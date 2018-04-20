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Взбешенные россияне готовы порвать друг друга

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov
Анастасия Макарьева

Анастасия Макарьева блогер

 Практикующий психолог, КБТ-терапевт, кандидат философских наук.
Несколько дней назад русскоязычный сегмент Фейсбука в очередной раз разорвало в клочья. Поводом послужил отзыв о кафе "Кофемания", в правилах которого содержался запрет на грудное вскармливание младенцев в пределах этого заведения. Правило в скором времени удалили и извинения принесли. Однако в комментариях к самой записи и многочисленным репостам разразилась настоящая война. 
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По одну сторону баррикад оказались молодые матери и сочувствующие им граждане, по другую – те, чье эстетическое чувство оскорбляет гружное вскармливание на публике.

О причинах такого прискорбного положения дел можно довольно долго рассуждать. Версий, на самом деле множество – от простого "не принято" и до биологизаторского "грудное молоко предназначено детям, а потому в эволюционных целях должно вызывать у взрослых отвращение". Биологизаторская версия, впрочем, вдребезги разбивается об опыт других стран. На территории России и правда, не принято. Заодно не принято, чтобы дети орали, валялись в истерике и желали справить нужду "вотпрямщас", а не дожидаясь, пока мама дотащит ребенка до общественно одобряемого места.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Godnik

А еще – нас много. В крупных городах мы буквально сидим друг у друга на головах, путаемся друг у друга под ногами, и совершенно никуда друг от друга не можем деться. Нам наступают на ноги в транспорте, дышат на нас свежесъеденной шаурмой, толкают, пихают, стоят перед нами в очереди, ругаются матом, громко смеются и выгуливают собак без намордников. Уровень терпимости ежедневно переживающего все это горожанина неминуемо падает, и мазнувший ногой в маршрутке по вашим чистым джинсам малыш не вызывает у вас никакого умиления.

А теперь, внимание. Все эти люди в своем праве до тех пор, пока они не преступают закон. Они имеют право быть громкими, наглыми, смеяться, пахнуть потом и едой, носить одежду, которая вам не нравится и стрижку, которая вам лично представляется совершенно кошмарной. Они имеют право быть толстыми, некрасивыми, чавкать во время еды и носить леопардовые лосины. А вам это может не нравиться. И вы тоже будете в своем праве. Вам и не должно нравиться. Имеете право.

Один из доводов, прозвучавших в этой общественной дискуссии со стороны противников грудного вскармливания на людях звучал примерно следующим образом – "это не входит в этикетную норму". Так что позвольте пару слов про этикет, если уж мы цивилизованно решаем остаться в его границах.

С точки зрения этикета, вы можете свободно и открыто выражать свое мнение о поведении другого человека (в рамках закона и общественной морали), если оно нейтрально или положительно. То есть "какой у вас милый малыш" – это сообщение в рамках этикета. В случае, если ваше мнение о происходящем отрицательно и вам это "фу", у вас есть два положенных этикетом пути: обсудить свои эмоции приватно с третьим лицом или сохранить свое ценное мнение при себе. Поэтому "ну и страшный же у вас пацан" – это хамство, и явно за рамками этикета. Даже если пацан объективно не красавец.

Фото: GLOBAL LOOK press

На мой взгляд, важный навык, которого многим из соотечественников не достает – это умение вовремя спрашивать у себя "а мое ли это дело?". Освоив его, вы покорите первую ступень на пути к обретению дзена.

Второй, и не менее важный навык, который вам пригодится на дороге самосовершенствования – это практика самосбережения. Берегите себя и заботьтесь о себе. На самом деле, да, вам могут не нравиться те или иные проявления "человеческого, слишком человеческого". Вы можете даже сами с собой быть не согласны, а негативные эмоции все равно испытывать. И есть невероятно простой и действенный способ эту ситуацию для себя разрешить. Просто уйдите. Разверните стул, чтобы вам было не видно леопардовые лосины. Отойдите на три шага, если рядом с вами курят. Не допивайте кофе, если вид кормящей женщины отбивает у вас аппетит. Это позволит вам сберечь и вашу нервную систему, и окружающих.

Предвосхищая вопль "А почему это я должен уходить?", отвечаю: вы не должны. Вы можете устроить скандал, развернуть шекспировскую драму и указующим перстом направить широкие народные массы на бичевание чужих, как вы считаете, пороков. Но зачем? Даже если лично у вас избыток нервных клеток, и вы как раз ищете, куда бы их применить, это еще не значит, что и окружающие в таком же ресурсном состоянии. Можно бесконечно раздражаться на то, что вокруг вас живые, и, главное, другие люди, но это ничего не изменит. Просто уйдите. Вот увидите, это поможет.

20 апреля 2018, 14:55

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