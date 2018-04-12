Как защитить кожу от солнца в городе

Напрасно думать, что в
городских джунглях мы остаемся недосягаемы для вредных воздействий
ультрафиолета. Городское солнце не меньший враг для нашей кожи, чем южное.
Учеными давно доказано,
что в 90% старение кожи происходит именно по вине солнца. Дело в том, что во
время загара агрессивные ультрафиолетовые лучи проникают в глубокие слои
эпидермиса, тем самым нарушая нормальную работу клеток. А мы этого солнышка так
долго ждали…
Так как же защититься от ультрафиолета в условиях города? Попробуем разобраться.
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом не только на
пляже, но и в городе. При его выборе обязательно учитывайте степень
солнцезащитного фактора (SPF). Рекомендуется сочетать солнцезащитный крем с BB-кремом или тоном, чтобы он давал
должную защиту. Если в солнечный период вы пользуетесь лекарственными
средствами – гормональными противозачаточными или антибиотиками, – используйте
крем с более высоким уровнем защиты, так как эти препараты повышают
чувствительность кожи к ожогам.
- Ультрафиолетовое
излучение способствует активизации свободных радикалов, накопление которых в
клетках нашего организма провоцирует старение. Ценнейшие вещества, защищающие
клетки кожи от повреждения свободными радикалами – антиоксиданты. Старайтесь употреблять в пищу продукты, богатые
антиоксидантами: красный перец, морковь, шпинат, брокколи, яйца, чернику, арбуз,
миндаль, кислые ягоды и, конечно же, воду, обогащенную водородом. Японцы,
например, вообще никогда не загорают: скрываются под кружевными зонтиками,
широкополыми шляпами, солнцезащитными очками и пьют исключительно водородную
воду. В стране, где солнце встает раньше всех, до сих пор считается, что белая
кожа – признак аристократизма, а смуглая – удел работников плантаций.
Независимо от того, какой оттенок кожи предпочитаете вы, настоятельно
рекомендую воспользоваться советами японцев, ведь их женщинам удается в 40 лет
выглядеть на 20.
- Если вам все же хочется
придать коже бронзовый оттенок, воспользуйтесь BB– или СС-кремами с
легким тоном и SPF-эффектом.
- Защищать от солнца
следует не только кожу, но и волосы.
В этом случае важно подобрать правильный шампунь – он должен содержать липиды,
масло макадамии, молочко иланг-иланга. Из-за солнца волосы становятся тусклыми
и жесткими, а эти компоненты помогают их смягчить и увлажнить. Также
рекомендуется в солнечный сезон снизить до минимума использование плоек,
"утюжков" и бигуди, чтобы не оказывать еще большее негативное воздействие на
ваши волосы.