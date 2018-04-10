Зарубежные инвесторы бегут с российского рынка

Российский рубль рухнул к евро и доллару в понедельник в ходе запоздалой реакции на введение новых санкций со стороны США. EUR/RUB поднялась за один день на 3.32 р, до 74.70, USD/RUB подскочила на 2.48 рубля до 60.66. Движение стало самым значительным с января 2016 года.



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