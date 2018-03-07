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5 доводов стать лучшей версией себя

Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Gutfleisch
Ирина Кая

Ирина Кая блогер

 Beauty-эксперт, автор марки натуральной косметики, lifestyle-блогер, сертифицированный beauty-тренер.
Весна неизменно открывает что-то новое – хочется преображения, улучшений, хочется привести в порядок мысли и дела, часто хочется внешних изменений. Ну а если вы еще не слышите призыв весны, вот вам мои ключевые доводы про то, почему стоит искать лучшую версию себя. 
прочитано 792 раза

Предлагаю вам впустить весну и обновление в свой уход – выстроить заботу о себе через системный подход и формирование привычек, вот почему имеет смысл это сделать:

  • В результате различных генетических исследований самых разных индивидуальных различий ученые сходятся во мнении, что генетика определяет 20-30% особенностей и остальной процент приходится на окружающие условия и образ жизни. Разнообразие не просто запрограммировано в генах – оно появляется потому, что гены по-разному реагируют на окружающую среду. Это значит, что именно ваша система привычек и образ жизни играют решающую роль в вопросах красоты и здоровья.
  • С чего бы вы не начинали, деятельность в направлении улучшения существующей версии себя оправдана. В организме все тесно переплетено и взаимосвязано. Например, когда мозг работает правильно, самочувствие улучшается. Когда работа мозга расстроена, у вас возникают проблемы с внешностью и самочувствием. Вы можете подходить к решению вопроса с разных сторон, так или иначе эти действия стимулируют позитивные изменения.
  • Мы все уникальны, а это значит, что есть ключ к решению любых ваших проблем, просто все индивидуально, а это делает поиск средств решения интересным и увлекательным. Не всякий рецепт подходит каждому: ориентируясь на индивидуальные особенности и изучая себя, вы находите свою уникальную систему решения. Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
  • На формирование новой привычки отводят в среднем от 14 до 21 дня. За это время сознание и тело могут пройти самые разные стадии, среди которых и отрицание, и "торг", и даже депрессия. Но дальше, укоренившаяся привычка не только неплохо себя чувствует, но и приносит вам удовольствие. Не пугайтесь стадий некоторой "ломки" на пути к совершенствованию.
  • В последнее время, в связи с расширением границ общения, все чаще мы видим живые примеры уникальных возможностей человеческого организма – женщины и мужчины, бросающие вызов времени и эйджизму, перечеркивающие своими достижениями и внешним видом рамки возрастных стереотипов. Вдохновляйтесь этими примерами. Я говорю о тех, кто действительно нашел баланс и гармонию в неагрессивных действиях и экологичных мерах по отношению к собственному организму. Не ищите подвоха и не списывайте все на пресловутую генетику и внешние ограничители – вы сами главный источник внутренних ресурсов и возможностей, не бойтесь им воспользоваться. Наш организм способен на гораздо больше, чем мы себе можем представить, а составление инструкции по применению – это ваш уникальный и индивидуальный процесс. Главное, чтобы он проходил с удовольствием и вдохновением.
7 марта 2018, 12:13

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