а значит имеют сходное мировоззрение, им можно в большем признаться, что не доверишь, например, родителям, а обращаться к психологу представляется излишним, если ситуация не достигла еще своей критической отметки. Пока вы не воспользовались "эффективными" дружескими советами.
Действительно, существуют обстоятельства, когда всецело полагаться на чужие рекомендации крайне нежелательно, и есть советы, которым следовать противопоказано. Каковы же они, попробуем разобраться.
В ситуациях, когда вы испытываете сильное эмоциональное возбуждение, стресс и плохо контролируете свои переживания, вы можете обратиться к друзьям исключительно за поддержкой, но никак не советом. Повышенная впечатлительность в это время может привести к необдуманным поступкам, критичность мышления снижается, и любой совет может быть воспринят как панацея и единственно верный.
Когда вы в отношениях, а ваш друг или подруга одиноки, тем более следует пользоваться советами с осторожностью. Во-первых, ваш партнер является конкурентом друга по проводимому с ним времени, что может вызвать ревность, даже неосознаваемую, и повлиять на качество советов. Во-вторых, одиночество может повлиять на объективность суждений вашего друга. Навыки поведения в партнерстве утрачиваются, а категоричность возрастает, откуда и берут начало высказывания типа "брось его (ее), он (она) тебя не заслуживает" или "покажи ему (ей), кто главный в ваших отношениях". Разумеется, есть тяжелые, деструктивные отношения, которые действительно лучше оставить, чем сохранять. Но сама тенденция залипания на травмирующем партнере служит тревожным "звонком" и сигналом, что необходимо глубоко разбираться в вашем внутреннем мире и сценариях выстраивания отношений. И делать это под руководством специалиста – психолога. В остальных случаях отношения предполагают сотрудничество и поиск взаимопонимания.
Вышеупомянутое "брось его (ее)" является главным советом, которому нельзя следовать ни в коем случае. Если уж вы решитесь на этот шаг, ответственность должна лежать на вас и только на вас. Это ваш выбор, последствия которого могут быть лишь вашими. Выбор спутника жизни намного важнее выбора платья или страны для отдыха. И друзья здесь не в силах помочь.
Еще одна категория распространенных и опасных советов – скрывать свои чувства, изображать холодность или равнодушие, не проявлять инициативы (не звонить, не приглашать первым). Ведь каким еще образом партнер узнает о своей значимости для вас? И долго ли ему или ей будет комфортно в отношениях, где роль неопределенна? Представьте себя на этом месте. Наверняка сразу почувствуете желание удалиться. И даже для мужчин-завоевателей может быть на первых порах это и покажется вдохновляющим, но даже им, не наблюдая результата своих усилий, просто не захочется тратить время.
Разумеется, есть ситуации, когда необходим сторонний взгляд на проблему. В этом случае совет человека, который хорошо вас знает, и которому вы доверяете, может продвинуть вас в понимании происходящего. Но прежде чем воспользоваться чьей-либо рекомендацией, вспомните, что каждый из нас уникален и универсальных советов не существует. Лучше вас всех обстоятельств, ваших переживаний и мотивов никто знать не может. Кроме того, быть хозяевами своей жизни, насколько это возможно для нас, это ведь так приятно.
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