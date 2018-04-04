Toyota Fortuner: фортуна нужной стороной

Fortuner берет свое начало в Таиланде. Именно таиландским отделением Toyota Motor была разработана эта модель. Семь посадочных мест, надежное шасси на базе Toyota Hilux и максимальная простота – вот гарант того, что поездка по проселочным дорогам, лесу или пляжу не закончится ремонтом подвески, колес, рулевой тяги и всего остального автомобиля.



Давайте посмотрим на цифры и факты.



Toyota Fortuner Цена, руб 2 853 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 1 999 999 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2755 / 177 Привод задний / полный Разгон 0-100, сек 12,8 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,6 / 14,1 Снаряженная масса, кг 2215 Длина/ширина/высота, мм 4795/1855/1835 Дорожный просвет, мм 225 Объем багажника, л 200

В топовой комплектации “Престиж” этот автомобиль обзавелся кожаным салоном, светодиодными фарами, АКПП, мультимедийной системой с огромным тачскрином и еще кучей электроники, призванной сделать жизнь водителя проще и безопаснее.

К слову о салоне, сделан он в лучший “тойотовских” традициях. Крупно, весомо и слегка консервативно.

В середине торпедо консоль с мультимедийным дисплеем, климат-контролем и управлением подключаемым полным приводом (в самом низу). Тот факт, что Fortuner дешевле автомобилей линейки Land Cruiser, ощущается в некоторых деталях.

А вот приборная панель везде практически одинаковая. Хотя что нового тут можно придумать? Разве что сделать ее сплошным экраном, но я таких пока у Toyota не видел. Жаль.

В движении Fortuner показал себя необычайно резвым для своих размеров, и злобные пробуксовки на заднем приводе приводили моих пассажиров в восторг. Ну как – кричат, хватаются за поручень и просят остановиться и выпустить – значит восторг!

Посадка и обзор в машине замечательные, хотя с такой массой и размерами обзор – не самая важная вещь. Слепота носорога – проблема окружающих, да? А если серьезно, то в тепле и комфорте под мерное покачивание рамного внедорожника можно очень быстро уснуть. А? Что? Я водитель? Ладно, потерпим.

Если и спать в этой машине, то сзади. Человек моей комплекции (а это примерно 170 см роста) может спать на заднем сиденье практически вытянувшись во всю длину. Правда здорово? И даже сидя, можно вытянуть ноги, не потревожив передних пассажиров.

Возможно именно поэтому то, что находится в багажнике, сиденьями можно назвать только номинально. Я не представляю себе человека, ноги которого могут здесь поместиться.

Гитара же, при поднятых “запасных” сиденьях, помещается в багажнике прекрасно. Что и требовалось доказать.

Несмотря на то, что рамные автомобили часто бывают жесткими, здесь все как раз наоборот. Fortuner для рамника мягок необычайно.

Акустика от JBL звучит прекрасно. Будучи знакомым с этой системой не понаслышке, я сделал прогноз, который оправдался на все 100. Упаси боже вас прибавлять верх или середину. Только “низ”, если недостаточно качает. И отключите 3D звук. Он как раз заостряет верхние частоты, из-за которых любой трек прозвучит пискляво и неприятно.

Переходя к выводам, скажу, что недавно я был в салоне Mercedes и видел за сколько они продают Smart-Brabus. Без малого два миллиона рублей. Поставив на одни весы Fortuner и Smart-Brabus (ну нет, не на настоящие весы, конечно же), я оставлю читателя делать выводы и покупать себе машину по вкусу.

Я бы рассматривал Fortuner как более бюджетную альтернативу “крузакам”, в начальной комплектации. А что бы выбрали вы?