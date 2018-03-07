5 доводов стать лучшей версией себя

Весна неизменно открывает что-то новое – хочется преображения,
улучшений, хочется привести в порядок мысли и дела, часто хочется внешних
изменений. Ну а если вы еще не слышите призыв весны, вот вам мои ключевые
доводы про то, почему стоит искать лучшую версию себя.
Предлагаю вам впустить весну и обновление в свой уход – выстроить
заботу о себе через системный подход и формирование привычек, вот почему имеет
смысл это сделать:
- В результате различных генетических
исследований самых разных индивидуальных различий ученые сходятся во мнении,
что генетика определяет 20-30% особенностей и остальной процент приходится на
окружающие условия и образ жизни. Разнообразие не просто запрограммировано в
генах – оно появляется потому, что гены по-разному реагируют на окружающую
среду. Это значит, что именно ваша система привычек и образ жизни играют
решающую роль в вопросах красоты и здоровья.
- С чего бы вы не начинали, деятельность в
направлении улучшения существующей версии себя оправдана. В организме все тесно
переплетено и взаимосвязано. Например, когда мозг работает правильно,
самочувствие улучшается. Когда работа мозга расстроена, у вас возникают
проблемы с внешностью и самочувствием. Вы можете подходить к решению вопроса с
разных сторон, так или иначе эти действия стимулируют позитивные изменения.
- Мы все уникальны, а это значит, что есть
ключ к решению любых ваших проблем, просто все индивидуально, а это делает
поиск средств решения интересным и увлекательным. Не всякий рецепт подходит
каждому: ориентируясь на индивидуальные особенности и изучая себя, вы находите
свою уникальную систему решения.
- На формирование новой привычки отводят в
среднем от 14 до 21 дня. За это время сознание и тело могут пройти самые разные
стадии, среди которых и отрицание, и "торг", и даже депрессия. Но дальше,
укоренившаяся привычка не только неплохо себя чувствует, но и приносит вам
удовольствие. Не пугайтесь стадий некоторой "ломки" на пути к совершенствованию.
- В последнее время, в связи с расширением
границ общения, все чаще мы видим живые примеры уникальных возможностей
человеческого организма – женщины и мужчины, бросающие вызов времени и
эйджизму, перечеркивающие своими достижениями и внешним видом рамки возрастных
стереотипов. Вдохновляйтесь этими примерами. Я говорю о тех, кто действительно
нашел баланс и гармонию в неагрессивных действиях и экологичных мерах по
отношению к собственному организму. Не ищите подвоха и не списывайте все на
пресловутую генетику и внешние ограничители – вы сами главный источник
внутренних ресурсов и возможностей, не бойтесь им воспользоваться. Наш организм
способен на гораздо больше, чем мы себе можем представить, а составление
инструкции по применению – это ваш уникальный и индивидуальный процесс.
Главное, чтобы он проходил с удовольствием и вдохновением.