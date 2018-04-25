Как не нажить врага в лице свекрови

Все авторы

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Среда 25 апреля
Лента новостей
18:21
Россиянка зарезала бомжа за непристойное предложение
18:11
Родившая Рапунцель из "Дома-2" очень страдает
17:53
Госдума выстраивает диалог с Академией наук
17:38
Собчак на роскошном отдыхе намекнула о своем превосходстве
17:33
Как правильно выбрать мясо для шашлыка
17:14
Киев набирает пушечное мясо для атаки Крыма
16:55
Дочь миллионера взбесила народ словами о бедняках
16:55
На юге Москвы горит торговый центр
16:47
Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир
16:45
Солнцева отправляют в психушку после медового месяца с пенсионеркой
16:39
На Красной площади пройдет грандиозный гала-концерт
16:20
Страстная аргентинка отрезала любовнику пенис
16:02
Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина
15:47
Россиян возмутили комиссии при оплате капремонта
15:45
Юноша прыгнул на рельсы московского метро ради лайков (видео)
15:42
В Москве появился медицинский центр мирового класса
15:17
Жена Виторгана похвасталась апартаментами у Кремля за полмиллиарда
15:12
В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
14:58
В Кремле состоится гала-концерт всех звезд Первого канала
14:58
Певица Пелагея спасает маленькую дочь
14:55
У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"
14:53
АвтоВАЗ взвинчивает цены из-за обвала рубля
14:51
У миллиардера отнимают особняк с шикарным гаремом
14:41
Революция в Ереване: оппозиция перекрывает улицы
14:25
Пенсии быть: паникующим россиянам вернули надежду
14:16
Как изменилась актриса Галина Польских
14:02
На грядках найдена бабушка – двойник Трампа
13:59
В московской школе объявлена угроза взрыва
13:51
Умные ракеты Трампа разнесли курятники в Сирии
13:44
Москвичей предупредили об опасности
13:28
Открыт способ управлять снами
13:16
Подольская прошлась по звездному клану Пресняковых
13:06
Счастливая Мирошниченко ждет ребенка
13:03
В Москве наградили лучшие рестораны
12:56
Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян
12:36
Ефремов заставил Синдееву вспотеть
12:36
Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня
12:01
Почувствовавший себя женщиной Киркоров: Это не я!
11:47
Садальский заподозрил Галкина в отравлении
11:41
Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра
11:24
Контрацептивы признали угрозой для женщин
11:04
Подпустили врага: у границ России разглядели военную базу США
10:57
Располневшая Ирина Шейк прячет округлившийся живот
10:52
Джанабаева с внушительным вырезом ушла от Меладзе в "Дом-2"
10:52
Разработчик "Новичка" попал в больницу после странной аварии
10:21
В США умер знаменитый музыкант
10:18
Путин пропесочил заигравшегося Трампа
10:17
Как научиться управлять своими финансами
10:02
"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике
09:55
Россия напугала Запад оружием "Судного дня"
09:44
Пес на грузовике въехал в магазин (видео)
09:36
Раскрыта неожиданная опасность алкоголя
09:30
Названы любимые иномарки россиян
09:19
Перенесший несколько операций Козловский не может работать
09:00
Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы
08:49
Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
08:44
В Москве прошла масштабная конференция по токен-экономике
08:41
Ученые победили неизлечимый рак
08:37
Собака лает, караван идет: G7 ставит Москве палки в колеса
08:26
В столице ограничат продажу алкоголя
08:17
Россию объявили зависимой от Украины
08:01
В Москве иномарка столкнулась со машиной скорой помощи (видео)
22:01
Копите сами: когда государство откажется от выплаты пенсий
21:59
Раскрасневшаяся Нетребко похвасталась сочными формами
21:58
Дожди испортят москвичам майские праздники
21:51
Москвич посмеялся над известием о смерти жены под ножом хирурга
21:40
Невеста бросила впавшего в кому известного российского актера
21:37
Волчек в инвалидной коляске шокировала болезненным видом
21:16
Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
21:15
В Москве грузовик с щебнем протаранил легковушки и перевернулся
20:58
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
20:52
Человеческую ногу нашли на берегу Москвы-реки
20:44
Селфи на крыше вагона стало смертельным для 16-летней россиянки
20:33
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
20:27
Ольга Бузова принимает поздравления с беременностью
20:06
Награда Ватикана Путину возмутила поляков
19:42
Звезда "Дома-2" отъелась до 143 килограммов
19:38
Москвичам пообещали бесплатную парковку в центре
19:19
Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева
19:13
Трамп публично унизил неряшливого Макрона
19:01
К изменившейся Стриженовой пришла белочка
18:59
"Единая Россия" проверила благоустройство дворов
18:45
Когда москвичи увидят парад планет
18:40
Лоза набросился на власть
18:34
Обманутая Проклова гонит бывшего мужа из дома
18:15
Россиянин убил любовницу за нравоучения
18:03
Безумные регионы: ростовчанин бросил труп мужчины на съедение свиньям
17:55
Какими вырастают дети в семьях алкоголиков
17:38
В Москве пройдут зеленые праймериз
17:36
Пенсионерка из-за собаки ударила кирпичом жительницу Подмосковья
17:13
В Турции сбываются мечты об идеальном отдыхе
17:08
Больной Кельми допился до припадков
16:44
Сексуальное видео раздетого Галкина произвело фурор
16:40
Лгавший о "сотнях погибших" в Кемерово пранкер получил должность
16:32
Мать премьера Армении умерла в день его отставки
16:22
Россия подала сигнал оставшейся без газа Украине
16:19
Еле стоящего Гафта держали под руки у гроба
16:17
В московском метро из-за пассажира встали поезда
16:12
Ученые предупредили об опасности частого мытья
16:09
Из-за жуткой метели на Урале не смогли приземлиться три лайнера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной
"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике
Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня
Пугачева получила оплеуху от возмущенной одесситки
Блоги

Как не нажить врага в лице свекрови

Кадр из фильма "Если свекровь – монстр…"
Марина Рыбникова

Марина Рыбникова блогер

 Сертифицированный коуч, гипнотерапевт. Автор книги «14 дней в НЕО жизнь», создательница женского сообщества NEO LADY
Для большинства девушек, которые собираются замуж, главной темой размышлений и переживаний становятся будущие взаимоотношения с любимым. И редко кто задумывается, что их жизнь существенно изменится еще и потому, что в ней значительное место займут родители мужа. 
прочитано 540 раз

Для одних девушек свекровь становится близкой подругой, а для других – человеком, способным испортить существование буквально парой фраз. Как же выстроить доброжелательные и уважительные отношения с новой семьей?

Отношения свекрови и невестки в старину

По традиции молодая жена оставляла свою семью и переходила к мужу, где семейный уклад находился под контролем его матери. Поскольку заведенный в доме порядок должен был поддерживаться и соблюдаться неукоснительно, роль невестки сводилась к тому, чтобы во всем ему соответствовать. Супруг ничем не мог помочь молодой жене, поскольку он был воспитан в строгом послушании и подчинении матери.

Сегодня "расстановка сил" существенно изменилась, но свекрови все так же придирчиво оценивают способности молодых невесток и требовательно относятся ко всему, что с ними связано.

Фото: GLOBAL LOOK press

Причины конфликтов свекрови и невестки 

Эхо старины – далеко не единственное, что может провоцировать противостояние в семье. Среди важных причин возникновения конфликтов можно назвать следующие:

  • соперничество – если свекровь всеми силами стремится сохранить свое первенство в жизни сына и не хочет делить роль главной женщины в его судьбе, невестка неизбежно ощутит на себе ее желание унизить и "поставить на место";
  • различия в традициях семейного уклада – если девушка привыкла, что ее отец принимает активное участие в жизни семьи, ходит за покупками и помогает на кухне, она будет ждать этого и от мужа. Закономерно, что для свекрови, которая мечтает уберечь сына от любых лишних хлопот, это окажется неприемлемым;
  • стереотипы – женщины старшего поколения чаще всего считают, что замужество переводит девушку в качественно новую категорию, и ей теперь не пристало тратить свое время на что-либо, кроме мужа и семейных забот. Для свекрови главной целью всегда было благополучие собственного ребенка, и она ждет того же от своей невестки. Неудивительно, что желание молодой жены уделять себе внимание и тратить деньги на собственные нужды воспринимается как покушение на благосостояние и благополучие ее сына.

Фото: GLOBAL LOOK press

Как наладить гармоничные отношения со свекровью

Как бы сильно ни разнились ваши со свекровью жизненные позиции, искать пути к компромиссу необходимо. Теплые (или хотя бы нейтральные) отношения с мамой мужа – обязательное условие для вашего семейного счастья.

Универсальных способов расположить к себе свекровь не существует – все люди разные и они требуют индивидуального подхода. Но можно сразу выделить ошибочные стратегии, которые точно не приведут вас к цели:

  • открытое непримиримое противостояние – нагнетая негативную атмосферу в семье, вы разрушаете не только отношения со свекровью, но и со своим мужем. Даже если он принял вашу сторону, он будет тяжело переживать разлад с матерью и со временем начнет винить в нем вас;
  • безропотное смирение – попытки во всем и всегда потакать свекрови на практике чаще всего приводят к депрессиям и нервным срывам. Вы полностью отказываетесь от своих желаний и стремлений и подчиняете жизнь постороннему человеку. Это не принесет счастья, а, наоборот, выльется в открытый и бурный конфликт.

Фото: GLOBAL LOOK press

Единственной правильной линией поведения с матерью мужа является поиск путей бесконфликтного и дружеского взаимодействия. Всегда помните, что свекровь вам не враг. Эта женщина родила и воспитала мужчину, которого вы полюбили, поэтому она достойна уважения. А отстаивать свои интересы можно не только путем открытой борьбы, но и более тонкими методами:

  • если она осуждает ваши походы по магазинам или посещения косметолога, пригласите ее с собой на шопинг или подарите абонемент в салон. Так вы не только сможете проявить внимание (что всегда приятно!), но и поболтаете в непринужденной обстановке. Пусть ваша свекровь поймет, что вы не легкомысленная транжира, а женщина, которая стремится хорошо выглядеть для своего мужчины;
  • не скупитесь на комплименты и старайтесь делать их искренне и честно – если вас восхищают кулинарные таланты свекрови, скажите об этом прямо. Приятные слова быстро располагают людей друг к другу;
  • не бойтесь высказывать свое мнение, однако избегайте радикальных суждений и крайностей – свекровь должна знать, что для вас семейные ценности так же важны, как и для нее.

Наладить теплые отношения с матерью мужа – благородная цель, которая стоит любых затраченных усилий. Это укрепит отношения с мужем, послужит на благо вашей собственной семье и принесет мир в супружескую жизнь. 

25 апреля 2018, 16:44

комментарии

Политика

Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра
Революция в Ереване: оппозиция перекрывает улицы
Трамп публично унизил неряшливого Макрона
Киев разнесли за новую антироссийскую блокаду

Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый конец
Сестра Фриске: Шепелев постоянно завидовал Жанне
Полина Гагарина сделала грудь на радость россиянам
Солнцева отправляют в психушку после медового месяца с пенсионеркой

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

Счастливая Мирошниченко ждет ребенка

Женщина буквально сияет от радости и предвкушения
Шоу-бизнес

Жена Виторгана похвасталась апартаментами у Кремля за полмиллиарда

Такое жилье – всем на зависть
Шоу-бизнес

Певица Пелагея спасает маленькую дочь

Артистка пытается защитить наследницу от навязанных шаблонов
Шоу-бизнес

Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина

Омич рассказал о своей мимолетной любви

Гороскоп

Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные

Фоторепортажи

Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной
Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве

Спорт

Шарапова высказалась о проблемах со здоровьем
Суд признал предателя Родченкова пустословом
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки

Регионы

В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"
Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
Селфи на крыше вагона стало смертельным для 16-летней россиянки
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru