Как правильно послать ЕСПЧ

Либеральная общественность распространяет новую страшилку. С криками "караул, хулиганы ЕСПЧ лишают", они носятся по соцсетям и СМИ и рассказывают, как теперь будет плохо из-за того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение легитимность ЕСПЧ.

К заявлению Володина мы еще вернемся, а пока немного поговорим о тех, кто сейчас рассказывает нашим согражданам, что без ЕСПЧ никакой справедливости в российской судебной системе не видать. И вообще все плохо, но будет еще хуже, а Путин вообще сатрап, который нас лишит европейского правосудия, а потом и доступа в интернет. А все потому, что, по их мнению, Путин спит и видит, как бы превратить Россию в северный аналог КНДР.

У меня для наших либерал-паникеров есть очень хорошая новость. Если бы российская власть действительно хотела превратить Россию в аналог КНДР, то вся разномастная американофильская шушера сейчас бы сидела не в студиях известной радиостанции, и не в павильонах известного дождливого телеканала, и даже не в своих московских квартирах, доставшихся в наследство от родителей-номеклатурщиков, обслуживавших КПСС, а в совсем других местах. Поэтому предлагаю для нашей либеральной общественности крутой лайфхак: как определить превращается ли Россия в КНДР, и превратился ли Путин в русского Ким Чен Ына? Шаг первый: спрашиваете себя – я либерал, диссидент и борец с режимом? Если ответ да, то переходите ко второму шагу и спрашиваете себя – где я? Если ответ какой угодно, кроме слова "лагерь", то значит Россия – не Северная Корея. Очень полезный лайфхак. Если российские либералы начнут им пользоваться прежде, чем писать всякую ерунду, то будет совсем хорошо. Но это конечно из области фантастики.

Теперь пару слов про ЕСПЧ и его легитимность. Вот, что сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по этому поводу "Коммерсанту": "То, что треть судей сформированы, избраны без участия российской стороны, нашей делегации – это, конечно, не может не подвергать сомнению и ставить вопросы под легитимностью решений, которые принимаются ЕСПЧ" при этом он подчеркнул, что говорить о выходе России из ЕСПЧ "наверное, не совсем корректно было бы".

Что получается в итоге? Никто, по крайней мере пока, не собирается выходить из ЕСПЧ и кого-то там чего-то лишать. Просто руководство Думы выступает за то, чтобы наши права, в том числе право участвовать в назначении судей ЕСПЧ, соблюдались. Дело в том, что судьи ЕСПЧ избираются через ПАСЕ, а в ПАСЕ российскую делегацию лишили права голоса после того, как Крым вернулся на Родину в 2014 году. С тех пор судей избирали без российского участия, что просто несправедливо и неправильно. И это вопрос принципа. Российские официальные лица в свое время обещали европейцам, что если Россия не будет участвовать в назначении судей, то мы не будем признавать решений ЕСПЧ. Такие обещания нужно выполнять.

Госдума при Володине перешла к тактике финансового давления на ПАСЕ и перестала платить взносы, чем вызвало дикое недовольство руководства ПАСЕ. Но, это же руководство понимает, что без России само существование данного органа по большому счету не имеет смысла, и его просто закроют, а значит, Россию нужно как-то возвращать.

Вы, наверное, помните скандал, который недавно произошел в ПАСЕ после того, как руководство Ассамблеи пригласило российских депутатов на переговоры, а потом решило к лету текущего года составить некий план возвращения российской делегации и восстановления ее в правах. Ну вот, в рамках этой, уже довольно успешной стратегии, вполне логично сказать, что, во-первых, права по участию в назначении судей нам тоже нужно вернуть, а во-вторых, нужно проявить последовательность и не признавать никаких решений судей, в назначении которых не участвовали представители России. В идеале можно и нужно добиться ситуации, когда российские дела будут рассматривать только судьи, которые назначались с учетом мнения российской стороны.

И последнее: у нас многие считают, что нужно отовсюду выйти, из ЕСПЧ выйти, из ПАСЕ выйти, везде хлопнуть дверью и так далее. Я не согласен с этой позицией, и тем более считаю чистым идиотизмом вопли о том, что участие в ЕСПЧ как-то ущемляет российскую независимость. Приоритет российского Конституционного суда над ЕСПЧ установлен российским законом, и поддержан президентом Путиным. То есть Россия, как и многие другие европейские страны, исполняет решения ЕСПЧ только в том случае, если высшая российская судебная инстанция не против.

Вот, что писал об этом ТАСС еще в 2015 году: "Президент России Владимир Путин считает важным возможность Конституционного суда принимать решения по поводу деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в части, касающейся российского законодательства. Весьма важная вещь – это решение законодателей России о праве Конституционного суда принимать соответствующие решения по поводу деятельности ЕСПЧ в части, касающейся России, российского законодательства", – сказал глава государства на встрече с судьями Конституционного суда."

В нынешних условиях сохраняется, с одной стороны, возможность для рядовых россиян использовать ЕСПЧ, чтобы указать властям на косяки российской судебной системы, а они случаются, и это нужно признать. Я, например, собираюсь использовать ЕСПЧ в деле Сытина, если мы не сможем добиться справедливого решения в наших судах. А с другой стороны, российский закон надежно защищает Россию от тех решений ЕСПЧ, которые носят несправедливый или политический характер. А если все пройдет так, как нам нужно, то в обозримом будущем у нашей страны снова появится возможность еще и влиять на состав судейского корпуса ЕСПЧ. Ради этой возможности стоит как следует поскандалить в ПАСЕ и стукнуть кулаком по столу.