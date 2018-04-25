Как не нажить врага в лице свекрови

Для большинства
девушек, которые собираются замуж, главной темой размышлений и переживаний
становятся будущие взаимоотношения с любимым. И редко кто задумывается, что их
жизнь существенно изменится еще и потому, что в ней значительное место займут
родители мужа.
Для одних
девушек свекровь становится близкой подругой, а для других – человеком,
способным испортить существование буквально парой фраз. Как же выстроить доброжелательные
и уважительные отношения с новой семьей?
Отношения свекрови и невестки в старину
По традиции
молодая жена оставляла свою семью и переходила к мужу, где семейный уклад
находился под контролем его матери. Поскольку заведенный в доме порядок должен
был поддерживаться и соблюдаться неукоснительно, роль невестки сводилась к
тому, чтобы во всем ему соответствовать. Супруг ничем не мог помочь молодой
жене, поскольку он был воспитан в строгом послушании и подчинении матери.
Сегодня
"расстановка сил" существенно изменилась, но свекрови все так же придирчиво
оценивают способности молодых невесток и требовательно относятся ко всему, что
с ними связано.
Причины конфликтов свекрови и невестки
Эхо старины –
далеко не единственное, что может провоцировать противостояние в семье. Среди
важных причин возникновения конфликтов можно назвать следующие:
- соперничество –
если свекровь всеми силами стремится сохранить свое первенство в жизни сына и
не хочет делить роль главной женщины в его судьбе, невестка неизбежно ощутит на
себе ее желание унизить и "поставить на место";
- различия в
традициях семейного уклада – если девушка привыкла, что ее отец принимает
активное участие в жизни семьи, ходит за покупками и помогает на кухне, она
будет ждать этого и от мужа. Закономерно, что для свекрови, которая мечтает
уберечь сына от любых лишних хлопот, это окажется неприемлемым;
- стереотипы – женщины
старшего поколения чаще всего считают, что замужество переводит девушку в
качественно новую категорию, и ей теперь не пристало тратить свое время на
что-либо, кроме мужа и семейных забот. Для свекрови главной целью всегда было
благополучие собственного ребенка, и она ждет того же от своей невестки.
Неудивительно, что желание молодой жены уделять себе внимание и тратить деньги
на собственные нужды воспринимается как покушение на благосостояние и
благополучие ее сына.
Как наладить гармоничные отношения со
свекровью
Как бы сильно ни
разнились ваши со свекровью жизненные позиции, искать пути к компромиссу
необходимо. Теплые (или хотя бы нейтральные) отношения с мамой мужа –
обязательное условие для вашего семейного счастья.
Универсальных
способов расположить к себе свекровь не существует – все люди разные и они
требуют индивидуального подхода. Но можно сразу выделить ошибочные стратегии,
которые точно не приведут вас к цели:
- открытое
непримиримое противостояние – нагнетая негативную атмосферу в семье, вы
разрушаете не только отношения со свекровью, но и со своим мужем. Даже если он
принял вашу сторону, он будет тяжело переживать разлад с матерью и со временем
начнет винить в нем вас;
- безропотное
смирение – попытки во всем и всегда потакать свекрови на практике чаще всего
приводят к депрессиям и нервным срывам. Вы полностью отказываетесь от своих
желаний и стремлений и подчиняете жизнь постороннему человеку. Это не принесет
счастья, а, наоборот, выльется в открытый и бурный конфликт.
Единственной
правильной линией поведения с матерью мужа является поиск путей бесконфликтного
и дружеского взаимодействия. Всегда помните, что свекровь вам не враг. Эта
женщина родила и воспитала мужчину, которого вы полюбили, поэтому она достойна
уважения. А отстаивать свои интересы можно не только путем открытой борьбы, но
и более тонкими методами:
- если она
осуждает ваши походы по магазинам или посещения косметолога, пригласите ее с
собой на шопинг или подарите абонемент в салон. Так вы не только сможете
проявить внимание (что всегда приятно!), но и поболтаете в непринужденной
обстановке. Пусть ваша свекровь поймет, что вы не легкомысленная транжира, а
женщина, которая стремится хорошо выглядеть для своего мужчины;
- не скупитесь на
комплименты и старайтесь делать их искренне и честно – если вас восхищают
кулинарные таланты свекрови, скажите об этом прямо. Приятные слова быстро
располагают людей друг к другу;
- не бойтесь
высказывать свое мнение, однако избегайте радикальных суждений и крайностей – свекровь
должна знать, что для вас семейные ценности так же важны, как и для нее.
Наладить теплые
отношения с матерью мужа – благородная цель, которая стоит любых затраченных
усилий. Это укрепит отношения с мужем, послужит на благо вашей собственной
семье и принесет мир в супружескую жизнь.