Рубль и угрозы новых санкций

На российском валютном рынке вчера преобладали продажи рубля. Российская валюта потеряла к доллару 41 копейку, отправив USD/RUB к 61.80. EUR/RUB почти не изменилась, но лишь из-за глобального ослабления евро. Также рублю вчера не смогло помочь усиление нефти, которое к концу дня развернулось к росту, обновив максимумы с конца 2014-го. В настоящий момент Brent торгуется вблизи 74.50 долларов.



Несмотря на то, что вчера Минфин США заявил о возможном смягчении санкций против Русала, "Большая Семёрка" заявила о готовности ужесточить санкции, введённые из-за ситуации на Донбассе. Само заявление, скорее всего, не окажет серьезного влияния на российские рынки. Однако если Европа последует Европа примеру США и введет санкции против отдельных лиц или компаний, то этот шаг нанесет новый серьезный удар по российским рынкам.

Доллар набирает обороты роста на форекс



На протяжении недели американский доллар на форекс демонстрирует заметное укрепление. Основной силой, стоящей за этой динамикой, вероятно, является рост ставок долгового рынка. Индекс доллара поднялся вчера к верхней границе диапазона последних четырёх месяцев, достигнув уровня 90.80 по индексу доллара USDX.



Пара EUR/USD сегодня утром опускалась ниже 1.22 – нижней границы своего торгового диапазона, которую не удалось пройти ранее в январе и марте. Внимание рынков переключается на заседание ЕЦБ в предстоящий четверг. Реакция на комментарии Драги может завершить длительную консолидацию евро, заодно потянув за собой целый ряд других европейских валют, включая фунт.

