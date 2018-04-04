Toyota Fortuner: фортуна нужной стороной
Давайте посмотрим на цифры и
факты.
|Toyota Fortuner
|Цена, руб
|2 853 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|1 999 999
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|2755 / 177
|Привод
|задний / полный
|Разгон 0-100, сек
|12,8
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|8,6 / 14,1
|Снаряженная масса, кг
|2215
|Длина/ширина/высота, мм
|4795/1855/1835
|Дорожный просвет, мм
|225
|Объем багажника, л
|200
В топовой комплектации “Престиж” этот автомобиль обзавелся кожаным салоном, светодиодными фарами, АКПП, мультимедийной системой с огромным тачскрином и еще кучей электроники, призванной сделать жизнь водителя проще и безопаснее.
К слову о салоне, сделан он в лучший “тойотовских” традициях. Крупно, весомо и слегка консервативно.
В середине торпедо консоль с мультимедийным дисплеем, климат-контролем и управлением подключаемым полным приводом (в самом низу). Тот факт, что Fortuner дешевле автомобилей линейки Land Cruiser, ощущается в некоторых деталях.
А вот приборная панель везде практически одинаковая. Хотя что нового тут можно придумать? Разве что сделать ее сплошным экраном, но я таких пока у Toyota не видел. Жаль.
В движении Fortuner показал себя необычайно резвым для своих размеров, и злобные пробуксовки на заднем приводе приводили моих пассажиров в восторг. Ну как – кричат, хватаются за поручень и просят остановиться и выпустить – значит восторг!
Посадка и обзор в машине замечательные, хотя с такой массой и размерами обзор – не самая важная вещь. Слепота носорога – проблема окружающих, да? А если серьезно, то в тепле и комфорте под мерное покачивание рамного внедорожника можно очень быстро уснуть. А? Что? Я водитель? Ладно, потерпим.
Если и спать в этой машине, то сзади. Человек моей комплекции (а это примерно 170 см роста) может спать на заднем сиденье практически вытянувшись во всю длину. Правда здорово? И даже сидя, можно вытянуть ноги, не потревожив передних пассажиров.
Возможно именно поэтому то, что находится в багажнике, сиденьями можно назвать только номинально. Я не представляю себе человека, ноги которого могут здесь поместиться.
Гитара же, при поднятых “запасных” сиденьях, помещается в багажнике прекрасно. Что и требовалось доказать.
Несмотря на то, что рамные автомобили часто бывают жесткими, здесь все как раз наоборот. Fortuner для рамника мягок необычайно.
Акустика от JBL звучит прекрасно. Будучи знакомым с этой системой не понаслышке, я сделал прогноз, который оправдался на все 100. Упаси боже вас прибавлять верх или середину. Только “низ”, если недостаточно качает. И отключите 3D звук. Он как раз заостряет верхние частоты, из-за которых любой трек прозвучит пискляво и неприятно.
Переходя к выводам, скажу, что недавно я был в салоне Mercedes и видел за сколько они продают Smart-Brabus. Без малого два миллиона рублей. Поставив на одни весы Fortuner и Smart-Brabus (ну нет, не на настоящие весы, конечно же), я оставлю читателя делать выводы и покупать себе машину по вкусу.
Я бы рассматривал Fortuner как более бюджетную альтернативу “крузакам”, в начальной комплектации. А что бы выбрали вы?
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