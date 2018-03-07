Как все успеть

Я не верю в work-life balance – идею о том, что между жизнью и работой можно выстроить идеальный баланс, разделив эти понятия. По крайней мере, в мире стартапов это недостижимо.



Когда вашему проекту gznm лет, и он продолжает расти, надолго отвлечься и отключиться от бизнес-процессов невозможно. Но распределять усилия и беречь ресурсы все равно нужно.

В такой ситуации на помощь приходит понятие, которое я называю work-efficiency balance – баланс между работой и эффективностью. Главная его идея – выстроить рабочий процесс таким образом, чтобы результат оправдывал затраченные усилия. Итак, вот несколько советов.

Найдите свою норму сна

В публикациях об известных предпринимателях часто можно увидеть, что эти люди спят по четыре-пять часов в сутки. Но даже если это правда, это еще не значит, что такой режим подойдет и вам. Найдите собственную норму сна. Например, мне нужно восемь часов, в некоторые дни могу сократить до семи. Но если всю неделю сплю по семь часов, к выходным чувствую себя плохо, и продуктивность снижается. Лишать себя сна – не лучшая стратегия. Да, день станет на пару часов дольше, но и работать будет сложнее. Особенно тяжело в таком состоянии принимать решения. Так что, если вам нужно десять часов, спите десять. Потом быстрее справитесь с делами. Чем лучше самочувствие – тем эффективнее вы работаете.

Поддерживайте тело в тонусе

Физические нагрузки – хороший способ поддерживать хорошее самочувствие и скорость метаболизма. Рекомендую установить дома турник и начинать утро с интенсивной зарядки. Отжимания, приседания, подтягивания, пресс – "классические" упражнения отлично работают. Несколько подходов для каждого, 10-15 минут подряд, без отдыха. Времени тратится минимум, а результат ощутим.

А вот серьезные силовые нагрузки не повышают эффективность. Раньше я три-пятьраз в неделю по часу-два занимался в спортзале, но это отнимало слишком много энергии. На работе было гораздо меньше сил, чувствовалась усталость. К тому же, постоянно хотелось есть, а это дополнительные временные затраты. В общем, это забирало реально от 15 до 20 часов в неделю, если учитывать дорогу, прием еды и сами тренировки. Сейчас старюсь делать 15-минутные интервальные зарядки и раз-два в неделю заниматься спортом, но не ради серьезных результатов, а ради здоровья и отвлечения от работы. То, что мне подходит – футбол, бассейн, сейчас пробую большой теннис.

Не переедайте

Еще один лайфхак касается еды. И здесь, опять же, нужно найти собственный режим. Самое важное – не переедать, потому как после плотного обеда мозг не очень-то настроен на работу, а в теле ощущается тяжесть. Постоянное переедание, ко всему прочему, грозит набором лишнего веса и проблемами со здоровьем (помним, что времени на серьезные тренировки нет). Я ем три раза в день. Завтрак привозят в офис – к тому моменту, когда я приезжаю. Обедаю в соседнем кафе, где меня уже знают. Ужин заказываю на работу, там же. Ем за 15 минут – и силы восстановлены. В течение дня пью много жидкости. Могу после обеда выпить кофе, если чувствую, что нужно больше энергии. А вот утром обхожусь без него, только чай, лучше всего – смесь черного и зеленого.

Систематизируйте подбор одежды

Марк Цукерберг и Стив Джобс не зря выбрали одеваться в одинаковые вещи каждый день. Это экономит время и уменьшает количество решений, которые нужно принять. И речь не только о тех пяти минутах утром, когда вы собираетесь в офис. Одежду ведь нужно еще и покупать. Я обновляю гардероб в одних и тех же магазинах, где уже точно знаю размер и уверен, что посадка мне подходит. Рубашки – в одном, футболки – в другом, брюки – в третьем и так далее. Это быстро, и я всегда знаю, что выгляжу аккуратно и в своем стиле.

Проводите короткие встречи

В бизнес-культуре стран СНГ принято проводить длинные встречи, порой по часу. Мне больше нравится привычка, которая пришла из Штатов: там у предпринимателей встречи короткие, 15 минут, максимум – полчаса. Бывают исключения, но в основном так. Я попробовал такой подход на собственном опыте, и теперь просто недоумеваю, когда кто-то назначает встречу на час. На самих встречах иногда прибегаю к мультизадачности. Если следить за ходом беседы легко, могу параллельно отвечать на письма, а когда нужно – высказываться, дополнять других участников. Но в других ситуациях или на встречах, которые требуют максимальной вовлеченности, предпочитаю концентрироваться на одной задаче, избегаю мультитаскинга.

Отвлекайтесь хоть ненадолго, но полностью

Найдите занятие вне работы, которое будет вас увлекать и позволит быстро восстанавливать ресурсы. Хобби вполне может быть полезным. Как я уже писал, мое хобби – это футбол, бассейн, теннис. Занятия средней активности, ведь важно не переутомляться: слишком интенсивные нагрузки мешают продуктивности. На выходных у меня бывают дни перезарядки, когда я весь день провожу дома и отдыхаю от людей. В эти дни часто смотрю сериалы на английском. Сериалы выбираю с полезной лексикой. Например, недавно смотрел Suits. Еще один способ отвлечься и одновременно узнать что-то новое – чтение, я стараюсь читать по вечерам, потом быстрее засыпаю. На выходных съездить в другой город – мой любимый досуг. Помогает переключить внимание, получить новые эмоции.

Главный итог

Даже работая по 12-14 часов, можно сохранить нормальное самочувствие и не скатиться в депрессию. Главное – видеть результат, который соответствует затраченным усилиям. Именно он дает силы дальше работать в таком режиме. Если вы понимаете, что результат не мотивирует, – пора остановиться и понять, где "утечка" эффективности. Отдохните, смените режим, пересмотрите приоритеты – и выстройте собственный work-efficiency balance заново.