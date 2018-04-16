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Трамп пытается отжать экспортную долю в Европе

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mark Wilson
Александр Бабкин

Александр Бабкин блогер

 Инициатор создания поселения Эко Лодж – радикально нового по своему формату экопоселения в Подмосковье.
Российский рубль в прошлую пятницу отыграл в первой половине дня еще некоторую часть провала начала недели. Пара USD/RUB демонстрировала внутридневной минимум на 61.17, а EUR/RUB – на 75.40. Однако восстановление рубля было прервано после сообщений о возможных контрсанкциях со стороны России. В результате российская валюта окончила неделю по 62 за доллар и 76.50 за евро. Технически, пятница может стать днем окончания отскока рубля, после чего возобновится его ослабление, правда, при существенно снизившейся волатильности. 
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Санкции как инструмент конкурентной борьбы США

США продолжает наращивать добычу нефти с потенциалом стать лидером в скором времени. Экспорт в Европу выглядит весьма обещающим направлением, однако значительная доля энергетического рынка там принадлежит русским компаниям. Вероятно, поэтому на них пришелся наиболее сильный санкционный удар. На самом деле цель Трампа экономическая – найти новый рынок сбыта, политическая ситуация в России является побочным эффектом.

Постепенно превращая Россию в политического изгоя, администрация США пробует повторить сценарий с Ираном, когда санкции США запрещали работу с компаниями из этой страны, и фактически лишили Европу иранской нефти. Тогда доля рынка в значительной степени досталась России.

Европа –  близкий и давний сторонник США, поэтому с большей готовностью и охотой, вероятно, будет поддерживать санкции США, способствуя маргинализации образа России и её экспорта, своими руками превращая себя в надежных потребителей американской энергии. К тому же, упадок добычи в России поддержит цены на нефть, равно как и геополитическая напряжённость.

Главные конкуренты Русала – американские гиганты Alcoa и Century Aluminum, – подорожали на 10% с момента объявления санкций против российской компании в ожидании роста своих долей на глобально рынке. Ранее в этом году Трамп уже помогал своим компаниям, вводя тарифы на импорт стали и алюминия.

Европа заинтересована в России

На выходных коалиция США, Франции и Британии нанесла удар по объектам в Сирии. Считается, что Россия повела себя благоразумно, не вмешиваясь в ситуацию, а Штаты не стали нагнетать ситуацию, довольствуясь "маленьким победоносным" ударом.

Как бы ни повела себя Россия, давление будет усиливаться, и новые санкции будут включать все более широкий круг экспортеров. В частности, они могут затронуть нефтяные и газодобывающие компании и вообще все отрасли, где у нас сильны экспортные позиции, конкурирующие с компаниями США.

Тем не менее, европейцы хотят иметь несколько надежных поставщиков энергии, поэтому не мешают строительству Северного потока-2. К тому же они на практике знают, что в отличие от стран Ближнего востока, ни Россия, ни западная Европа не использовали энергию как средство достижения своих целей, и выгода для каждой стороны перевешивала политику.

В современной России экспортные отрасли стали играть жизненно важную роль в экономике, поэтому российские чиновники будут стараться действовать максимально взвешенно, чтобы сохранить статус надёжного поставщика энергии для Европы. 

16 апреля 2018, 10:10

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