Предвыборный позор Собчак

Когда Ксения Собчак заявила о своем желании участвовать в выборах президента России, то придворные политологи, которые очень хотели понравиться новой команде внутриполитических менеджеров или даже входили в эту команду, буквально прыгали от восторга и расхваливали мудрость тех, кто нашел такую классную замену многократно осужденному Навальному. Они говорили, что это гениальный ход, что это повысит явку, что теперь вся либеральная общественность и протестный электорат пойдут на выборы и обеспечат столь желаемый результат по формуле "70 на 70" – 70% явка и 70% голосов за Путина с победой в первом туре.





Скептики еще тогда говорили, что идея привлечь Собчак – ну явно идиотская и что она способствует тому, что выборы будут восприниматься как очень грязное и очень дешевое телешоу, и что избиратели запомнят из всей предвыборной кампании только серию склок и каких-то тупых выходок. У нас уже есть один специалист по такого рода политическим трюкам – это Жириновский – у которого, в отличии от Собчак, есть опыт, талант и своеобразное политическое чутье.

У Собчак ничего этого нет и она просто все испортит, оскандалится и заляпает грязью даже не столько себя, там уже и так пробы ставить негде, сколько вообще всю избирательную систему. Нет, говорили нам, вы ничего не понимаете, это такая методолигия у нас, у нас всё будет круто и вообще вы ни хрена не понимаете в политическом менеджменте.



Как зло пошутил один мой знакомый политолог, новая команда администраторов внутренней политики идет по пути Калигулы, который согласно легенде сделал своего любимого коня римским то ли сенатором, то ли консулом. Калигула вряд ли является хорошим примером для подражания в вопросах организации внутренней политики, но наверное это такой новый модный метод. Пока результаты прямо скажем не очень.

Собчак мало того что заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права, так еще и написала в украинское посольство прошение, чтобы ей разрешили съездить в Крым, чтобы она там могла поагитировать. Это не просто абсурд, это какой-то абсурд в кубе. Кафка вращается в гробу, как пропеллер вертолета и плачет от зависти.

И вот зачем это все нужно? Для того, чтобы кто-то мог отчитаться, что вот у нас либералы представлены на выборах президента, при том что у Собчак мало того, что антирейтинг гигантский, так еще и собственный рейтинг находится не просто в зоне статистической погрешности, его вообще нельзя рассмотреть без микроскопа. У нас что нормальных правых или даже ультраправых политиков, нет?

Ну пусть кто-нибудь другой выступает за приватизацию все и вся, возврат в 90-е и так далее, но почему у нас позволено кандидатам в президенты так себя вести в отношении Крыма? Неужели ради явки? Да не будет той явки у Собчак. Зачем мы позволяем играть с территориальной целостностью страны ради глупого и по большому счету никому не нужного спектакля под названием "Собчак и выборы"?

Избирательная кампания получается мягко говоря странной, а называя вещи своими именами, можно сказать, что она получилась позорной. Ведь никто не снимет Собчак с выборов, правда? Хотя ее действия четко говорят о том, что она выступает за нарушение территориальной целостности России. Но ее не снимут. Кстати, это только сейчас, для выборов Собчак открыла в себе бездонные бездны украинства, раньше она ездила в Крым без разрешения украинского посольства, о чем ей напомнили в Думе:

"Кандидат в президенты России Ксения Собчак уже посещала Крым после воссоединения с Россией в апреле 2014 года и тогда ей не требовалось разрешения украинских властей, – заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко. -...Хотелось бы, чтобы кандидат в президенты России публично пояснила, почему в апреле 2014 года для посещения Крыма ей не требовалось разрешение Киева, а в разгар избирательной кампании вдруг понадобилось". В тексте по итогам этой поездки на сайте "Сноб", автором которого значится сама Собчак, Крым называется освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь – русским городом".

В избирательной кампании уже два кандидата, которых в общем-то с выборов надо снять для того, чтобы просто не оскорблять здравый смысл и самоуважение избирателей. Собчак надо однозначно снимать за Крым, Грудинина нужно снимать за зарубежные счета, особенно после скандала со швейцарским золотом, которое нашла у Грудинина Федеральная налоговая служба. Но ведь тогда явка пострадает, да? Так и хочется спросить прекрасную внутриполитическую команду, которая сейчас окопалась в президентской администрации: господа, а вы без клоунов, сепаратистов и дураков вообще ничего не можете? Это все, что у вас есть в плане привлечения внимания избирателя к выборам?

Сейчас будет второй этап идиотского шоу, в котором те же самые политологи, эксперты и журналисты, которые хвалили новых политических администраторов за то, как они ловко придумали и организовали участие Грудинина и Собчак в избирательной кампании, будут искать и обязательно найдут на кого бы этот эпик фейл спихнуть.

Я так понимаю, это тоже такой специальный новомодный политический метод, называется "я не я и лошадь не моя". Очень удобно, но выглядит жалко. Понятно, что в избирательной кампании уже ничего не исправить. Поздно. Но было бы круто если бы те, кто у нас в стране отвечает за выборы, и я не имею в виду ЦИК, вот чтобы эти прекрасные, умные и со всех сторон современные люди, просто извинились перед избирателями и перед президентом, который вынужден в этом участвовать. И как жаль, что этого точно не произойдет.