Расслоение в обществе неизбежно

Недавно ВЦИОМ опубликовал индекс социального самочувствия россиян. Суть данного исследования в том, что сотрудники аналитического центра задают людям обоего пола, разного возраста, образования одинаковые вопросы: насколько они удовлетворены жизнью, как оценивают экономическую ситуацию в стране и материальное состояние своей семьи и так далее. Результаты последнего исследования получились более чем интересные.

Так, например, за последние полгода стало больше людей, которых в целом устраивает их образ жизни. Выросло и количество тех, кто в целом позитивно оценивает материальное положение своей семьи. А вот на вопрос "Как вы считаете, через год вы и ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сейчас?" ответы были уже не столь оптимистичными. По сравнению с прошлым годом большее число респондентов стало считать, что их жизнь в будущем ухудшится.

Позвольте, как же так? Почему, при стабильной положительной динамике, вдруг должно стать хуже? Что это – сомнение в собственных силах? Недоверие правительству, государству?

Правительство вообще принято критиковать. Нет, не только у нас – практически в любой стране есть люди, недовольные работой правительства в целом, или какими-то конкретными мерами, которое оно принимает, или его работой в определенной сфере. Исключения мне неизвестны. Масштабы и, скажем так, эмоциональность этой критики зависят от разных вещей: площади государства и численности населения, культурных и религиозных традиций и много еще от чего. Но так или иначе недовольство есть везде.

Однако его существование отнюдь не означает частой и кардинальной смены политического, да и экономического курса. В большинстве европейских стран, например, даже наличие острейших проблем не становится поводом для глобальных и резких перемен в государстве. По большому счету, там почти нет разницы, какая именно партия придет к власти – важнее, насколько эффективно ее представители будут управлять страной.

Но что такое эффективное управление? Прежде всего, способность поддерживать баланс между интересами всех социальных групп. И это единственный смысл работы правительства в любой стране. Ведь и революции случаются именно потому, что интересы той или иной социальной группы оказываются проигнорированы. А когда соблюдены, все спокойно и стабильно (скептики могут называть такие периоды застоем).

Осталось разобраться, какие социальные группы есть сегодня в нашей стране. В том, что они не те же, что были 30 лет назад, можно не сомневаться.





Ушло (или практически ушло) в прошлое социальное разделение по таким критериям, как достаток в семье родителей, место проживания человека и даже уровень его образования. Как мне кажется, сейчас в России существует две социальные группы – те, кто смог встроиться в современные экономические реалии, и те, кто не смог.

У тех, кто сумел это сделать, есть все возможности стать новой элитой: состоятельными людьми, ведущими полноценный образ жизни. Отличие этих людей в том, что они уже поняли: качественного бесплатного не бывает. Тем более много и для всех. И поэтому рассчитывают в первую очередь на себя. Они знают, что государство обеспечит им некий "прожиточный минимум" – не только в финансовом плане, но и в том, что касается обязательного набора мер социальной поддержки. Но у этих людей есть и понимание того, например, что хорошие доходы сейчас и большие пенсии в будущем (а жить они собираются долго!) по мановению волшебной палочки не появятся. Потому что неоткуда. В любой стране неоткуда, насколько бы богатой она ни была. Такими вещами человек должен обеспечивать себя сам.

Но есть и те, живет, по сути, в ситуации 30-летней давности. Эти люди уверены: государство им должно уже просто потому, что они существуют. Такие люди предпочтут бесконечно жаловаться на небольшую зарплату и скучную работу, нежели искать способы хороших заработков. Они, проработав всю жизнь за офисным столом (а отнюдь не на тяжелом производстве!) выйдут на пенсию в 55 лет и еще 40 будут жить на символические суммы, сводя концы с концами. При этом, разумеется, они категорически против повышения пенсионного возраста. Даром что по статистике средняя пенсия в нашей стране почти втрое меньше средней зарплаты и более чем вдвое – среднедушевого дохода. Так, в 2017 году среднемесячная зарплата в России составляла 39 085 рублей, средняя пенсия – 13 304 рубля. А среднедушевой ежемесячный доход сложился на уровне 31 475 рублей. Но, очевидно, "молодых пенсионеров" такой расклад устраивает.

Сегодня баланс интересов этих двух социальных групп – тех, кто сам за себя, и тех, кто ждет помощи извне, – приходится сегодня поддерживать нашему государству. Удается ли? Более чем.

Сейчас в России есть все возможности для достойной жизни. Вполне лояльные условия для ведения бизнеса (поверьте человеку, 25 лет прожившему на Западе – вести бизнес в России проще, чем во многих странах). Низкая процентная ставка по ипотечным кредитам при хорошем развитии строительного рынка. Возможности для профессиональной мобильности и так далее. Это для первой социальной группы. Но и интересы второй тоже учтены. Бесплатная медицина, бесплатное образование, растущие зарплаты бюджетников, самый "юный" в мире пенсионный возраст… Все это есть и, очевидно, будет.

Но дальше, как мне кажется, разрыв между этими двумя социальными группами будет увеличиваться. И не потому, что государство в какой-то момент откажется поддерживать этот баланс. Уверена, все взятые им социальные обязательства будут сохранены. Но те, кто сумел вжиться в новые экономические реалии и воспользоваться их возможностями, совершат стремительный прорыв, и это создаст пропасть между ними и теми, кто живет согласно старым представлениям о том, зачем нужно государство.

И если уж такой процесс пошел, думаю, несправедливо было бы предъявлять какие-либо претензии руководству страны. Тем более если речь о молодых, здоровых, активных людях. Равновесие интересов государство, считаю, обеспечивает. Но те, кто хочет чего-то сверх этого, должен позаботиться о себе сам. Выбрать себя.