Lexus GX 460: лучший друг для больших приключений

Весна, наконец, вступила в свои права, сугробы растаяли и необходимость в полном приводе и высокой проходимости вроде бы отпала, думаете вы? И жестоко ошибаетесь, ибо в некоторых местах вместе со снегом растаял и асфальт. И что может быть приятнее, чем миновать недоработки дорожных служб за рулем мягкого стремительного внедорожника?

Если вы читаете мои обзоры (или в принципе имеете хоть какое-то представление об автомобильном рынке и его основных производителях), вы наверняка знаете, что Lexus – это люксовое продолжение бренда Toyota. Lexus GX делит платформу с Toyota Prado, но, проведя немного времени за рулем, понимаешь, что машина абсолютно другая.

Lexus GX 460 Luxury 7S Цена, руб 4 773 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 4 096 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 4608/296 Привод полный Разгон 0-100, сек 8,3 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 12,8 / 19,6 Снаряженная масса, кг 2450 Длина/ширина/высота, мм 4880/1885/1845 Дорожный просвет, мм 215 Объем багажника, л 621

Двигатель мощнее, подвеска мягче, фары другие и, конечно же, узнаваемая во всех моделях Lexus решетка радиатора (про значок не говорю, ибо очевидно).

Как обстоят дела внутри? Мягко. Тепло. Прохладно. В зависимости от пожеланий водителя. Система вентиляции сидений может подавать как горячий, так и холодный воздух. А сами сиденья не просто мягкие, а практически воздушные. Дальние поездки больше не воспринимаются как обуза и неприятная необходимость, а наоборот – как приключение и отдых.

Чтобы не проспать все приключение (а чем еще заниматься на задних сиденьях в поездках?), для пассажиров предусмотрены мониторы, на которых можно следить за маршрутом, смотреть кино и даже выбирать какую музыку будет слушать пассажир по соседству.

Вот он, символ власти, мультимедийный скипетр, философский камень и цифровой экскалибур. В общем, штука, вокруг которой будет разыграно множество баталий, если у вас в семье больше одного ребенка, и вы путешествуете вместе.

Будем надеяться, что борьбы за управление климатом в задней части салона не будет. Миру мир, детям общий климат.

Равно как и за подключение наушников. Гнезд тут достаточно, а сзади можно подключить несметное количество аудио и видеоприборов, при необходимости.

Водителю за рулем куда спокойнее, чем пассажирам сзади, так как приборная панель новизной не удивляет, и от аналогичной в LC Prado практически не отличается.

Едет этот аппарат просто замечательно. Удивительно резвый старт и прекрасная эластичность для внедорожника заставили меня засомневаться, что здесь действительно всего 296 лошадиных сил. Однако, это так. Разгон за 8,9 секунды для автомобиля подобного класса – повод для гордости.

Высота и жесткость подвески в Lexus GX 460 регулируются по желанию водителя. Но даже в спортивном режиме отлично сглаживаются все дорожные неровности, которые на менее адекватных подвесках заставляют водителей проклинать коммунальные службы, мэра и прочих. Хорошая подвеска – залог хорошего настроения. Так?

И, конечно же, хорошему настроению способствует хорошая музыка. Особенно когда она звучит в хороших колонках, и здесь это именно так. Система Mark Levinson – давние партнеры Lexus в части автозвука, и со времен моего теста Lexus LX звучание стало мягче и интереснее. Звенящий верх уже не такой звенящий, а басы всегда были глубокими и мягкими. Настройки вообще не надо трогать. А объемный звук не надо включать. Все будет хорошо. Хотя – нет. Все уже хорошо, так что, если система работает, не надо ей мешать.

Гитарный тест пройден успешно, 600 с лишним литров багажного отделения – это вам не шутки.

Из минусов могу сказать только о расходе под двадцать литров, но при такой мощности чем-то нужно жертвовать, правда?

Зато какой выразительный взгляд светодиодных фар! Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары – это для тех, кто понимает!

В итоге, Lexus GX 460 показал себя прекрасным люксовым внедорожником. Несмотря на некоторую архаичность во внутреннем оформлении, он вкрадчиво мягок на ходу, отлично звукоизолирован и внушителен в автомобильном потоке. Да и цена для подобной машины вполне приятная.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.