Как не нажить врага в лице свекрови

Для большинства девушек, которые собираются замуж, главной темой размышлений и переживаний становятся будущие взаимоотношения с любимым. И редко кто задумывается, что их жизнь существенно изменится еще и потому, что в ней значительное место займут родители мужа.

Для одних девушек свекровь становится близкой подругой, а для других – человеком, способным испортить существование буквально парой фраз. Как же выстроить доброжелательные и уважительные отношения с новой семьей?

Отношения свекрови и невестки в старину

По традиции молодая жена оставляла свою семью и переходила к мужу, где семейный уклад находился под контролем его матери. Поскольку заведенный в доме порядок должен был поддерживаться и соблюдаться неукоснительно, роль невестки сводилась к тому, чтобы во всем ему соответствовать. Супруг ничем не мог помочь молодой жене, поскольку он был воспитан в строгом послушании и подчинении матери.

Сегодня "расстановка сил" существенно изменилась, но свекрови все так же придирчиво оценивают способности молодых невесток и требовательно относятся ко всему, что с ними связано.

Причины конфликтов свекрови и невестки

Эхо старины – далеко не единственное, что может провоцировать противостояние в семье. Среди важных причин возникновения конфликтов можно назвать следующие:

соперничество – если свекровь всеми силами стремится сохранить свое первенство в жизни сына и не хочет делить роль главной женщины в его судьбе, невестка неизбежно ощутит на себе ее желание унизить и "поставить на место";

различия в традициях семейного уклада – если девушка привыкла, что ее отец принимает активное участие в жизни семьи, ходит за покупками и помогает на кухне, она будет ждать этого и от мужа. Закономерно, что для свекрови, которая мечтает уберечь сына от любых лишних хлопот, это окажется неприемлемым;

стереотипы – женщины старшего поколения чаще всего считают, что замужество переводит девушку в качественно новую категорию, и ей теперь не пристало тратить свое время на что-либо, кроме мужа и семейных забот. Для свекрови главной целью всегда было благополучие собственного ребенка, и она ждет того же от своей невестки. Неудивительно, что желание молодой жены уделять себе внимание и тратить деньги на собственные нужды воспринимается как покушение на благосостояние и благополучие ее сына.

Как наладить гармоничные отношения со свекровью

Как бы сильно ни разнились ваши со свекровью жизненные позиции, искать пути к компромиссу необходимо. Теплые (или хотя бы нейтральные) отношения с мамой мужа – обязательное условие для вашего семейного счастья.

Универсальных способов расположить к себе свекровь не существует – все люди разные и они требуют индивидуального подхода. Но можно сразу выделить ошибочные стратегии, которые точно не приведут вас к цели:

открытое непримиримое противостояние – нагнетая негативную атмосферу в семье, вы разрушаете не только отношения со свекровью, но и со своим мужем. Даже если он принял вашу сторону, он будет тяжело переживать разлад с матерью и со временем начнет винить в нем вас;

безропотное смирение – попытки во всем и всегда потакать свекрови на практике чаще всего приводят к депрессиям и нервным срывам. Вы полностью отказываетесь от своих желаний и стремлений и подчиняете жизнь постороннему человеку. Это не принесет счастья, а, наоборот, выльется в открытый и бурный конфликт.

Единственной правильной линией поведения с матерью мужа является поиск путей бесконфликтного и дружеского взаимодействия. Всегда помните, что свекровь вам не враг. Эта женщина родила и воспитала мужчину, которого вы полюбили, поэтому она достойна уважения. А отстаивать свои интересы можно не только путем открытой борьбы, но и более тонкими методами:

если она осуждает ваши походы по магазинам или посещения косметолога, пригласите ее с собой на шопинг или подарите абонемент в салон. Так вы не только сможете проявить внимание (что всегда приятно!), но и поболтаете в непринужденной обстановке. Пусть ваша свекровь поймет, что вы не легкомысленная транжира, а женщина, которая стремится хорошо выглядеть для своего мужчины;

не скупитесь на комплименты и старайтесь делать их искренне и честно – если вас восхищают кулинарные таланты свекрови, скажите об этом прямо. Приятные слова быстро располагают людей друг к другу;

не бойтесь высказывать свое мнение, однако избегайте радикальных суждений и крайностей – свекровь должна знать, что для вас семейные ценности так же важны, как и для нее.

Наладить теплые отношения с матерью мужа – благородная цель, которая стоит любых затраченных усилий. Это укрепит отношения с мужем, послужит на благо вашей собственной семье и принесет мир в супружескую жизнь.