Запад спешит отпраздновать победу над Россией

Все авторы

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Пятница 20 апреля
Лента новостей
17:33
Модель-толстушка разделась до трусов (фото)
17:12
Опубликован график отключений горячей воды в Москве
16:53
Раскрыты шокирующие подробности о раке почек
16:40
Эльвиру Набиуллину пригласят на серьезный разговор
16:39
Извращенцы напали на Наталью Штурм
16:37
По Химкам проехал дымящий автобус (видео)
16:29
70-летний Шуфутинский заговорил о свадьбе
16:19
В съедобном "Новичке" нашли угрозу для России
16:16
Лента для багажа унесла пассажирку Шереметьево в техническую зону
15:46
В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro
15:43
Музыканты "Арии": Мы собирали стадионы за несколько бутылок водки
15:39
Объявлены номинанты легендарной премии на звание лучшего ресторана Москвы
15:38
На станции метро "Рассказовка" откроют QR-библиотеку
15:38
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
15:10
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
15:08
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
15:02
Настя Каменских взбудоражила народ своими "голыми" фото
14:47
К чему снится дом
14:27
В Москве вручили премию Insta Cinema Awards – 2018
14:25
Жена Игоря Николаева взвыла из-за своей большой груди
14:19
Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
13:54
Захарова щелкнула по носу Лондон
13:43
Исинбаева поразила фигурой после родов
13:40
Володин: В России должны жить по российским законам
13:22
Борис Грачевский откровенно о раке кожи: Болезнь опять вылезла
12:59
Лосьоны для тела признаны смертельно опасными
12:56
Знаменитый актер порадовался раку простаты
12:49
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
12:44
Совет на выходные
12:31
Парламентарии доработают ответ на санкции США
12:24
Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
12:10
Эрдоган мелко пакостит Вашингтону
12:08
Отравление помогло Михалкову избежать позора
11:59
Названо точное число жертв пожара в "Зимней вишне"
11:39
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
11:34
"ПолитСтартап" заработал в Сети
11:34
Глава Якутии попал в больницу
11:32
Звезда "Дома-2" распродает дома в Сочи
11:23
Брак вредит здоровью
10:59
Ирину Алферову сделали богиней
10:56
Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке
10:47
Названы любимые песни самых ненавистных групп
10:46
Главные события Москвы
10:42
В Подмосковье нашли склад оружия
10:21
Путин спасет мир от Третьей мировой
10:11
Найден простой способ украсть все данные с iPhone
10:01
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
09:31
Известную ведущую затравили за нелепые советы
09:28
Жителей Подмосковья предупредили о сильных паводках
09:28
Машков на сцене интимно коснулся сына Табакова
09:23
В США восхитились стойкости россиян в Сирии
08:59
ЦБ лишил лицензий два московских банка
08:40
Постаревшая Бузова стала похожа на Ротару
08:31
Трамп попал в скандал из-за похорон бывшей первой леди
08:21
Поклонская приложила фантазера Порошенко
08:11
В Москве сгорел магазин фейерверков (видео)
22:06
Здание МИД в Москве пригрозили взорвать
22:02
Россия придумала ответ на хамство США
22:01
В Африке исчезло государство Свазиленд
21:55
Пьеха рассказала о своем состоянии после больницы
21:47
Пентагон потерял дар речи после попадания ракет США в Россию
21:30
Как живет звезда фильма "Морозко"
21:15
Российские футболистки обещали стриптиз после победы
21:00
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
20:56
Пойманной на странной езде Началовой отказались вернуть права
20:38
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
20:17
Киркоров ошарашил Валерию неприлично дорогим подарком
20:09
Непредсказуемый Трамп теряет поддержку своих соратников
19:59
Новая беременность Пугачевой вызвала большой вопрос у Галкина
19:45
Безумные регионы: в Ростовском СИЗО пытались передать наркотики в шве полотенца
19:27
Михалков признался в сильных чувствах к Вайнштейну
19:18
Стена жилого дома обрушилась после хлопка дверью (фото)
18:59
Запад готовит химическую атаку в Донбассе
18:53
Вскрылась неприятная правда о невесте принца Гарри
18:31
Модели разрешили рассказать про измену Трампа
18:13
За ручку Путина заплатили 4,7 млн
18:12
Позорника Порошенко прищучили за безграмотность
17:41
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
17:11
Отравление Скрипаля связали с химатакой в Сирии
17:06
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила
16:53
Бородина устроила истерику из-за оскорблений дочери
16:41
Любовник Седоковой взбудоражил россиян
16:34
Грядет пик весенней аллергии
16:20
Под Москвой легковушка опрокинула ассенизаторскую машину
16:13
Девушка ехала в открытом багажнике и сломала ноги (видео)
16:07
В Британии умер актер из фильма "На игле"
16:06
Совет глав фракций "ЕР" собрался в обновленном составе
15:53
"Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену
15:49
Жена бразильского футболиста грязно обругала соперницу из России
15:47
Малахову припомнили старые грехи после объятий с Бузовой
15:38
Главные награды Кубка мира по латиноамериканским танцам достались России
15:36
Приютившей 11 иностранцев россиянке грозит колония
15:28
Немоляева пришла зареванная из-за Джигарханяна
15:21
У студентки нашли рак после резкого ухудшения зрения
15:16
Лиза Боярская отрезала себе нос
15:15
Галкин показал свою новорожденную дочь
15:01
Порошенко погрел руки на дряхлом украинском флоте
14:52
Москва в конце апреля утонет в сугробах
14:40
Cадальский выставил овдовевшую Максакову в неприглядном свете
14:38
К чему снится беременность
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обессиленная Цымбалюк-Романовская запросила у Джигарханяна мира
Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Ставшая гражданкой Кипра Пугачева показала всем язык
Новая беременность Пугачевой вызвала большой вопрос у Галкина
Роскошная Бузова верхом на Киркорове на всю страну сделала заявление
Блоги

Запад спешит отпраздновать победу над Россией

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Мне казалось, что после позорного эпизода, когда Барак Обама на весь мир заявил, что он порвал экономику России в клочья, желающих повторить позор уже не будет. Ну это же логично, потому что над Обамой после этого кто только не издевался. 
прочитано 867 раз

Особенно активно ему припоминали эту фразу, когда российские ВКС выдавливали проамериканских бармалеев из Сирии. Трудно же поверить, что страна с порванной в клочья экономикой способна на такое. Я еще помню, как в 2015 году американские и британские СМИ постоянно делали сюжеты с темами "вот-вот России придет конец, скоро закончатся продукты и рейтинг Путина упадет". Мне было даже немного жаль российские бюро этих американских и британских СМИ, которым приходилось делать подобные сюжеты, потому что начальники в Лондоне и Нью-Йорке требуют сюжетов про коллапс экономики и пустые полки магазинов, а никакого коллапса на самом деле нет. Именно в тот период даже у некоторых российских либералов и западников случился разрыв шаблона. Они же привыкли сами верить и всех убеждать, что президент США не может врать, особенно когда он выступает перед конгрессом. А тут такая незадача случилась. Режим Путина отказывался самоликвидироваться, а холодильник все никак не хотел побеждать телевизор. А ларчик просто открывается: в России даже холодильники являются сторонниками президента.

Фото: GLOBAL LOOK press

Это шутка, конечно, но нельзя без юмора относиться к тому, как сильно наши заокеанские коллеги хотят приписать себе "победу над Россией". Для меня это признак того, что для Вашингтона пиар намного важнее реальности и если бы они могли, то сотрудники администрации Трампа заказали бы у студии Диснея мультик о том, как они сожгли дотла Москву, пустили бы его по ТВ, а потом бы праздновали победу несколько месяцев. Мы до такого уровня виртуальности еще не дошли, но двигаемся просто семимильными шагами.

В общем нашелся сейчас еще один "разрыватель в клочья" российской экономики, министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. Министр заявил, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. Мнучин видимо брал уроки красноречия то ли у самого Трампа, то ли у Кличко, и потому он сформулировал свою позицию следующим образом: "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты". А потом он добавил, что последние введенные "санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них".

Тут получается следующая нестыковка. Вообще-то, как мы помним, еще со времен нобелевского лауреата Обамы, официально заявленная цель антироссийских мер США заключается в том, чтобы принудить Россию к возврату Крыма, к отказу от поддержки ЛДНР и Башара Асада. Я не знаю, в какой реальности живет мистер Мнучин, но, насколько я знаю, Крым остался с Россией и ждет открытия моста. ЛДНР – на месте, несмотря на все угрозы Киева. Башар Асад жив, находится в Дамаске, и вчера вернул во Францию свой ордер Почетного Легиона, попутно назвав Францию "страной, находящейся в рабстве у Америки". И тут есть только два объяснения: или Мнучин действительно живет в параллельной реальности, или на самом деле США сейчас пытаются добиться совсем других, и гораздо более скромных целей, ну типа "продемонстрировать России, что ее действия в Сирии и вмешательство в выборы США являются недопустимыми", или какую-нибудь чушь в этом роде.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool 

Если второй вариант верный, то это значит, что Мнучин на самом деле признал поражение США. Мировой гегемон заявил о своих требованиях к России: вернуть Крым, слить ЛДНР, сдать Асада, а потом обозначил как он будет добиваться этих целей, заявив о санкциях. Сейчас получается, что цели не просто не достигнуты, а достигнуты никогда не будут и американцы сами сливаются, заявляя, что у санкционной политики сейчас совсем другие задачи. Если и говорить о разрыве в клочья, то это получается, что Россия порвала в клочья американские ожидания от санкционной политики. Ну что сказать, мистер Мнучин, это фиаско.

Кстати, мнение о том, что Россия хорошо справляется с санкциями и в случае необходимости справится с новыми – это не позиция прокремлевской пропаганды. Это еще и мнение американского рейтингового агентства Moody’s, которое совсем недавно улучшило прогноз по российскому суверенному рейтингу. И тут тоже два варианта, как это объяснить: наши соседи по глобусу и некоторые особо одаренные американские сенаторы, наверное, могут поверить в версию, что Moody’s купил лично Путин. К реальности гораздо ближе другой вариант: несмотря на то, что аналитики агентства нас не очень любят, они уже не могут игнорировать реальность, в которой Стивен Мнучин, Трамп и Обама "обломались" со своими санкциями.

И последнее. Главное последствие этого раунда санкций заключается в том, что каждый российский бизнесмен знает, чем сильнее он интегрирован в западную систему, тем больнее ему будет и тем больше денег он потеряет. Так что Трампу и Мнучну можно сказать спасибо за то, что они усиленно приучают российский бизнес к настоящему патриотизму.

20 апреля 2018, 14:46

комментарии

Политика

Захарова щелкнула по носу Лондон
Володин: В России должны жить по российским законам
Путин спасет мир от Третьей мировой
В США восхитились стойкости россиян в Сирии

Шоу-бизнес

70-летний Шуфутинский заговорил о свадьбе
В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro
Настя Каменских взбудоражила народ своими "голыми" фото
58-летняя Гузеева обнародовала фото маленького сына

Проишествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)

Lifestyle

Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
Знаменитый актер порадовался раку простаты
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Названы любимые песни самых ненавистных групп
Шоу-бизнес

"Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену

Эпатажный участник "Дома-2" нежится с бабушкой

Шоу-бизнес

Киркоров ошарашил Валерию неприлично дорогим подарком

Певец оказался очень выгодным гостем
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке

Популярная актриса стала звездой ММКФ
Шоу-бизнес

Настя Каменских взбудоражила народ своими "голыми" фото

Девушка опубликовала снимки в стиле ню

Гороскоп

Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем
Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"

Фоторепортажи

50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
Восхитительная Бузова показала округлившийся живот
Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Спорт

Российские футболистки обещали стриптиз после победы
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила
Жена бразильского футболиста грязно обругала соперницу из России
Серебряный призер Олимпиады получила страшную травму

Регионы

Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово
Безумные регионы: в Ростовском СИЗО пытались передать наркотики в шве полотенца
От первого лица: Поджигатель из башкирской школы раскрыл свои мотивы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru